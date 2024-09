Como chegar e sair do Rock in Rio 2024? Confira as melhores opções de transporte

O Rock in Rio 2024 se aproxima, e os preparativos para garantir uma chegada e saída tranquilas da Cidade do Rock são essenciais. Este ano, todas as ruas no entorno do festival estarão bloqueadas para veículos particulares, tornando necessário o uso de transporte público ou oficial para acessar o local. Confira abaixo as melhores opções de transporte para chegar e sair do festival, disponíveis no site oficial do evento.

Opções de transporte para o Rock in Rio 2024

Durante os dias de festival, que promete atrair mais de 700 mil pessoas ao longo de suas apresentações, o público poderá contar com o metrô, o BRT Expresso Rock in Rio e o transporte Primeira Classe para se deslocar até a Cidade do Rock. Veja como cada uma dessas opções funcionará.

Metrô – funcionamento 24 horas

Uma das formas mais práticas de chegar ao festival é pelo metrô, que estará funcionando 24 horas durante os dias de Rock in Rio. A estação mais próxima da Cidade do Rock é a Jardim Oceânico, que faz conexão direta com o BRT Expresso Rock in Rio, levando os passageiros ao Terminal Centro Olímpico, a poucos metros do evento.

Tarifa: R$ 7,50 por trecho (R$ 15, ida e volta).

Formas de pagamento: Riocard, Giro ou pagamento por aproximação direto na catraca.

Dica importante: o metrô é uma excelente opção para quem quer evitar o trânsito e ter um trajeto rápido até o evento, com todas as estações abertas para desembarque na madrugada, nos dias de festival.

BRT Expresso Rock in Rio – sem paradas até o festival

O BRT Expresso Rock in Rio é a opção mais direta para chegar à Cidade do Rock. Os ônibus partem dos terminais Jardim Oceânico e Alvorada, sem paradas intermediárias, até o Terminal Centro Olímpico. Há também partidas do terminal Paulo da Portela, com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. Ao desembarcar, você receberá uma pulseira de identificação, que deverá ser apresentada na volta.

Horários de funcionamento: das 11h até as 5h nos dias de festival.

Tarifa: R$ 23,00 (ida e volta).

Como adquirir: Com o Riocard ou comprando o bilhete via plataforma Jaé.

Dica importante: chegue cedo aos terminais para evitar filas e garantir uma viagem tranquila até o evento. O BRT é uma excelente opção para quem está próximo às estações Jardim Oceânico, Alvorada ou Paulo da Portela.

Primeira Classe – transporte executivo direto para a Cidade do Rock

Se você procura mais conforto e praticidade, o serviço de Primeira Classe é o transporte oficial do Rock in Rio 2024. Com ele, os passageiros são levados diretamente para dentro da Cidade do Rock, sem paradas, em ônibus executivos que partem de 16 pontos de embarque no Rio de Janeiro e 22 pontos espalhados por outros municípios do estado, São Paulo e Minas Gerais.

Horários de saída: entre 11h e 19h.

Horários de volta: a partir das 22h, com saída pelo acesso exclusivo perto do palco New Dance Order.

Entre os pontos de embarque no Rio de Janeiro estão o Bossa Nova Mall, Aeroporto Galeão, Copacabana, Ipanema, Cidade das Artes e Rodoviária do Rio. Já em outras cidades, é possível embarcar no Shopping Eldorado em São Paulo, Rodoviária de Campinas, Macaé, Nova Friburgo, entre outros.

Dica importante: garanta seu lugar no transporte Primeira Classe acessando o link oficial e escolhendo o ponto e horário de embarque. Esse serviço oferece mais conforto e segurança para chegar e sair do festival sem preocupações.

Dicas extras para o Rock in Rio 2024