‘Abrace a mudança’: a tendência nº 1 que todo profissional de marketing precisa dominar em 2025

Com a competição cada vez mais acirrada pela atenção e fidelidade do consumidor, os líderes de marketing precisam estar preparados. Mas, diante de tantas transformações, qual estratégia se consolidará como essencial para vencer a concorrência?

Em relatório da Deloitte, consultoria multinacional presente em 150 países, o tema central dos Chief Marketing Officers deve estar na hiperpersonalização como um ativo estratégico.

Para ter ideia, segundo o estudo, 3 em cada 4 consumidores estão mais propensos a comprar de marcas que oferecem conexões mais profundas e conteúdo personalizado. Nesse cenário, a consultoria recomenda que os profissionais de marketing ‘abracem a mudança e se preparem para o futuro’.

A tendência para 2025: experiências hiperpersonalizadas em escala

Os consumidores desejam ser reconhecidos como indivíduos, e as marcas que conseguirem atender a essa expectativa verão um aumento na fidelidade, frequência de compra e valor do ciclo de vida do cliente. O grande desafio, no entanto, é entregar essa personalização de forma escalável, considerando uma audiência cada vez mais fragmentada e exigente.

Segundo a Deloitte, as empresas devem utilizar insights baseados em dados para moldar experiências que os consumidores percebam como relevantes.

Desde o primeiro engajamento até a fidelização, isso inclui recomendações de produtos, programas de lealdade e curadoria de conteúdo sob medida para cada cliente.

Mas como tornar essa estratégia uma realidade? Algumas outras tendências emergentes estão viabilizando esse movimento.

Como tornar a hiperpersonalização realidade?

IA generativa. A inteligência artificial se torna um componente essencial. Através da automação e tecnologias generativas, é possível trazer eficiência e precisão ao conteúdo personalizado em escala.

Experiência omnichannel. Para conectar as experiências, o omnichannel ganhou caráter obrigatório para criar uma experiência unificada em todos os canais. A integração entre o online e offline é essencial para oferecer uma jornada consistente, reduzir interrupções e aumentar conversões.

Social Commerce. No panorama executivo do marketing digital, as mídias sociais não são mais apenas para engajamento, são uma peça fundamental para as vendas. Surge o termo “social commerce” que permite que marcas integrem funções de e-commerce diretamente nas plataformas sociais, alavancando o marketing de influência e criando experiências de compra autênticas.

