Empresário de 36 anos faliu vários negócios antes de ganhar 6 dígitos por mês com marketing digital

Blake Nubar, empreendedor de 36 anos nascido na Flórida, nunca teve uma trajetória fácil. Como muitos que sonham em empreender, ele passou por uma série de fracassos antes de encontrar o caminho em diração ao sucesso. As informações foram retiradas de uma reportagem da Business Insider.

Sua primeira tentativa no mundo dos negócios foi a Footpriint, um aplicativo que conectava estudantes a eventos universitários. Sem experiência nem capital suficiente, a startup naufragou. Sem desistir, ele tentou outros empreendimentos: a Learn Everywhere (2012), a Orator (2013), e um negócio de suplementos para personal trainers (2016). Nenhum deles decolou.

O motivo? Nubar sabia criar produtos, mas não sabia vendê-los. Foi só quando ele percebeu a importância do marketing digital que sua história mudou.

Em 2017, sua empresa Laptop Freedom ajudou o empreendedor Brian Page a faturar US$ 1 milhão em 43 dias, alcançando US$ 7 milhões em vendas no primeiro ano. O sucesso atraiu clientes de peso, como Kevin Harrington, do Shark Tank. Pouco tempo depois, ele transformou todo o seu conhecimento em um infoproduto que gerou US$ 450 mil em apenas um fim de semana.

Esse é um caso que revela um mar de oportunidades

A história do empresário com histórico de falência é apenas um exemplo do potencial que o marketing oferece para empreendedores e profissionais.

Afinal, o setor está em plena expansão e se consolidou como um dos pilares da nova economia. De acordo com a consultoria Kantar, a economia de creators deve crescer de US$ 250 bilhões em 2024 para US$ 480 bilhões em 2027.

Para quem deseja entrar nesse mercado, é preciso ir além do básico. Isso porque o marketing digital não se resume a publicar posts em redes sociais. A atuação nesse segmento exige conhecimento em estratégias de tráfego pago, copywriting, automação de vendas e comportamento do consumidor.

O consenso entre especialistas é claro: profissionais que investem em capacitação estão um passo à frente. Saber como gerar leads, construir uma marca forte e utilizar ferramentas avançadas pode ser o diferencial entre um negócio bem-sucedido que fatura milhões e um projeto fadado ao fracasso.

O caso de Blake comprova que o marketing digital é uma estrada repleta de oportunidades para quem está disposto a aprender e aplicar estratégias eficientes. O mercado está aberto, a demanda é crescente e o potencial de ganhos é enorme. A pergunta é: quem está pronto para aproveitar essa onda?

Como começar no marketing digital?

