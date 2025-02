Mais um recorde: MRV registra R$ 11,3 bilhões em vendas líquidas

Os resultados do quarto trimestre da MRV&Co (MRVE3) fizeram com que 2024 fosse um ano de virada de página para a companhia. Foi o que afirmou Ricardo Paixão, CFO da empresa, em entrevista à EXAME. O executivo destacou que houve recorde de receita operacional líquida, de venda líquida e de EBITDA, com uma reversão da tendência de queima de caixa.

As vendas líquidas consolidadas do ano ficaram em R$ 11,3 bilhões, puxada pelos dados da MRV Incorporação, de R$ 10 bilhões. O número de vendas da unidade de negócio foi 17,4% maior do que o de 2023, e 70,3% maior em comparação a 2022. No quarto trimestre, ela apresentou geração de caixa de R$ 263 milhões, superando o topo do guindance de 2024 em R$ 19 milhões. No ano, a unidade de negócio gerou R$ 419 milhões de caixa.

O EBITDA da MRV de 2024 foi de R$ 1,1 bilhão, 92% superior ao de 2023 e 204% superior ao de 2022.

A receita operacional líquida da MRV foi de R$ 2,4 bilhões, em linha com o mercado. Analistas do Santander projetavam uma receita de aproximadamente R$ 2,3 bilhões, sustentada por bons números de pré-vendas e avanços na produção. No ano de 2024, a receita operacional da unidade foi de R$ 8,2 bilhões.

Paixão afirma que o programa Minha Casa Minha Vida foi muito importante, representando 92% da receita no segmento de incorporação. "Quase a totalidade da nossa da operação veio do programa habitacional", afirma. Por isso, a alta de juros não teve um impacto significativo sobre o cliente da MRV. "A cada um por cento de juros médio superior ano contra ano, teríamos R$ 12 milhões de impacto financeiro. Esse número é várias vezes inferior do que muitos esperavam", explica o CFO.

Prejuízo com a Resia

A MRV Incorporadora teve lucro líquido ajustado de R$ 78,2 milhões no quarto trimestre de 2024. No mesmo período de 2023, esse valor foi de R$ 31 milhões. Na comparação trimestral, o lucro aumentou 18,5%. Já o resultado líquido ajustado do grupo MRV&Co, que inclui os números das subsidiárias Resia, Luggo e Urba foi um prejuízo de R$ 1,5 bilhão.

Em dezembro, foi anunciado que a venda de US$ 800 milhões de ativos da Resia nos próximos dois anos. Já foram vendidos US$ 46,5 milhões. Mesmo assim, a americana continua refletindo nos balanços, afirma o CFO.

"Entramos 2025 bastante confiantes. O programa habitacional no âmbito federal está bastante avançado, com alguns ajustes de parâmetro para acontecer no começo do ano que vão fazer com que ele fique melhor ainda. Os programas estaduais com subsídios regionais também funcionam bem, e alguns estados importantes ainda devem entrar, como o Rio de Janeiro", finaliza.