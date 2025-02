Lula anuncia pagamento do Pé-de-Meia e gratuidade dos 41 remédios do Farmácia Popular Em pronunciamento, Lula anunciou o pagamento da poupança de R$ 1 mil nesta terça-feira, 25, e ressaltou a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular

Brasília (DF), 14/01/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse a Sidônio Palmeira como ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)