A era dos megashows

No cenário musical, as perguntas que ficam neste fim de ano é se Madonna e Beyoncé se apresentarão mesmo no Brasil em 2024. E quando. E como serão os shows. Em caso de confirmação da vinda dessas superestrelas, o que se sabe é que as apresentações serão experiências multissensoriais, repletas de efeitos, atrações e vivências que vão muito além dos hits.

Já foi assim com Coldplay, Taylor Swift e RBD. Esses foram alguns dos diversos artistas e grupos internacionais que protagonizaram megaespetáculos no Brasil em 2023. Foram os termos que mais estiveram em alta, na categoria shows, entre os usuários do Google ao longo do ano

A lista é extensa e inclui ainda Paul McCartney, Backstreet Boys, The Weeknd, Red Hot Chilli Peppers, Bruno Mars, Roger Waters, Måneskin, Rod Stewart, Rosalía… Isso sem contar o line-up dos festivais, a exemplo de Lollapalooza, Mita, The Town, Tomorrowland Brasil, GPWeek, Balaclava Fest e Primavera Sound, que mais recentemente trouxe clássicos como Pet Shop Boys, The Cure e The Killers.

Nos últimos anos, as apresentações têm recebido um público cada vez maior, atraído pelas produções pomposas que pouco ou nada se diferem das apresentações no exterior. The Eras Tour, de Taylor Swift, é um exemplo, com figurinos, cenários e set list praticamente idênticos aos projetados nos demais locais em que a turnê passou, assim como as famosas pulseiras de led que viraram a marca do Coldplay e coloriram os palcos brasileiros.

“Estamos vivendo a economia da experiência”, diz Luís Justo, CEO da Rock World. A inauguração da The Sphere, com apresentação do U2, segundo ele, é reflexo disso e marca um novo capítulo do entretenimento mundial. A esfera gigante de alta tecnologia localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, custou 2,3 bilhões de dólares e tem 112 metros de altura, mais do que a Estátua da Liberdade. O local recebeu 160.000 alto-falantes, uma imensa tela led de 54.000 metros quadrados — a maior do mundo, equivalente a quase oito campos de futebol —, e tem capacidade para 20.000 espectadores.

“Os modelos de negócios de turnê podem ser reinventados não só pelas bandas mas também pelos patrocinadores”, diz Justo, que está à frente de eventos como The Town, Lollapalooza e Rock in Rio, o qual terá edição comemorativa de 40 anos em 2024. Entre as atrações confirmadas estão Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo e Joss Stone. Na agenda de shows internacionais do próximo ano no Brasil ainda estão previstos Blink-182, Paramore, SZA, Sam Smith, Arcade Fire, The Offspring, Limp Bizkit, Phoenix, Men At Work, Morrissey, Simply Red, Placebo, Megadeth, Simple Plan, McFly, Westlife, Jonas Brothers, The Calling, Eric Clapton, Iron Maiden.

A receita que inclui palco, artista e plateia mudou. Os shows agora são repletos de tecnologia, estímulos visuais, áreas temáticas, ativações de marca e experiências, inclusive gastronômicas, o que atrai novos públicos, que não necessariamente são fãs cativos. “Desde o final da pandemia essa intenção por experiências ao vivo já era prevista. Mas esse estímulo também vem promover uma transformação no perfil de consumo, interesse e comportamento das pessoas, que estão valorizando cada vez mais investir parte de seu orçamento em vivências memoráveis. Isso, inclusive, tem transformado as campanhas publicitárias, menos interessadas em estar presentes somente com logotipos gigantes e mais dispostas a fazer parte do conteúdo”, explica o CEO da Rock World.

Segundo a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (Abrape), o setor de espetáculos de cultura e entretenimento registrou crescimento de 46,6% e se consolidou como o maior gerador de empregos no país em 2023. O segmento registrou faturamento de 291,1 bilhões de reais em 2022. Como já cantava Freddy Mercury, o show deve continuar.