PMEs aumentam investimento em publicidade e veem alta na aquisição de novos clientes

Pesquisa divulgada nesta quarta-feira, 10, pela Amazon Ads, plataforma de anúncios da gigante do varejo, indica que nove em cada dez pequenas e médias empresas (95%) consideram sua estratégia publicitária atual bem-sucedida na aquisição de novos clientes. Mais da metade também enxerga que o investimento na área ajudou na expansão dos negócios no Brasil (88%) e no mercado internacional (60%) nos últimos 12 meses.

O levantamento, realizado em parceria com a agência de pesquisa de mercado Opinium e obtido com exclusividade pela EXAME, incluiu 300 tomadores de decisão de marketing em PMEs brasileiras que vendem para pessoas físicas (B2C). A análise abordou suas atitudes em relação à publicidade em canais online e offline. A amostra é representativa nacionalmente e não se restringe a vendedores da Amazon. Os dados foram coletados entre 29 de fevereiro e 20 de março de 2024.

Ainda de acordo com o estudo, 64% das PMEs aumentaram seus gastos com publicidade no último ano, enquanto 20% mantiveram o mesmo orçamento. Os principais motivos para a alta incluem a promoção de novos produtos ou serviços (40%) e a ampliação do reconhecimento de marca (54%).

Já os canais que mais receberam investimentos das PMEs são as mídias sociais (86%), seguidas por display/banner (53%) e pesquisa (35%). Olhando para o futuro, mais de um quarto (31%) dos entrevistados demonstraram interesse em investir em TV por streaming nos próximos 12 meses.

Das 300 empresas entrevistadas, 83% afirmaram que destinam recursos à publicidade, enquanto 17% não o fazem. As principais razões para a falta de investimento são o custo elevado (34%) e a ausência de retorno (ROI) em iniciativas anteriores (28%).

Ainda que muitas PMEs reconheçam o potencial da publicidade, os desafios persistem. Mais de quatro em cada dez (44%) enfrentam dificuldades ao decidir onde concentrar os investimentos para alcançar seus objetivos, medir a performance das campanhas (28%) e criar conteúdo atraente (35%).

“Vemos muitas pequenas e médias empresas testando o impacto da publicidade como parte de sua estratégia geral de crescimento e decidindo se a publicidade oferece o retorno sobre o investimento certo para ajudá-las a atingir suas metas de negócios”, disse Ludovic de Valon, diretor de marketing global para pequenas e médias empresas da Amazon Ads.

Futuro com inteligência artificial

O estudo da Amazon Ads apresenta uma forte convicção no potencial da tecnologia para ampliar o impacto da publicidade entre as PMEs no Brasil e resolver desafios existentes. Mais de oito em cada dez (85%) pequenas e médias empresas brasileiras acreditam que a inteligência artificial (IA) melhorará o desempenho de suas campanhas publicitárias. Como resultado, um terço (33%) dos entrevistados está atualmente capacitando suas equipes para utilizar tecnologias de IA em estratégias publicitárias.

“A IA e o machine learning criaram uma série de novas possibilidades para os anunciantes e as pequenas e médias empresas já estão aproveitando essa oportunidade”, afirma de Valon. “Essas tecnologias estão democratizando a capacidade de anunciar em grande escala e permitindo que as pequenas empresas criem conteúdo atraente para alcançar audiências relevantes no lugar e na hora certos”.

Percepção dos consumidores

Para entender melhor a relação atual entre publicidade e cultura, oferecendo insights às PMEs, a Amazon Ads conduziu um estudo global em colaboração com a consultoria Crowd DNA, abrangendo grupos de foco e pesquisas com consumidores em 12 países, incluindo o Brasil.

O estudo, intitulado 'De Anúncios ao Espírito da Época', reflete que, em um mundo de rápidos momentos virais, as pessoas buscam cada vez mais conexão e pertencimento. A seguir, as três principais tendências observadas:

1. Centros de inspiração

Uma cultura mais integrada globalmente: do conteúdo sul-coreano à música latino-americana, mais regiões estão contribuindo para a cultura global, e de maneiras autênticas, originais e autodeterminadas

Cerca de 9 em cada 10 consumidores no Brasil querem ver histórias mais autênticas e reais na mídia que reflitam diferentes culturas

2. Criatividade democrática

Um diálogo cultural bidirecional: a cultura digital rompeu as antigas hierarquias. Cada vez mais, o poder de baixo para cima que emana dos fãs está se tornando uma força inegável na definição da pauta cultural

Cerca de 8 em cada 10 consumidores no Brasil acreditam que a publicidade deve permitir interações criativas

3. Novo escapismo

Direções criativas inovadoras: depois de um período de estase cultural e nostalgia além da conta, os consumidores estão procurando uma cultura mais inovadora a partir de vozes distintas e autênticas

68% dos consumidores no Brasil estão procurando a criação de mais conteúdo original

