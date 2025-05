Privalia anuncia Mayra Dietzold Palacios como nova CMO no Brasil

Mayra Dietzold Palacios é a nova CMO (diretora de marketing) da Privalia Brasil, plataforma digital multimarcas. A executiva será responsável por liderar o fortalecimento do posicionamento da marca e aprofundar a conexão com a base de 20 milhões de consumidores cadastrados na plataforma.

Com quase duas décadas de atuação no setor de bens de consumo, Palacios passou por empresas como Burger King, Havaianas e Nivea, onde integrou estratégias de comunicação ao desenvolvimento de produtos e serviços, com foco no fortalecimento da identidade das marcas e na geração de valor.

A executiva assume a missão de ampliar a relevância da Privalia no país, atraindo novos usuários e fortalecendo a relação com a base atual. Como mostrou a EXAME, a empresa, que atua há 16 anos no Brasil, superou em 2024 a marca de R$ 1 bilhão em receita líquida e, pela primeira vez, enviou dividendos ao seu controlador, o grupo francês Veepee.

"Estou animada para agregar e contribuir com o que a Privalia já construiu no Brasil. Minha experiência construindo marcas icônicas me impulsiona agora a levar a companhia a outro patamar, de uma marca ainda mais desejada e presente no dia a dia das pessoas", diz Palacios.

Entre os desafios, está a consolidação das novas frentes de negócio da plataforma que vão além do outlet, que incluem o Brandsplace — marketplace com curadoria de marcas premium — e o Privalia Ads, unidade de retail media.

"A ideia é dar continuidade ao sucesso da plataforma, expandir seu protagonismo no universo das redes sociais e construir experiências únicas, histórias e conteúdos inspiradores, tanto para os nossos consumidores quanto para as marcas parceiras", complementa a executiva.

A Privalia conecta atualmente mais de 600 marcas nacionais e internacionais aos seus consumidores, operando além do modelo de outlet digital. A empresa estima que as operações de Brandsplace e Travel representem 25% do volume de transações até 2026.