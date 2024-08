'Mais do que para o varejo, Tigrinho é problema de saúde pública', diz CEO do Magalu

O Tigrinho e as Bets entraram na conversa dos gestores, banqueiros e CEOs brasileiros, com o temor de que o crescimento acelerado das apostas online impacte o poder de compra da sociedade, em especial nas classes de renda mais baixas.

Para o CEO do Magazine Luiza, Fred Trajano, ainda não houve impacto no curto prazo, mas o longo prazo já traz sinais de preocupação.

"No primeiro semestre eu não diria que nada afetou o consumo. Alguns setores foram melhores do que outros, por dependerem menos de crédito. Mas o crescimento [das apostas online] é exponencial", disse o executivo em apresentação na 25ª Conferência Anual do banco Santander, em São Paulo.

Para o executivo, vai ser necessário o deesenvolvimento de algum nível de controle, para além da regulação que passa a valer no próximo ano. "A regulação muito frouxa. Mais do que para o varejo, o bet é um problema de saúde pública."

De acordo com Trajano, essa tem sido uma das pautas prioritárias do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) -- no qual a família Trajano, controladora do Magalu, é bastante ativa --, que já se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para tratar o tema.

De acordo com estudo divulgado neste mês pela equipe de research do banco Itaú BBA, os apostadores brasileiros já perdeream quase R$ 25 bilhões em 12 meses em apostas online. De cada R$ 3 apostados, ao menos R$ 1 é perdido pelos apostadores.

"Pode ser um problema que contamina muito mais setores do que para o varejo", afirmou Trajano, citando o estudo.