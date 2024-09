Caboré 2024: conheça os indicados nas 14 categorias da premiação

O portal Meio & Mensagem divulgou nesta quarta-feira, 25, os indicados em sete das 14 categorias do Caboré 2024, uma das maiores premiações da indústria de comunicação e marketing do Brasil.

Entre as categorias anunciadas estão Agência de Comunicação, Profissional de Veículo e Serviço de Marketing, reveladas na parte da manhã. Já no período da tarde, foram anunciados os indicados para Profissional de Marketing, Profissional de Atendimento e Negócios, Profissional de Estratégia e Plataforma de Comunicação.

As demais sete categorias serão anunciadas ao longo desta quinta-feira, 26 de setembro. Os vencedores serão escolhidos por meio de uma votação online auditada pela PwC, que estará aberta para assinantes do Meio & Mensagem entre os dias 28 de outubro e 28 de novembro.

A cerimônia de entrega dos troféus acontecerá no dia 4 de dezembro, no Espaço Monte Líbano, em São Paulo, reunindo profissionais e empresas do setor.

Os indicados ao Caboré 2024

Agência de Comunicação

AlmapBBDO

DM9

Gut

Profissional de Veículo

Bebeto Pirró (UOL)

Gleidys Salvanha (Google)

Marcelo Pacheco (Eletromidia)

Serviço de Marketing

BR Media Group

Streetwise

Winnin

Profissional de Marketing

Profissional de Atendimento e Negócios

Carol Boccia (BETC Havas)

Raphaella Martins (Meta)

Verônica Gordilho (Africa Creative)

Plataforma de Comunicação

Kwai

Mercado Ads

Pluto TV

Profissional de Estratégia