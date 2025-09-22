Marketing

Effie Awards Brasil 2025 premia 79 campanhas com 112 troféus

Cerimônia em 18 de novembro, em São Paulo, revelará os Ouros, Pratas e Bronzes entre os cases de 39 agências e 50 anunciantes; AlmapBBDO e Grupo Boticário lideram número de cases reconhecidos

18ª edição do Effie Awards Brasil será no dia 18 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo (Divulgação)

Juliana Pio
Editora-assistente de Marketing e Projetos Especiais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 18h38.

Última atualização em 22 de setembro de 2025 às 18h48.

A 18ª edição do Effie Awards Brasil premiará 79 campanhas com 112 troféus de Ouro, Prata e Bronze (alguns ganharam em mais de uma categoria). O anúncio dos vencedores será feito apenas na cerimônia marcada para 18 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

O Effie é reconhecido globalmente como o principal prêmio da publicidade, valorizando campanhas que comprovam resultados tangíveis e mensuráveis para as marcas. Criado em 1968 pela New York American Marketing Association, tornou-se um símbolo de eficácia ao longo de mais de 50 anos e hoje reúne mais de 60 programas em mais de 125 mercados, entre eles os Effies globais, regionais e nacionais.

No Brasil, a premiação é realizada desde 2008 pelo Meio & Mensagem, com licença do Grupo Valora, e tem como propósito fomentar o debate sobre eficiência em marketing e estimular a busca por estratégias de comunicação que gerem impacto positivo nos negócios.

Segundo a organização, esta edição registrou um aumento de 5% nas inscrições em relação a 2024. As empresas com mais cases diferentes premiados são a AlmapBBDO, com 17, e o Grupo Boticário, com dez.

Ao todo, 39 agências e 50 anunciantes terão seus trabalhos reconhecidos na cerimônia. Horas antes da celebração, um júri específico se reunirá para eleger o Grand Effie entre os cases que receberem Ouro.

A avaliação das campanhas mobilizou 250 profissionais da indústria de comunicação, marketing e mídia. Eles foram divididos em 25 salas de júris presenciais, cada uma responsável por analisar dez trabalhos.

De acordo com a organização, a metodologia atende às diretrizes globais do Effie Worldwide, que determinam a proporcionalidade entre número de jurados e cases inscritos, de forma a limitar o volume de análises em cada sessão.

Veja os cases premiados no Effie Awards Brasil 2025:

  1. “40 anos de woo, woo, woo Rock in Rio”, da Artplan para Rock in Rio
  2. “A marca que todo mundo usa. E agora todo mundo sabe”, da Buena Onda para Olympikus, da Vulcabras
  3. “A saga do WhatsApp”, da David para Bis, da Mondelez
  4. “Adiantados do Enem”, da CP+B Brasil para 99
  5. “Advogados BK Taste”, da AlmapBBDO para Burger King
  6. “All New Triton: A picape Agromonstra”, da Africa Creative para Mitsubishi
  7. “Apê Grátis: Jogue, sonhe, realize!”, da Spinoff Digital e Agência Criadoria para Plano&Plano Construtora
  8. “Atacama Fashion Week”, da Artplan para Desierto Vestido
  9. “Beleza Fatal”, da Warner Bros Discovery para HBOMax
  10. “BK no Cinema é de Lei”, da AlmapBBDO para Burger King
  11. “Bonde das Mariahs”, da Galeria para Havaianas
  12. “Burger HacKing”, da AlmapBBDO para Burger King
  13. “Cadê a Água do Ratinho?”, da VML para Unicef
  14. “Caverna do Dragão: O Episódio Perdido”, da Ogilvy para Hasbro
  15. “#ChamaUboi – O app para transporte do seu gado!”, da Greenz para Uboi
  16. “Chaves em: A Promoção de Milhões Ypê”, da DPZ para Ypê, da Química Amparo
  17. “Cif Lover Story”, da Droga5 para Cif, da Unilever
  18. “Co-criação com Molho”, da MRM para Pomarola, da Cargill
  19. “Coke Studio POV – A invasão de palco no Rock in Rio”, da David para Coca-Cola
  20. “Compro seu voto”, da David para Burger King
  21. “Construindo uma marca forte de cerveja”, da Gut para Spaten, da Ambev
  22. “Corno Drive-Thru”, da AlmapBBDO da Burger King
  23. “Corredor em Perigo”, da Lew’Lara\TBWA para Alma Preta
  24. “Datas Especiais O Boticário: Narrativas que transformam”, da AlmapBBDO para O Boticário
  25. “Desabafo”, da UM Brasil para Listerine, da Kenvue
  26. “Dia da Pipoca”, da Magenta para Cinemark
  27. “Dia das Mães O Boticário: O amor tem sempre um plano”, da AlmapBBDO para O Boticário
  28. “Dia das Mães O Boticário: Tormentas passam, o amor fica”, da AlmapBBDO para O Boticário
  29. “Doom Fryer Seara”, da Druid Creative Gaming para Seara, da JBS
  30. “Extinto: uma linha de perfumes que está ajudando a salvar paraísos pelo mundo”, da AlmapBBDO para O Boticário
  31. “Faces Negras Importam”, da WMcCann para Banco do Brasil
  32. “Faixa Não Volta Maria”, da Artplan para ONU Mulheres e Instituto Glória
  33. “Forte São Elas”, da AlmapBBDO para Johnnie Walker, da Diageo
  34. “Fresh Prince”, da David para Nomad
  35. “Gagacabanned”, da Droga5 para Santander
  36. “Galinhas livres. É maravilhovo!”, da Anacouto para Happy Eggs, da Mantiqueira
  37. “Galo vs Fogo”, da Streetwise para Burger King
  38. “Havaianas – Corinthians”, da Galeria para Havaianas
  39. “Hellmann’s Supreme – Por mordidas mais cremosas”, da Euphoria Creative e Initiative para Hellmann’s, da Unilever
  40. “Her Touch: O Guia Do Prazer Feminino”, da AlmapBBDO para O Boticário
  41. “Ídolas Não Reconhecidas”, da WMcCann para Mastercard
  42. “Le Pest Store: O primeiro pet shop para baratas”, da Ogilvy para Baygon, da SC Johnson
  43. “Loja de Inconveniência”, da Pros para Vibra Energia
  44. “Luzi – A Primeira Lâmpada Blogueira do Brasil!”, da Heads para Energisa
  45. “Não é um monstro”, da Nubank Creative Hub para Nubank
  46. “Newborn Parents”, da UM Brasil para Johnson’s Baby, da Kenvue
  47. “Nigrum Corpus”, da Artplan para Idomed e Instituto Yduqs
  48. “Novelaverso”, da We para BYD
  49. “Nubanc by Matt LeBlanc”, da Wieden + Kennedy para Nubank
  50. “Nubank: utilizando o entretenimento para alavancar negócios”, da Wieden + Kennedy e Nubank Creative Hub para Nubank
  51. “NuBK”, da AlmapBBDO para Burger King e Nubank
  52. “O Apê MRV do Líder”, da DM9 para MRV
  53. “O Campeão de Audiência”, da DM9 para iFood
  54. “Outside Book: das telas para o sol”, da VML para Fruittella, da Perfetti Van Melle
  55. “#PasseDeMake para o Extraordinário”, da W3haus para Quem Disse, Berenice?, do Grupo Boticário
  56. “Patrocínio Boca Suja”, da Droga5 para Cif, da Unilever
  57. “Pedigree Caramelo: o vira-lata paixão nacional agora tem pedigree”, da AlmapBBDO para Pedigree, da Mars
  58. “Pesquise Meu Corpo”, da Gut para Grupo Boticário
  59. “Pixvertising”, da AlmapBBDO para Burger King
  60. “Play On”, da Droga5 para Omo, da Unilever
  61. “QR Code na Tampinha”, da Africa Creative para Brahma, da Ambev
  62. “Recommerce Atacama. Não compre. Resgate”, da Artplan para Desierto Vestido e Fashion Revolution
  63. “Re-possessão Fanta Beetlejuice”, da Ogilvy para Coca-Cola
  64. “Romeu e Julieta”, da VML para Bic
  65. “Se não tem corre, não tem case”, da Leo para Club Social – Xamã, da Mondelez
  66. “Só tem no Brasil”, da David e Tastemakers para Dove, da Unilever
  67. “SP Por Todas: um verdadeiro domo de proteção”, da DPZ para Governo do Estado de São Paulo
  68. “Tera: A Grande Chegada”, da AlmapBBDO para Volkswagen
  69. “The campaign that made Brazil listen”, da Live para Audible, da Amazon
  70. “Tigrinho vs. Tigre, em quem você aposta?”, da Energy BBDO para Tigre
  71. “TIM Block Pin”, da BETC Havas para TIM
  72. “Trident Free Fire – Bota a Skin pra jogo”, da Leo para Trident, da Mondelez
  73. “Trident Rock In Rio – GenZ e a saudade do que não viveu”, da Leo para Trident, da Mondelez
  74. “T-Search”, da Cappuccino para ONG Mães da Sé
  75. “Um chamado para o planeta Renascer”, da AlmapBBDO para O Boticário
  76. “Unboxings Inesperados Magalu”, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
  77. “Vem com a Patroa pro Mercado Pago”, da Gut para Mercado Pago, do Mercado Livre
  78. “Vult Apresenta: Outros Carnavais”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário
  79. “Vult Beauty Posters: É Cabelo, Não Hair”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário

Novo videocast da EXAME

A EXAME lançou o Marketing Trends, seu novo videocast dedicado a debater os desafios e tendências do marketing, da publicidade e da creator economy. No episódio de estreia, a convidada foi Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, que está à frente de grandes festivais como o Rock in Rio e o The Town. Ela explicou como a companhia se posiciona como plataforma de experiências e mantém sua comunicação ativa ao longo de todo o ano. “A gente não fala em momentos pontuais apenas. A gente fala always on. Temos grandes momentos de conversa, mas falamos muito ao longo de todo o ano”, afirmou.

Deccache destacou que, mais do que shows, a Rock World busca entregar valor por meio de experiências que gerem memória e conexão com o público. “O que a gente quer oferecer é experiência, é magia, é memória”, disse. O modelo, que integra oito pilares de comunicação e conta com a participação das marcas patrocinadoras, garante resultados tanto para os festivais quanto para os parceiros. Este ano, a 2ª edição do The Town movimentou R$ 2,2 bilhões na economia paulista. Veja abaixo.

yt thumbnail
