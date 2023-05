Raia Drogasil impulsiona inclusão digital de Baby Boomers e aumenta uso do e-commerce

A rede Raia Drogasil, reunindo as marcas Raia e Drogasil, trouxe a público seu case "40 Mil Netos". A ação tem como foco auxiliar a geração Baby Boomer na adaptação às ferramentas digitais, fomentando a independência no uso do e-commerce. A iniciativa contou com o apoio da Zmes, agência consultiva com especialização em Growth, que atuou na promoção das ações de crescimento na rede de farmácias.

A estratégia teve início com a transição dos descontos personalizados do Cupom Físico para o aplicativo da empresa, com descontos ainda mais atrativos no ambiente digital. Seguindo a estratégia, a Raia Drogasil capacitou 40 mil funcionários, predominantemente da geração Z, das farmácias Raia e Drogasil para prover assistência aos clientes nas lojas físicas.

Um destaque especial foi dado ao público idoso, que tem relevância nas compras em lojas físicas, mas mantém uma interação menor com o aplicativo, um reflexo de características geracionais. A estratégia buscou estabelecer uma conexão entre a geração Z e os Baby Boomers, com os funcionários auxiliando na experiência de compra digital - desde o download do aplicativo até a retirada do produto na loja.

A Raia Drogasil passou a indicar nos Cupons Físicos que a mesma oferta poderia ser encontrada com desconto maior no aplicativo. Os atendentes começaram a mostrar aos Baby Boomers a comparação entre as ofertas dos folhetos impressos e as do e-commerce, demonstrando as vantagens do uso do aplicativo.

"O '40 Mil Netos' beneficia tanto a rede de farmácias, com aumento nas vendas, quanto uma geração inteira que passa a se familiarizar com novas ferramentas", afirma Marcelo Tripoli, CEO e fundador da Zmes.

Aumento nas vendas

A iniciativa mostrou resultados notáveis. As marcas Raia e Drogasil registraram um aumento de 29% nas vendas para novos compradores online, além de mais de um milhão de downloads mensais do aplicativo, com 65% destes realizados nas lojas com assistência dos funcionários.

Isso levou o aplicativo das farmácias a se tornar o segundo com mais tráfego digital do setor farmacêutico globalmente. Com isso, a Raia Drogasil alcançou um market share digital de 40%, liderando o e-commerce do varejo farmacêutico brasileiro.

"Nossas lojas se tornaram mais do que um lugar para comprar medicamentos e produtos de cuidados pessoais. Agora, nossos atendentes conectam a geração Baby Boomer com o modelo de mercado atual", ressalta Vitor Bertoncini, CEO do RD Ads.