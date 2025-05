NA SUA CESTA: 500 mil clientes ao dia e R$ 1 bi em vendas; como a Privalia foi além do outlet online

Em 2024, a Privalia registrou um marco histórico. A empresa completou 16 anos de operação no Brasil e não apenas superou a barreira de R$ 1 bilhão em receita líquida, mas também enviou pela primeira vez dividendos ao seu grupo mantenedor, o francês Veepee.

Mesmo enfrentando um cenário macroeconômico desafiador, a plataforma que começou como um outlet online se reinventou e se expandiu, conquistando mais de 500 mil visitantes diários no app e no site.

“A Privalia se transformou, e hoje temos muito mais do que um outlet. Somos uma plataforma digital completa, que vai além do conceito tradicional de e-commerce”, afirma Fernando Boscolo, CEO da Privalia Brasil, em entrevista ao podcast "Na sua Cesta".

Durante a conversa, Boscolo destacou as estratégias que permitiram à Privalia crescer de forma consistente ao longo dos anos, alcançando 20,3 milhões de usuários cadastrados e uma ampla gama de 600 marcas parceiras.

A empresa teve um forte desempenho nos últimos meses, com destaque para a Black Friday e o Natal. Somente no último trimestre de 2024, o faturamento da Privalia chegou a R$ 360 milhões, com um crescimento de 35% na receita comparado ao ano anterior.

No segmento de Flashsale, a plataforma viu um aumento de 35% nas vendas, enquanto as frentes de Brandsplace e Travel também apresentaram avanços significativos, com crescimento de 44% e 25%, respectivamente.

A cada dez palavras, nove são IA

Boscolo atribui parte do sucesso da Privalia à sua abordagem inovadora e ao uso intensivo de inteligência artificial (IA) para otimizar a experiência do consumidor e aumentar a eficiência das operações. “A inteligência artificial é o nosso maior aliado. Ela nos permite não apenas antecipar tendências, mas também personalizar a experiência de cada usuário, ajustando rapidamente o sortimento e as ofertas de acordo com as preferências individuais", diz o CEO.

A utilização de algoritmos de previsão e análises preditivas permite à Privalia monitorar e reagir de maneira ágil às mudanças de comportamento do consumidor, ajustando suas ofertas em tempo real. “Com a IA, conseguimos entender o que o cliente está buscando antes mesmo de ele saber. Isso nos dá uma vantagem competitiva significativa”, completa Boscolo.

Além disso, a Privalia não apenas aplica IA para melhorar a experiência de compra, mas também usa a tecnologia para otimizar suas operações internas. A empresa implementou modelos preditivos que ajudam a antecipar as necessidades de estoque e garantir que as prateleiras estejam sempre bem abastecidas, sem o risco de excesso de inventário. Isso é fundamental para manter a agilidade e eficiência no modelo de negócios, que envolve a venda de produtos de marcas renomadas por meio de flash sales e outras promoções.

Outro exemplo importante de como a Privalia utiliza a tecnologia é a personalização da experiência do consumidor. Com um tempo médio de navegação de 13 minutos, a plataforma consegue capturar a atenção dos usuários por um período significativamente maior do que o e-commerce tradicional, que geralmente tem uma média de 3 a 4 minutos de navegação.

"Usamos IA para adaptar e personalizar a experiência de compra de cada usuário, fazendo com que eles se sintam mais conectados com a nossa plataforma. Isso aumenta o tempo de navegação e, consequentemente, as chances de conversão", explica Boscolo.

A aplicação de IA está também na operação de retail media. O Privalia Ads cresceu 138% em 2024 e se tornou um canal vital para a empresa, permitindo que as marcas ofereçam anúncios altamente segmentados para a base de mais de 20 milhões de cadastrados. A

IA desempenha um papel crucial nesse processo, ajudando a personalizar os anúncios e garantir que eles cheguem ao público certo no momento certo. “A IA nos ajuda a escolher os produtos certos para os anúncios, segmentar de forma eficiente e aumentar a taxa de conversão. Com isso, conseguimos gerar mais valor tanto para nossos usuários quanto para as marcas”, afirma Boscolo.

Com o uso crescente de IA, a Privalia se posiciona na vanguarda do setor, não apenas como um e-commerce, mas como uma plataforma inteligente que antecipa e responde às necessidades do consumidor de forma personalizada e eficiente.

Outro destaque da operação é o crescimento das soluções de retail media, com o Privalia Ads mais do que dobrando de tamanho, registrando 138% de crescimento em relação a 2023. “Estamos criando um ecossistema onde as marcas podem se conectar diretamente com nossa base qualificada de consumidores, oferecendo anúncios personalizados e de alto impacto”, afirma Boscolo. A empresa também está investindo em Brandsplace, seu modelo de marketplace, que já representa 6,5% da receita e está em forte expansão.

Para 2025, uma das principais novidades será a entrada de novos parceiros para consolidar ainda mais a categoria Travel, que tem mostrado grande potencial, com a previsão de crescimento de 40% neste ano, conta o CEO. "Além disso, estamos preparando a Privalia para reforçar ainda mais nossa curadoria no segmento premium e de luxo, especialmente nas categorias de moda e beleza”.