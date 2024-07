Protex instala tobogã de 30 metros no Parque Villa-Lobos em ativação gratuita

No mês das férias escolares, a Protex instalou um tobogã de 30 metros de extensão no Parque Villa-Lobos, na capital paulista, como parte de uma nova estratégia de marketing para reforçar as credenciais da marca no segmento 'antibac' (antibacterial). Com entrada gratuita, a atração ao ar livre, que começou no dia 5 e se encerra nesta terça-feira, 9, é a primeira de uma série de ações programadas para o ano.

"Durante a pandemia, vimos uma explosão de produtos que prometem remover 99,99% das bactérias e germes, quase transformando isso em um padrão da categoria. Isso nos coloca em uma posição de maior protagonismo, mas também nos desafia a buscar diferenciação", diz Katia Ambrosio, executiva sênior de gestão de marketing e inovação da Colpal Brasil.

A empresa percebeu o momento como uma oportunidade para reforçar sua credencial em proteção. "Protex tem como missão conscientizar as pessoas sobre a importância da proteção. Além disso, enfatiza um diferencial do produto: a proteção por 12 horas, que, embora faça parte do DNA da marca, estava um pouco esquecida", acrescenta.

Além de reintroduzir elementos e ícones visuais clássicos nas embalagens, a empresa também tem se esforçado para se conectar com seu público principal: mães com filhos pequenos. A ativação no Parque Villa-Lobos foi planejada pela agência Tastemakers para destacar o novo posicionamento, combinando diversão com conscientização sobre a importância dos cuidados diários com a pele.

"Mais do que enfatizar a eliminação de germes e bactérias, a nova estratégia adota uma abordagem preventiva. A ideia não é destacar apenas os benefícios funcionais, mas também os emocionais, ou seja, transmitir segurança às mães, permitindo que elas deixem seus filhos brincarem e se sujarem, porque Protex pode garantir a limpeza e a proteção”, explica a executiva.

A campanha, intitulada Little Explorer ("Pequeno Explorador", numa tradução literal), também marca o relançamento da linha Nutri Protect, agora enriquecida com glicerina. "Descobrimos, após extensas pesquisas, que os consumidores buscam produtos que ofereçam proteção à pele sem comprometer a hidratação, por isso o novo ingrediente."

Além do filme na televisão, a marca conta também com um time de personalidades em suas campanhas digitais que têm como protagonistas a cantora Aline Wirley e o ator Júlio Rocha. Também estão previstas atividades promocionais em pontos de venda.

Embora Ambrosio não revele o valor do investimento, ela destaca um aumento de aproximadamente 60% no plano de marketing em comparação ao ano anterior. “A ideia do tobogã foi criar um ecossistema de experiência de marca visualmente impactante e que transcende a televisão e o digital, levando serviços diretamente ao consumidor no mundo real, aproveitando o período de férias. Ao longo de praticamente todo o ano, vamos reforçar nosso posicionamento no segmento antibacteriano, focando na proteção e trazendo novidades de produtos para o segundo semestre”, finaliza.