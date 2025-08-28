Bio Ritmo investe R$ 10 milhões em academia conceito com serviços exclusivos

O consumo de produtos e serviços ligados ao bem-estar vem crescendo no mundo todo, impulsionado por uma demanda cada vez maior por saúde, equilíbrio e qualidade de vida. Segundo dados da pesquisa Global Wellness Economy Monitor 2024, realizada pelo Global Wellness Institute (GWI), o mercado de bem-estar cresceu de US$ 4,6 trilhões em 2020 para US$ 6,3 trilhões ao final de 2023. A expectativa, de acordo com o levantamento, é que até 2028 o setor movimente US$ 8,9 trilhões.

Neste cenário, a Bio Ritmo, rede de academias premium do Grupo Smart Fit, anuncia a inauguração de sua primeira academia conceito, que mescla bem-estar, inovação e atendimento personalizado. Localizada dentro do Shopping Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, o espaço conta com um investimento superior a R$ 10 milhões e inclui equipamentos de última geração da marca italiana Technogym, estrutura sofisticada, ambientes personalizados, sala de recovery e suporte técnico completo.

A ideia é transformar a academia em um verdadeiro centro de experiências que oferece um cuidado integral com a saúde. A iniciativa também representa uma virada estratégica para a marca, que aposta em uma fase de expansão para um público mais exigente e conectado.

“Estamos constantemente realizando pesquisas e estudos sobre o setor. A unidade Ibirapuera nasceu de uma observação da tendência global e do crescente interesse dos consumidores no autocuidado. É a primeira academia desse novo conceito da Bio Ritmo, mantendo a qualidade e o acolhimento característicos da marca”, afirma Julia Michelin, diretora de operações Bio Ritmo.

Hub completo de saúde

Com o novo formato, a proposta da Bio Ritmo é oferecer uma jornada completa de cuidados, que inclui acompanhamento nutricional com mapeamento genético, sessões de fisioterapia e recursos avançados de recuperação física individualizada. Para isso, a unidade Ibirapuera conta com equipamentos de última geração e ambientes alinhados às principais tendências de personalização e integração de serviços de saúde.

“Pincelamos muito dos setores de hospitalidade e hotelaria. Um exemplo é o novo serviço de concierge da Bio Ritmo. Esse profissional é uma espécie de facilitador. Ele conhece cada cliente e consegue identificar os desejos e as necessidades, ajudando a resolver questões de reserva de horários para atividades e até atuando como um elo com os profissionais internos da academia, como fisioterapeutas, profissionais de educação física e instrutores de pilates”, explica Julia.

Hub de saúde: ambientes alinhados às principais tendências de personalização e integração de serviços de saúde. (Bio Ritmo/Divulgação)

Entre os serviços focados no bem-estar integral oferecidos pela Bio Ritmo Ibirapuera estão:

Concierge: inspirado na hospitalidade e hotelaria de luxo, o concierge atua como um facilitador para o cliente, ajudando-o a gerenciar sua rotina e otimizar seu tempo para o autocuidado.

inspirado na hospitalidade e hotelaria de luxo, o concierge atua como um facilitador para o cliente, ajudando-o a gerenciar sua rotina e otimizar seu tempo para o autocuidado. Espaço recovery: uma sala dedicada à recuperação física, que pode ser usada antes, depois ou mesmo em dias de descanso. O espaço inclui inovações como as AVA Boots — botas de compressão, originalmente desenvolvidas para atletas, que promovem descompressão e estimulam a circulação. Elas realizam movimentos de compressão e soltura, sendo benéficas tanto para atletas quanto para não atletas

Check-up da Technogym: equipamento com inteligência artificial que oferece seis testes para identificar a "Wellness Age" do indivíduo. Os testes incluem bioimpedância (análise corporal completa), força, cárdio, mobilidade, equilíbrio e um teste mental (cerebral, para memória e agilidade). Com base nesses resultados, é possível criar um plano de treinamento e cuidado da saúde altamente individualizado.

Parcerias estratégicas: a rede buscou parceiros que compartilham a mesma visão de bem-estar e incentivo à atividade física, como Under Armour (uniformes), Nespresso (coffee corner) e Águas da Prata (hidratação). Os vestiários terão toalhas e produtos Phytoervas, oferecendo comodidade ao cliente (xampu, condicionador, sabonete e hidratante corporal).

“Essa é uma oferta completa e que busca gerar exclusividade. Todos os serviços são superindividualizados para o cliente dessa audiência que é mais exigente e busca soluções completas que unam tecnologia, personalização e conveniência em um único lugar”, analisa a executiva.

A escolha do Shopping Ibirapuera levou em consideração diferentes análises, incluindo o fluxo de pessoas e o momento de renovação e melhoria do estabelecimento, o que gerou uma parceria com timing perfeito para ambas as marcas.

Um novo plano para um novo conceito

Para acompanhar essa exclusividade, a Bio Ritmo também anuncia um novo plano, o Infinity, voltado para quem deseja um cuidado de performance e uma visão multidisciplinar e holística da saúde. Com mensalidade de R$ 1,8 mil, além de acesso a todas as comodidades da unidade Ibirapuera, o Plano Infinity inclui:

Personal trainer três vezes por semana com agendamento prévio via app ou concierge.

Consulta e avaliação de fisioterapia uma vez por mês.

Acompanhamento nutricional com consultas quatro vezes ao ano e suporte via WhatsApp para o dia a dia.

Teste de DNA nutricional: um exame completo que analisa como o corpo reage a alimentos, macronutrientes, nutrientes e minerais (ex: absorção de Vitamina D, Magnésio), permitindo a criação de um plano nutricional ainda mais personalizado, visando não apenas a performance, mas também a qualidade de vida e o bem-estar geral.

O movimento reflete a visão de longo prazo do Grupo Smart Fit em diversificar sua atuação. Enquanto a marca Smart Fit segue focada em democratizar o acesso ao fitness, a Bio Ritmo se posiciona como referência no segmento premium que valoriza experiências exclusivas.