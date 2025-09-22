Marketing

Roberto Carlos volta à publicidade em campanha do Banco Mercantil

Filme publicitário usa “É preciso saber viver” para dialogar com o público 50+ e apresentar o cartão consignado Mercantil Diamante

Roberto Carlos em nova campanha publicitária como embaixador do Banco Mercantil, criada pela Kind Branding (Divulgação)

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14h31.

Com mais de seis décadas de carreira e poucos comerciais televisivos no currículo, Roberto Carlos volta a protagonizar uma ação publicitária. O cantor será o embaixador do Banco Mercantil em ação que estreia nesta segunda-feira, 22.

Criada pela agência mineira Kind Branding, a campanha adota o mote “Mercantil, o banco de quem sabe viver” e apresenta o cartão consignado Mercantil Diamante, que oferece benefícios premium em saúde, odontologia, bem-estar, pets e tecnologia

A trilha sonora escolhida foi “É preciso saber viver”, de 1974, interpretada pelo próprio Roberto, em filme voltado ao público 50+, foco estratégico do banco. A veiculação vai até o fim do ano em TV aberta e fechada, rádio, mídias digitais e out of home, com estreia no intervalo do Jornal Nacional, da TV Globo.

Discreto e pouco presente em campanhas, Roberto Carlos aceitou se tornar embaixador da instituição, em sua primeira ação desde 2014, quando participou de comercial da Friboi, da JBS. O Banco Mercantil já havia recorrido à música em 2022, com Fábio Jr. interpretando “20 e poucos anos”.

Hellen Mundim, fundadora e sócia da Kind Branding, conta que o projeto foi desenhado exclusivamente para o cantor. “Buscamos compreender a expectativa do cliente e entender o que seria necessário para que ele aceitasse. Foram meses de negociação, sempre atentos à visão do artista e ao desejo da marca. Não havia plano B, ele era o A, a pessoa perfeita. Trabalhamos muito para transformar isso em realidade.”

Para Brunna Lopes, gerente de comunicação e marketing do Banco Mercantil, a iniciativa acompanha a mudança na forma como a sociedade enxerga o envelhecimento. “Deixou de ser um tabu. Acreditamos que a idade não é um limitador para viver experiências significativas. Pensando nisso, trouxemos uma celebridade única para representar um banco que se coloca como meio de proporcionar qualidade de vida a quem merece desfrutar desse momento.”

Na avaliação de Bruno Simão, vice-presidente de clientes, Crescimento e Marketing do Banco Mercantil, a ação reforça a estratégia de branding da instituição. “Apostamos na força da imagem do Roberto Carlos para ampliar nossa conexão e compromisso com o público do banco. Ele é o maior ídolo da nossa música popular e carrega uma trajetória de credibilidade e carisma que dialoga diretamente com nossos valores.”

Expansão

Conforme mostrou a EXAME, o Banco Mercantil, com 82 anos de história, acelerou sua expansão nacional e já mantém ao menos uma agência em cada estado do país. O foco no público pessoa física, adotado há cinco anos, fez a instituição alcançar 16% do mercado de crédito consignado do INSS e uma carteira de R$ 18,7 bilhões.

Para 2025, o banco mineiro prevê inaugurar ao menos 60 novas unidades, após ter aberto 45 até julho, elevando o investimento em agências físicas para R$ 38 milhões. Hoje, são 315 pontos de atendimento, chamados de “lojas físicas”, que funcionam de forma simplificada em relação a agências tradicionais.

A estratégia combina canais digitais e atendimento via WhatsApp, mas mantém a rede física como apoio a clientes 50+, público-alvo do banco e mais vulnerável a golpes virtuais. “Nosso público é digitalizado, mas também precisa da segurança de ter um ponto físico”, afirmou Bruno Simão, vice-presidente do Mercantil.

