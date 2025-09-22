Effie Awards Brasil 2025 premia 79 campanhas com 112 troféus

A 18ª edição do Effie Awards Brasil premiará 79 campanhas com 112 troféus de Ouro, Prata e Bronze (alguns ganharam em mais de uma categoria). O anúncio dos vencedores será feito apenas na cerimônia marcada para 18 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.
O Effie é reconhecido globalmente como o principal prêmio da publicidade, valorizando campanhas que comprovam resultados tangíveis e mensuráveis para as marcas. Criado em 1968 pela New York American Marketing Association, tornou-se um símbolo de eficácia ao longo de mais de 50 anos e hoje reúne mais de 60 programas em mais de 125 mercados, entre eles os Effies globais, regionais e nacionais.
No Brasil, a premiação é realizada desde 2008 pelo Meio & Mensagem, com licença do Grupo Valora, e tem como propósito fomentar o debate sobre eficiência em marketing e estimular a busca por estratégias de comunicação que gerem impacto positivo nos negócios.
Segundo a organização, esta edição registrou um aumento de 5% nas inscrições em relação a 2024. As empresas com mais cases diferentes premiados são a AlmapBBDO, com 17, e o Grupo Boticário, com dez.
Ao todo, 39 agências e 50 anunciantes terão seus trabalhos reconhecidos na cerimônia. Horas antes da celebração, um júri específico se reunirá para eleger o Grand Effie entre os cases que receberem Ouro.
A avaliação das campanhas mobilizou 250 profissionais da indústria de comunicação, marketing e mídia. Eles foram divididos em 25 salas de júris presenciais, cada uma responsável por analisar dez trabalhos.
De acordo com a organização, a metodologia atende às diretrizes globais do Effie Worldwide, que determinam a proporcionalidade entre número de jurados e cases inscritos, de forma a limitar o volume de análises em cada sessão.
Veja os cases premiados no Effie Awards Brasil 2025:
- “40 anos de woo, woo, woo Rock in Rio”, da Artplan para Rock in Rio
- “A marca que todo mundo usa. E agora todo mundo sabe”, da Buena Onda para Olympikus, da Vulcabras
- “A saga do WhatsApp”, da David para Bis, da Mondelez
- “Adiantados do Enem”, da CP+B Brasil para 99
- “Advogados BK Taste”, da AlmapBBDO para Burger King
- “All New Triton: A picape Agromonstra”, da Africa Creative para Mitsubishi
- “Apê Grátis: Jogue, sonhe, realize!”, da Spinoff Digital e Agência Criadoria para Plano&Plano Construtora
- “Atacama Fashion Week”, da Artplan para Desierto Vestido
- “Beleza Fatal”, da Warner Bros Discovery para HBOMax
- “BK no Cinema é de Lei”, da AlmapBBDO para Burger King
- “Bonde das Mariahs”, da Galeria para Havaianas
- “Burger HacKing”, da AlmapBBDO para Burger King
- “Cadê a Água do Ratinho?”, da VML para Unicef
- “Caverna do Dragão: O Episódio Perdido”, da Ogilvy para Hasbro
- “#ChamaUboi – O app para transporte do seu gado!”, da Greenz para Uboi
- “Chaves em: A Promoção de Milhões Ypê”, da DPZ para Ypê, da Química Amparo
- “Cif Lover Story”, da Droga5 para Cif, da Unilever
- “Co-criação com Molho”, da MRM para Pomarola, da Cargill
- “Coke Studio POV – A invasão de palco no Rock in Rio”, da David para Coca-Cola
- “Compro seu voto”, da David para Burger King
- “Construindo uma marca forte de cerveja”, da Gut para Spaten, da Ambev
- “Corno Drive-Thru”, da AlmapBBDO da Burger King
- “Corredor em Perigo”, da Lew’Lara\TBWA para Alma Preta
- “Datas Especiais O Boticário: Narrativas que transformam”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Desabafo”, da UM Brasil para Listerine, da Kenvue
- “Dia da Pipoca”, da Magenta para Cinemark
- “Dia das Mães O Boticário: O amor tem sempre um plano”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Dia das Mães O Boticário: Tormentas passam, o amor fica”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Doom Fryer Seara”, da Druid Creative Gaming para Seara, da JBS
- “Extinto: uma linha de perfumes que está ajudando a salvar paraísos pelo mundo”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Faces Negras Importam”, da WMcCann para Banco do Brasil
- “Faixa Não Volta Maria”, da Artplan para ONU Mulheres e Instituto Glória
- “Forte São Elas”, da AlmapBBDO para Johnnie Walker, da Diageo
- “Fresh Prince”, da David para Nomad
- “Gagacabanned”, da Droga5 para Santander
- “Galinhas livres. É maravilhovo!”, da Anacouto para Happy Eggs, da Mantiqueira
- “Galo vs Fogo”, da Streetwise para Burger King
- “Havaianas – Corinthians”, da Galeria para Havaianas
- “Hellmann’s Supreme – Por mordidas mais cremosas”, da Euphoria Creative e Initiative para Hellmann’s, da Unilever
- “Her Touch: O Guia Do Prazer Feminino”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Ídolas Não Reconhecidas”, da WMcCann para Mastercard
- “Le Pest Store: O primeiro pet shop para baratas”, da Ogilvy para Baygon, da SC Johnson
- “Loja de Inconveniência”, da Pros para Vibra Energia
- “Luzi – A Primeira Lâmpada Blogueira do Brasil!”, da Heads para Energisa
- “Não é um monstro”, da Nubank Creative Hub para Nubank
- “Newborn Parents”, da UM Brasil para Johnson’s Baby, da Kenvue
- “Nigrum Corpus”, da Artplan para Idomed e Instituto Yduqs
- “Novelaverso”, da We para BYD
- “Nubanc by Matt LeBlanc”, da Wieden + Kennedy para Nubank
- “Nubank: utilizando o entretenimento para alavancar negócios”, da Wieden + Kennedy e Nubank Creative Hub para Nubank
- “NuBK”, da AlmapBBDO para Burger King e Nubank
- “O Apê MRV do Líder”, da DM9 para MRV
- “O Campeão de Audiência”, da DM9 para iFood
- “Outside Book: das telas para o sol”, da VML para Fruittella, da Perfetti Van Melle
- “#PasseDeMake para o Extraordinário”, da W3haus para Quem Disse, Berenice?, do Grupo Boticário
- “Patrocínio Boca Suja”, da Droga5 para Cif, da Unilever
- “Pedigree Caramelo: o vira-lata paixão nacional agora tem pedigree”, da AlmapBBDO para Pedigree, da Mars
- “Pesquise Meu Corpo”, da Gut para Grupo Boticário
- “Pixvertising”, da AlmapBBDO para Burger King
- “Play On”, da Droga5 para Omo, da Unilever
- “QR Code na Tampinha”, da Africa Creative para Brahma, da Ambev
- “Recommerce Atacama. Não compre. Resgate”, da Artplan para Desierto Vestido e Fashion Revolution
- “Re-possessão Fanta Beetlejuice”, da Ogilvy para Coca-Cola
- “Romeu e Julieta”, da VML para Bic
- “Se não tem corre, não tem case”, da Leo para Club Social – Xamã, da Mondelez
- “Só tem no Brasil”, da David e Tastemakers para Dove, da Unilever
- “SP Por Todas: um verdadeiro domo de proteção”, da DPZ para Governo do Estado de São Paulo
- “Tera: A Grande Chegada”, da AlmapBBDO para Volkswagen
- “The campaign that made Brazil listen”, da Live para Audible, da Amazon
- “Tigrinho vs. Tigre, em quem você aposta?”, da Energy BBDO para Tigre
- “TIM Block Pin”, da BETC Havas para TIM
- “Trident Free Fire – Bota a Skin pra jogo”, da Leo para Trident, da Mondelez
- “Trident Rock In Rio – GenZ e a saudade do que não viveu”, da Leo para Trident, da Mondelez
- “T-Search”, da Cappuccino para ONG Mães da Sé
- “Um chamado para o planeta Renascer”, da AlmapBBDO para O Boticário
- “Unboxings Inesperados Magalu”, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza
- “Vem com a Patroa pro Mercado Pago”, da Gut para Mercado Pago, do Mercado Livre
- “Vult Apresenta: Outros Carnavais”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário
- “Vult Beauty Posters: É Cabelo, Não Hair”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário
