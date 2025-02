Com estratégia centrada no consumidor, ENO quer se tornar ícone do verão

Entregar soluções realmente eficazes para o público é a missão de toda companhia do setor da saúde. Justamente por ter um foco tão bem definido, inovar dentro deste contexto pode ser um desafio ainda maior para essas empresas. No caso de ENO, marca de antiácidos pertencente à multinacional britânica Haleon, ouvir os consumidores e estar de olho nas tendências de outros mercados tornou-se a estratégia central para garantir que a marca, que é referência na categoria, não fique acomodada.

André Campos, diretor de marketing da Haleon, conta que a marca realiza pesquisas contínuas para entender as necessidades e expectativas dos clientes, a fim de adaptar produtos e serviços para atender a essas demandas. A abordagem permite a oferta de soluções personalizadas e relevantes, garantindo uma experiência positiva para o consumidor. “Quando criamos o ENO sabor tônica, em 2022, foi assim: vendo a tendência de consumo de bebidas do tipo e ouvindo os clientes sobre o interesse no sabor”, explica o executivo.

A mais recente ativação da marca, criada especialmente para o verão brasileiro, também é um exemplo de estratégia de inovação para manter-se relevante entre o público. Recentemente, ENO inaugurou algumas lojas conceito pensadas para atrair consumidores que desejam aproveitar a estação sem incômodos gástricos.

Com um design descontraído e uma experiência totalmente focada na jornada no ponto de venda, a iniciativa oferece ao cliente uma nova forma de comprar, especialmente focada em praticidade, eficácia e bem-estar.

“O verão é uma época em que muitas pessoas estão de férias, viajando e querendo se divertir. Com isso, do ponto de vista de construção de experiências para o consumidor, pensamos em uma ativação que encaixe com esse clima leve e de diversão do verão, ao mesmo tempo que educamos sobre boas práticas para essa época e geramos conversão”, analisa Campos.

Ativação para verão: com um design descontraído e uma experiência totalmente focada na jornada no ponto de venda, a iniciativa oferece ao cliente uma nova forma de comprar (Eno/Divulgação)

Bom-humor para comunicar

Garantir uma comunicação leve com o público é objetivo de ENO há algum tempo. No ano passado, a marca resgatou a campanha “Cara de Azia”, sucesso em 2022 e que agora explora a brasilidade do pagode para mostrar como o antiácido ajuda a transformar o desconforto em “cara de alegria”.

Desenvolvida pela Publicis LeOne, a campanha revive a estética dos pagodeiros dos anos 1990 e apresenta uma paródia do hit do Exaltasamba Eu me apaixonei pela pessoa errada, transformado em “Eu me apaixonei pela comida errada.”

“É parte da nossa missão fazer as pessoas entenderem que não precisam esperar o desconforto digestivo simplesmente passar. Muito menos se privarem de eventos como churrascos e festas com medo de passarem mal”, analisa Campos. “Esse bom-humor faz parte do nosso reconhecimento da marca e não deixa de ser uma inovação que trazemos para a nossa comunicação.”

Foco na saúde

Para ENO também é um desafio educar os consumidores sobre a importância de manter uma alimentação saudável e cuidar do sistema digestivo. O médico farmacologista e líder médico da Haleon, Dr. Andrés Zapata, explica que alguns fatores contribuem para que o verão seja uma época de maior incidência do desconforto digestivo.

Segundo o especialista, os dias mais longos e mais quentes, combinados a uma alimentação mais gordurosa e o maior consumo de bebidas carbonatadas, como refrigerantes, é um combo “ideal” para ocasionar azia e má digestão.

“Muitas mudanças no comportamento do brasileiro durante o verão podem acabar sobrecarregando o estômago. Férias, viagens, mais encontros com os amigos e mais happy hours são exemplos de situações que, quase sempre, vêm acompanhadas de hábitos como o maior consumo de frituras, de bebidas alcoólicas, alimentos cítricos… Com isso, sensações como queimação no estômago ou na garganta, desconforto e peso estomacal e refluxo podem se tornar mais comuns”, explica.

Dr. Andrés Zapata: fatores como dias mais quentes e alimentação mais gordurosa contribuem para que o verão seja uma época de maior incidência do desconforto digestivo (Eno/Divulgação)

De acordo com o Dr. Zapata, dados de pesquisas internas da Haleon mostram que cerca de 63% dos brasileiros que afirmam ter episódios de má digestão garantem que os sintomas afetam a diversão. Para essas pessoas, o antiácido consegue reduzir a sensação de má digestão em apenas 6 segundos. “Costumamos dizer que ENO gera um alívio na hora. E é verdade. Ele neutraliza os sintomas estomacais, causando alívio imediato”, afirma.

A marca trabalha para que os produtos estejam disponíveis para um público amplo, com preços competitivos e uma ampla distribuição. Segundo a empresa, essa também é uma forma de garantir que o alívio realmente seja imediato.

“Batemos na tecla de que é possível conseguir um alívio rápido para o desconforto. Todas as nossas comunicações e ativações especiais têm como objetivo mostrar ao público exatamente isso: ninguém precisa sofrer com a má digestão”, destaca Campos.