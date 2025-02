Ao lado de Macron, Trump diz que guerra na Ucrânia pode terminar 'em questão de semanas'

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 24, que a guerra na Ucrânia poderá terminar em questão de semanas.

“Acredito que a guerra poderá terminar em breve. Em semanas. Creio que sim. Acredito que podemos acabar com ela em semanas se formos inteligentes. Se não formos, ela continuará e continuará a perder pessoas jovens e bonitas que não deveriam estar morrendo. E nós não queremos isso”, disse Trump no Salão Oval da Casa Branca, ao lado do presidente da França, Emmanuel Macron.

Rússia aberta a negociações

Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse em Ancara que a Rússia está aberta a negociações com a Ucrânia e também com a Europa, mas que sua ofensiva continuará até que se chegue a um acordo que satisfaça seus interesses.

Trump considerou viável a aceitação de um cessar-fogo.

“Acredito que, em algum momento, eles concordarão com isso. E que, uma vez alcançado o cessar-fogo, isso terminará, porque eles não vão passar de um cessar-fogo para a guerra. Fico feliz por ter ajudado, pois não havia comunicação com a Rússia até eu chegar”, declarou.

Possível visita à Rússia

O ex-presidente dos EUA acrescentou que está pensando em ir à Rússia.

“Se tudo isso for resolvido, o que eu acho que será, com certeza. Em 9 de maio (dia em que a Rússia comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial), não sei, acho que será muito em breve, mas quando chegar a hora certa eu irei”, disse.