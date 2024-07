Palco gigante, óculos da Chilli Beans e R$ 2,5 milhões: os planos da Gerdau no Rock in Rio

O Palco Mundo do Rock in Rio 2024 marca um novo recorde histórico do festival, que teve início em 1985. Na edição que celebra os seus 40 anos, a estrutura será ainda maior, com 860 metros quadrados, 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, e seis telões de LED. Pelo espaço passarão as principais atrações, como Ed Sheeran, Cyndi Lauper, Imagine Dragons e Shawn Mendes, entre os dias 13 e 22 de setembro.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 25, pela Gerdau, uma das 50 marcas parceiras do festival este ano. A siderúrgica retorna ao evento como fornecedora oficial de aço 100% reciclável, dando continuidade a uma estratégia iniciada em 2022. A empresa de 123 anos quer destacar aspectos de sustentabilidade e inovação, seguindo ainda uma tendência do mercado B2B de se aproximar do consumidor final.

“Participar de um evento desse porte nos permite usar essa plataforma como uma metáfora poderosa para traduzir nossa forma de produção de maneira mais humanizada e estreitar a conexão com a sociedade. Conseguimos exibir nosso produto no lugar de maior destaque do festival”, diz Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau, em entrevista exclusiva à EXAME.

Segundo o executivo, a abordagem é focada na economia circular e na visibilidade do método de produção. A empresa é a maior recicladora da América Latina, com 70% de sua produção proveniente da reciclagem de sucatas metálicas, e a maior produtora de aço do Brasil com a menor emissão de gases de efeito estufa. “Estamos falando de um palco que pode ter sido uma geladeira, um fogão ou um carro no passado, e nunca se tornará lixo. Pode ser transformado em um novo palco ou em outros produtos do dia a dia.”

O aço utilizado no Rock in Rio 2022 foi reprocessado para o Palco Mundo deste ano. A nova estrutura conta com aproximadamente 200 toneladas de aço, equivalente à fabricação de 400 carros. Com 104 metros de largura, o palco é comparável a mais de duas piscinas olímpicas. Além disso, mais de 1 milhão de pessoas, incluindo catadores e cooperativas, estão envolvidas no processo de reciclagem da Gerdau.

Investimento de R$ 2,5 mi em projeto social

A estratégia de marketing da Gerdau para o maior festival de música do país em 2024 vai além do palco. A siderúrgica, em parceria com a ONG Gerando Falcões, o Rock in Rio e a Fundação Volkswagen, vai implementar o projeto Favela 3D (Digital, Digna e Desenvolvida) no Morro da Providência, no Rio de Janeiro (RJ).

“O projeto visa transformar tanto a infraestrutura da região — abrangendo moradias e saneamento — quanto a empregabilidade”, explica o diretor da Gerdau, que investiu R$ 2,5 milhões. “Nossa primeira experiência com essa abordagem foi no ano passado, em parceria com o The Town, na Favela do Haiti, em São Paulo, onde mais de 98% dos residentes estão atualmente empregados”, complementa.

O Favela 3D pretende transformar a vida de 250 famílias, aproximadamente 1.200 pessoas que vivem na região, por meio de iniciativas que visam fortalecer o desenvolvimento social e a geração de renda. O projeto tem como objetivo qualificar profissionalmente 150 famílias e promover dignidade a outras 125, com a meta de empregar 95% dos residentes da área.

“Essa é a segunda evolução da parceria e reflete a crescente visão do festival como não apenas uma plataforma de entretenimento, mas também um agente de transformação social. Além disso, reafirma o compromisso da Gerdau em contribuir para a transformação do cenário habitacional no Brasil”, afirma Torres.

Óculos com a Chilli Beans

Parte do trabalho do executivo é encontrar formas mais lúdicas e envolventes de contar a história do aço, garantindo que ela se conecte autenticamente com o público. Para isso, a Gerdau está patrocinando o musical “Sonhos, Lama e Rock and Roll”, que retrata os 40 anos do festival, desde sua criação até a integração do conceito de sustentabilidade.

O espetáculo, que será apresentado durante o evento e posteriormente em teatros, vai destacar o uso de produtos com menor emissão de carbono nos palcos e o impacto social do evento.

Em um movimento mais inusitado, a siderúrgica também firmou uma parceria com a Chili Beans para lançar uma linha de óculos feitos de aço 100% reciclável, que homenageia o Palco Mundo do Rock in Rio Brasil 2024. Os produtos serão vendidos na Cidade do Rock durante o evento.

“É uma maneira mais moderna e fashion de levar o conceito do aço ao público, especialmente os mais jovens, além de servir como um souvenir exclusivo”, explica o diretor. A nova coleção será apresentada pelo músico Rogério Flausino, natural de Minas Gerais, onde a Gerdau mantém a maior parte de suas operações. Ele se apresentará no dia 21 de setembro.

Revitalização da marca

A Gerdau não divulga os valores investidos em marketing, mas, desde que intensificou as parcerias e patrocínios de eventos como o Rock in Rio e a Fórmula 1, tem colhido resultados positivos. Em 2022, alcançou um recorde de inscrições no programa de trainee, com mais de 44 mil candidatos. Atualmente, é a indústria de aço mais seguida nas redes sociais (quase 3 milhões de pessoas), mesmo não figurando entre as 20 maiores produtoras do mundo.

“A gente vem de um setor que apanhou muito no Brasil, do ponto de vista reputacional, depois dos acidentes de Brumadinho e de Mariana. A sociedade, compreensivelmente, tende a associar mineração e siderurgia de forma indistinta depois desses traumas, agravando a percepção negativa. O setor ficou muito manchado e isso resultou em grandes dificuldades para obter uma licença social para operar e atrair talentos”, afirma o diretor de comunicação e relações institucionais. ”Precisávamos revitalizar a marca e reposicionar a empresa para refletir as transformações internas e externas.”

De acordo com o executivo, a estratégia também busca destacar o modelo de negócios da Gerdau, que tem a reciclagem como principal insumo e diferencial competitivo. “Nossos clientes, que atuam em setores como o automotivo e a construção civil, atendem ao consumidor final. Quanto mais conseguirmos ser reconhecidos como um fornecedor que agrega valor e promove a sustentabilidade, maior será a influência positiva no consumo desses produtos”, afirma.

Ele menciona exemplos como o crescimento do mercado de apartamentos premium em São Paulo, que possuem certificações ambientais, e a correspondente demanda das construtoras por fornecedores de aço com baixa emissão. Além disso, montadoras de carros elétricos com metas de neutralização de CO2 também têm mirado em empresas com menor pegada ambiental. “É uma maneira de destacar a cadeia de reciclagem de forma abrangente e posicionar nosso modelo de negócio na vanguarda do consumo consciente”, finaliza.