Libbs abre inscrições para a 3ª edição do programa de Inovação Aberta

A terceira edição do Linna, programa de Inovação Aberta da Libbs Farmacêutica, pioneira na produção de medicamentos biossimilares em escala industrial, busca startups, scale ups ou pequenas empresas que tenham soluções inovadoras para os desafios internos da empresa. As inscrições acontecem entre 29/05 e 23/06 e podem ser feitas no site. Enquanto nas duas primeiras edições, o programa focou em iniciativas que buscavam melhorias e eficiência do negócio principal da Libbs, o Linna 2023 busca parceiros que apresentem soluções que proporcionem não apenas eficiência e aumento de produtividade, mas também a incorporação de novos conhecimentos em toda a cadeia. Com projetos mais complexos, há também mais flexibilidade para uma maior duração dos pilotos, reconhecendo que algumas soluções podem exigir mais tempo de implementação e obtenção de resultados.

"O Linna teve uma evolução significativa desde sua primeira edição. Ele nos proporcionou a oportunidade de trabalhar com diversos parceiros e encontrar várias soluções alternativas. Nossa abertura ao aprendizado ao longo da nossa história está no cerne da nossa cultura”, afirma Anna Guembes, diretora de Inovação e Desenvolvimento do Negócio da Libbs. “Por isso, estamos constantemente inovando e abrindo espaço para novas ideias e iniciativas”, diz.

O Linna 2023 traz um pensamento mais amplo sobre inovação e pretende transformar a realidade de todos os envolvidos no ecossistema do negócio. “Continuamos abertos a startups de diversos setores, incluindo healthtechs. Mas nosso foco agora é inovar impactando positivamente outros atores, como pacientes e parceiros estratégicos”, declara a diretora.

A área de desenvolvimento de medicamentos, por exemplo, traz temática de inovação na fabricação de comprimidos de desintegração instantânea. Segundo Débora de Souza Gonçalves, especialista de Desenvolvimento Galênico, a expectativa é que as soluções tragam inovação para o desenvolvimento de medicamentos e conhecimento para os times. “Novos produtos devem ser lançados com um processo produtivo robusto e detecção precoce de possíveis desvios que impactem na produtividade. Buscamos apoio para a disseminação do conhecimento e soluções tecnológicas que hoje não temos expertise”, afirma.

Quais são os desafios para o Linna 2023?

1. Como melhorar a gestão de estoque de produtos Libbs nas farmácias – A Libbs busca soluções que possam fornecer informações em tempo real sobre o estoque de seus produtos em cada ponto de venda. A falta de visibilidade dessas informações pode resultar em rupturas no abastecimento e impactar negativamente o tratamento dos pacientes. A solução procurada deve integrar todas as cadeias de suprimentos disponíveis e ser acessada em tempo real pelos colaboradores da empresa.

2. Como melhorar a adesão ao tratamento e o conforto de nossos pacientes por meio de medicamentos que dissolvem rapidamente na boca – Para assegurar o bem-estar dos pacientes, a empresa busca soluções que possibilitem a produção de medicamentos de rápida dissolução na boca, oferecendo maior conforto durante o tratamento. O objetivo é desenvolver produtos que se solubilizem completamente e instantaneamente em menos de 10 segundo. Para isso, a empresa busca parceiros que ofereçam tecnologias de processo simples que possam ser integradas à linha de produção.

3. Como adaptar a produção para sempre garantir a disponibilidade de medicamentos para quem precisa – O desafio busca de soluções inovadoras que permitam avaliar cenários presentes e futuros de produção e materiais, alinhados às variações de demanda do mercado. O objetivo é adaptar a produção da empresa de forma ágil, flexível e eficiente, garantindo a disponibilidade contínua dos medicamentos aos pacientes. São bem-vindas a exploração de novas abordagens, tecnologias e ideias que impulsionem a excelência operacional e a satisfação dos clientes.

4. Como integrar informações do ciclo de vida dos produtos na indústria farmacêutica para facilitar consulta de dados e tomada de decisões – O desafio procura soluções para integrar os dados do ciclo de vida dos produtos da indústria farmacêutica em uma plataforma única. O objetivo é trazer agilidade e eficiência, permitindo consultas rápidas e assertivas em caso de desvios, evitando erros e otimizando o tempo necessário para tomar decisões. Aqui, a busca é por startups que possam auxiliar na compilação de informações relevantes, desde a técnica de fabricação até os resultados analíticos dos materiais.

