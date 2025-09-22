Effie Awards Brasil 2025 premia 79 campanhas com 112 troféus

A 18ª edição do Effie Awards Brasil premiará 79 campanhas com 112 troféus de Ouro, Prata e Bronze (alguns ganharam em mais de uma categoria). O anúncio dos vencedores será feito apenas na cerimônia marcada para 18 de novembro, no Auditório Ibirapuera, em São Paulo.

O Effie é reconhecido globalmente como o principal prêmio da publicidade, valorizando campanhas que comprovam resultados tangíveis e mensuráveis para as marcas. Criado em 1968 pela New York American Marketing Association, tornou-se um símbolo de eficácia ao longo de mais de 50 anos e hoje reúne mais de 60 programas em mais de 125 mercados, entre eles os Effies globais, regionais e nacionais.

No Brasil, a premiação é realizada desde 2008 pelo Meio & Mensagem, com licença do Grupo Valora, e tem como propósito fomentar o debate sobre eficiência em marketing e estimular a busca por estratégias de comunicação que gerem impacto positivo nos negócios.

Segundo a organização, esta edição registrou um aumento de 5% nas inscrições em relação a 2024. As empresas com mais cases diferentes premiados são a AlmapBBDO, com 17, e o Grupo Boticário, com dez.

Ao todo, 39 agências e 50 anunciantes terão seus trabalhos reconhecidos na cerimônia. Horas antes da celebração, um júri específico se reunirá para eleger o Grand Effie entre os cases que receberem Ouro.

A avaliação das campanhas mobilizou 250 profissionais da indústria de comunicação, marketing e mídia. Eles foram divididos em 25 salas de júris presenciais, cada uma responsável por analisar dez trabalhos.

De acordo com a organização, a metodologia atende às diretrizes globais do Effie Worldwide, que determinam a proporcionalidade entre número de jurados e cases inscritos, de forma a limitar o volume de análises em cada sessão.

Veja os cases premiados no Effie Awards Brasil 2025:

“40 anos de woo, woo, woo Rock in Rio”, da Artplan para Rock in Rio “A marca que todo mundo usa. E agora todo mundo sabe”, da Buena Onda para Olympikus, da Vulcabras “A saga do WhatsApp”, da David para Bis, da Mondelez “Adiantados do Enem”, da CP+B Brasil para 99 “Advogados BK Taste”, da AlmapBBDO para Burger King “All New Triton: A picape Agromonstra”, da Africa Creative para Mitsubishi “Apê Grátis: Jogue, sonhe, realize!”, da Spinoff Digital e Agência Criadoria para Plano&Plano Construtora “Atacama Fashion Week”, da Artplan para Desierto Vestido “Beleza Fatal”, da Warner Bros Discovery para HBOMax “BK no Cinema é de Lei”, da AlmapBBDO para Burger King “Bonde das Mariahs”, da Galeria para Havaianas “Burger HacKing”, da AlmapBBDO para Burger King “Cadê a Água do Ratinho?”, da VML para Unicef “Caverna do Dragão: O Episódio Perdido”, da Ogilvy para Hasbro “#ChamaUboi – O app para transporte do seu gado!”, da Greenz para Uboi “Chaves em: A Promoção de Milhões Ypê”, da DPZ para Ypê, da Química Amparo “Cif Lover Story”, da Droga5 para Cif, da Unilever “Co-criação com Molho”, da MRM para Pomarola, da Cargill “Coke Studio POV – A invasão de palco no Rock in Rio”, da David para Coca-Cola “Compro seu voto”, da David para Burger King “Construindo uma marca forte de cerveja”, da Gut para Spaten, da Ambev “Corno Drive-Thru”, da AlmapBBDO da Burger King “Corredor em Perigo”, da Lew’Lara\TBWA para Alma Preta “Datas Especiais O Boticário: Narrativas que transformam”, da AlmapBBDO para O Boticário “Desabafo”, da UM Brasil para Listerine, da Kenvue “Dia da Pipoca”, da Magenta para Cinemark “Dia das Mães O Boticário: O amor tem sempre um plano”, da AlmapBBDO para O Boticário “Dia das Mães O Boticário: Tormentas passam, o amor fica”, da AlmapBBDO para O Boticário “Doom Fryer Seara”, da Druid Creative Gaming para Seara, da JBS “Extinto: uma linha de perfumes que está ajudando a salvar paraísos pelo mundo”, da AlmapBBDO para O Boticário “Faces Negras Importam”, da WMcCann para Banco do Brasil “Faixa Não Volta Maria”, da Artplan para ONU Mulheres e Instituto Glória “Forte São Elas”, da AlmapBBDO para Johnnie Walker, da Diageo “Fresh Prince”, da David para Nomad “Gagacabanned”, da Droga5 para Santander “Galinhas livres. É maravilhovo!”, da Anacouto para Happy Eggs, da Mantiqueira “Galo vs Fogo”, da Streetwise para Burger King “Havaianas – Corinthians”, da Galeria para Havaianas “Hellmann’s Supreme – Por mordidas mais cremosas”, da Euphoria Creative e Initiative para Hellmann’s, da Unilever “Her Touch: O Guia Do Prazer Feminino”, da AlmapBBDO para O Boticário “Ídolas Não Reconhecidas”, da WMcCann para Mastercard “Le Pest Store: O primeiro pet shop para baratas”, da Ogilvy para Baygon, da SC Johnson “Loja de Inconveniência”, da Pros para Vibra Energia “Luzi – A Primeira Lâmpada Blogueira do Brasil!”, da Heads para Energisa “Não é um monstro”, da Nubank Creative Hub para Nubank “Newborn Parents”, da UM Brasil para Johnson’s Baby, da Kenvue “Nigrum Corpus”, da Artplan para Idomed e Instituto Yduqs “Novelaverso”, da We para BYD “Nubanc by Matt LeBlanc”, da Wieden + Kennedy para Nubank “Nubank: utilizando o entretenimento para alavancar negócios”, da Wieden + Kennedy e Nubank Creative Hub para Nubank “NuBK”, da AlmapBBDO para Burger King e Nubank “O Apê MRV do Líder”, da DM9 para MRV “O Campeão de Audiência”, da DM9 para iFood “Outside Book: das telas para o sol”, da VML para Fruittella, da Perfetti Van Melle “#PasseDeMake para o Extraordinário”, da W3haus para Quem Disse, Berenice?, do Grupo Boticário “Patrocínio Boca Suja”, da Droga5 para Cif, da Unilever “Pedigree Caramelo: o vira-lata paixão nacional agora tem pedigree”, da AlmapBBDO para Pedigree, da Mars “Pesquise Meu Corpo”, da Gut para Grupo Boticário “Pixvertising”, da AlmapBBDO para Burger King “Play On”, da Droga5 para Omo, da Unilever “QR Code na Tampinha”, da Africa Creative para Brahma, da Ambev “Recommerce Atacama. Não compre. Resgate”, da Artplan para Desierto Vestido e Fashion Revolution “Re-possessão Fanta Beetlejuice”, da Ogilvy para Coca-Cola “Romeu e Julieta”, da VML para Bic “Se não tem corre, não tem case”, da Leo para Club Social – Xamã, da Mondelez “Só tem no Brasil”, da David e Tastemakers para Dove, da Unilever “SP Por Todas: um verdadeiro domo de proteção”, da DPZ para Governo do Estado de São Paulo “Tera: A Grande Chegada”, da AlmapBBDO para Volkswagen “The campaign that made Brazil listen”, da Live para Audible, da Amazon “Tigrinho vs. Tigre, em quem você aposta?”, da Energy BBDO para Tigre “TIM Block Pin”, da BETC Havas para TIM “Trident Free Fire – Bota a Skin pra jogo”, da Leo para Trident, da Mondelez “Trident Rock In Rio – GenZ e a saudade do que não viveu”, da Leo para Trident, da Mondelez “T-Search”, da Cappuccino para ONG Mães da Sé “Um chamado para o planeta Renascer”, da AlmapBBDO para O Boticário “Unboxings Inesperados Magalu”, da Druid Creative Gaming para Magazine Luiza “Vem com a Patroa pro Mercado Pago”, da Gut para Mercado Pago, do Mercado Livre “Vult Apresenta: Outros Carnavais”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário “Vult Beauty Posters: É Cabelo, Não Hair”, da AlmapBBDO para Vult, do Grupo Boticário

Novo videocast da EXAME

A EXAME lançou o Marketing Trends, seu novo videocast dedicado a debater os desafios e tendências do marketing, da publicidade e da creator economy. No episódio de estreia, a convidada foi Ana Deccache, diretora de marketing da Rock World, que está à frente de grandes festivais como o Rock in Rio e o The Town. Ela explicou como a companhia se posiciona como plataforma de experiências e mantém sua comunicação ativa ao longo de todo o ano. “A gente não fala em momentos pontuais apenas. A gente fala always on. Temos grandes momentos de conversa, mas falamos muito ao longo de todo o ano”, afirmou.

Deccache destacou que, mais do que shows, a Rock World busca entregar valor por meio de experiências que gerem memória e conexão com o público. “O que a gente quer oferecer é experiência, é magia, é memória”, disse. O modelo, que integra oito pilares de comunicação e conta com a participação das marcas patrocinadoras, garante resultados tanto para os festivais quanto para os parceiros. Este ano, a 2ª edição do The Town movimentou R$ 2,2 bilhões na economia paulista. Veja abaixo.