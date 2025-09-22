Roberto Carlos volta à publicidade em campanha do Banco Mercantil

Com mais de seis décadas de carreira e poucos comerciais televisivos no currículo, Roberto Carlos volta a protagonizar uma ação publicitária. O cantor será o embaixador do Banco Mercantil em ação que estreia nesta segunda-feira, 22.

Criada pela agência mineira Kind Branding, a campanha adota o mote “Mercantil, o banco de quem sabe viver” e apresenta o cartão consignado Mercantil Diamante, que oferece benefícios premium em saúde, odontologia, bem-estar, pets e tecnologia

A trilha sonora escolhida foi “É preciso saber viver”, de 1974, interpretada pelo próprio Roberto, em filme voltado ao público 50+, foco estratégico do banco. A veiculação vai até o fim do ano em TV aberta e fechada, rádio, mídias digitais e out of home, com estreia no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

Discreto e pouco presente em campanhas, Roberto Carlos aceitou se tornar embaixador da instituição, em sua primeira ação desde 2014, quando participou de comercial da Friboi, da JBS. O Banco Mercantil já havia recorrido à música em 2022, com Fábio Jr. interpretando “20 e poucos anos”.

Hellen Mundim, fundadora e sócia da Kind Branding, conta que o projeto foi desenhado exclusivamente para o cantor. “Buscamos compreender a expectativa do cliente e entender o que seria necessário para que ele aceitasse. Foram meses de negociação, sempre atentos à visão do artista e ao desejo da marca. Não havia plano B, ele era o A, a pessoa perfeita. Trabalhamos muito para transformar isso em realidade.”

Para Brunna Lopes, gerente de comunicação e marketing do Banco Mercantil, a iniciativa acompanha a mudança na forma como a sociedade enxerga o envelhecimento. “Deixou de ser um tabu. Acreditamos que a idade não é um limitador para viver experiências significativas. Pensando nisso, trouxemos uma celebridade única para representar um banco que se coloca como meio de proporcionar qualidade de vida a quem merece desfrutar desse momento.”

Na avaliação de Bruno Simão, vice-presidente de clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, a ação reforça a estratégia de branding da instituição. “Apostamos na força da imagem do Roberto Carlos para ampliar nossa conexão e compromisso com o público do banco. Ele é o maior ídolo da nossa música popular e carrega uma trajetória de credibilidade e carisma que dialoga diretamente com nossos valores.”

Expansão

Conforme mostrou a EXAME, o Banco Mercantil, com 82 anos de história, acelerou sua expansão nacional e já mantém ao menos uma agência em cada estado do país. O foco no público pessoa física, adotado há cinco anos, fez a instituição alcançar 16% do mercado de crédito consignado do INSS e uma carteira de R$ 18,7 bilhões.

Para 2025, o banco mineiro prevê inaugurar ao menos 60 novas unidades, após ter aberto 45 até julho, elevando o investimento em agências físicas para R$ 38 milhões. Hoje, são 315 pontos de atendimento, chamados de “lojas físicas”, que funcionam de forma simplificada em relação a agências tradicionais.

A estratégia combina canais digitais e atendimento via WhatsApp, mas mantém a rede física como apoio a clientes 50+, público-alvo do banco e mais vulnerável a golpes virtuais. “Nosso público é digitalizado, mas também precisa da segurança de ter um ponto físico”, afirmou Bruno Simão, vice-presidente do Mercantil.