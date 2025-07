No Banco Mercantil, uma estratégia ’retrô’: investir milhões em agências físicas para atender os 50+

O Mercantil desceu as Gerais para explorar o Brasil e já se gaba de ter ao menos uma agência em cada estado do país. A expansão foi rápida, considerando que faz só cinco anos que o crédito para empresas foi deixado de lado e o foco passou a ser o cliente pessoa física. O banco mineiro faz 16% dos empréstimos consignados INSS do país e terminou o primeiro trimestre com uma carteira de crédito de R$ 18,7 bilhões.

Agora um “senhor” de 82 anos, o banco, ainda com operações muito concentradas em seu estado de origem, quer marcar mais presença em outros territórios, com um investimento milionário e foco em um público também maduro, acima dos 50 anos de idade.

À EXAME, o Banco Mercantil antecipou: vai somar R$ 25,5 milhões à estratégia de expansão de agências físicas, iniciada em 2024. De um ano para o outro, o desembolso para essa finalidade praticamente dobrou e chegou a R$ 38 milhões. É só o começo.

“Os R$ 25 milhões são, literalmente, um investimento inicial. A ambição é muito maior do que isso”, afirmou Bruno Simão, vice-presidente de clientes, crescimento e marketing do banco à reportagem.

O plano é inaugurar pelo menos 60 unidades em 2025. Até o final de julho, o banco terá aberto 45 delas.

"Bom dia, grupo"

Hoje, o Mercantil conta com 315 agências. Internamente, elas são chamadas de lojas físicas, por não operarem exatamente com todo o aparato de uma agência bancária tradicional - como as que estão sendo fechadas pelos “bancões”, com o avanço da digitalização. Basicamente, são guichês de atendimento para clientes que estão precisando de um apoio.

“Nosso público é digitalizado, sim, mas ele também precisa de uma segurança, de ter um ponto físico”, explica Simão.

O banco tem um aplicativo que permite ao cliente ter um atendimento 100% digital, se ele assim desejar. Mas em vez de se apoiar só nessa ferramenta, o Mercantil prefere contar também com outros canais, como o mais usado pelos que adoram compartilhar imagens com frases de “bom dia”: o WhatsApp.

“Se [o cliente] já sabe usar o WhatsApp, por que eu vou força-lo a usar um aplicativo que ele não quer ou não sabe usar? Por isso ele pode contratar todos os serviços financeiros 100% pelo WhatsApp”, diz Simão.

Questão de segurança

O aumento da presença física do Banco Mercantil coincide com uma crescente dos golpes digitais. E uma recente pesquisa do Instituto DataSenado mostra que 30% dos brasileiros que perderam dinheiro nesses crimes tem mais de 50 anos de idade.

“O cliente pode sempre ligar na nossa central de atendimento para receber uma orientação, mas a presença física também é muito importante na prevenção de golpes”, reconhece o executivo.