Web Summit Rio 2026 começa hoje com foco em IA, creators e geopolítica

O Rio de Janeiro volta a se transformar, a partir desta segunda-feira, 8, em um dos principais pontos de encontro do ecossistema de tecnologia, inovação e criatividade. Até quinta-feira, 11, a cidade recebe mais uma edição do Web Summit Rio, que chega ao seu quarto ano no Brasil consolidado como o principal evento do nicho na América Latina.

De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de 34 mil participantes, cerca de 1.500 startups e mais de 600 investidores, números que reforçam a dimensão da conferência e a aposta do Web Summit em transformar a cidade em um hub permanente de inovação e negócios. Além do Rio, o evento tem edições em Portugal, Qatar e Canadá.

Neste ano, mais do que olhar para novas tecnologias e tendências, o objetivo do evento é entender como todas essas novidades podem ir além das promessas futuristas, levantando debates sobre regulação, concentração de poder e os impactos econômicos e sociais na chamada era da inteligência artificial.

Destaques da edição

A diversidade de nomes e temas que ocuparão os palcos do Riocentro ao longo dos quatro dias de evento é um dos principais destaques dessa edição. A IA aparece como eixo central da programação, mas as conversas também devem abordar geopolítica, criatividade, mídia, marketing, futuro do trabalho, fintechs e construção de comunidades digitais.

Alguns dos palestrantes mais aguardados são Bruno Lewicki, responsável por políticas públicas da OpenAI na América Latina, e Michele Catasta, presidente e líder de inteligência artificial da Replit. Executivos de big techs como Google, Microsoft, Nvidia, Meta e Huawei Cloud também estão confirmados, entre eles Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, Marcio Aguiar, diretor da Nvidia para a América Latina, e Rodrigo Moran, líder global de criação para a família de aplicativos da Meta.

No setor de mídia, criatividade e economia digital, destacam-se nomes como o ator e empreendedor Lázaro Ramos, a ginasta e campeã olímpica Rebeca Andrade, a atriz Deborah Secco e Ronaldo Lemos, integrante do Conselho de Supervisão da Meta.

Alguns painéis também prometem concentrar as atenções do público. Temas como a relação entre verdade e informação na era das plataformas digitais, o papel das comunidades na construção de marcas e as novas estratégias de engajamento em um ambiente cada vez mais dominado pela inteligência artificial estão entre os assuntos mais esperados.

Outra tendência que deve atravessar diferentes palcos é a percepção de que a tecnologia deixou de ser uma questão empresarial para se tornar um tema estratégico para governos e economias. Em um cenário marcado pela disputa entre Estados Unidos e China pelo protagonismo no mercado de IA, infraestrutura digital e semicondutores, cresce o debate sobre quem controlará plataformas, dados e sistemas que deverão definir a próxima fase da economia global.

Assim, a geopolítica da tecnologia surge como um dos temas mais quentes do Web Summit Rio 2026.

Criadores para colaboração

Como parte do Programa de Criadores, lançado pelo Web Summit no ano passado, a organização do evento selecionou doze influenciadores para participar ativamente da conferência. A proposta é reunir profissionais que transformaram conteúdo em negócios e que hoje exercem influência sobre milhões de pessoas em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn.

Entre os convidados estão nomes que atuam em áreas como tecnologia, educação, finanças, empreendedorismo e cultura digital. O objetivo é aproximar esses criadores de startups, marcas e investidores, ampliando as oportunidades de colaboração.

Startups ainda importam

Apesar da expansão de temas e abordagens, o Web Summit Rio continua sendo um evento importante para milhares de startups, representando uma oportunidade de apresentar produtos, conquistar clientes e se aproximar de investidores de diferentes partes do mundo. Em 2026, cerca de 1.500 startups participam do encontro, ao lado de mais de 600 fundos e investidores, reforçando uma das principais vocações da conferência: conectar inovação e capital.

Além da tradicional área de exposição, a programação inclui sessões de mentorias, encontros com investidores e espaços voltados para networking entre fundadores e executivos. A iniciativa busca aproximar empresas emergentes de grandes corporações e acelerar oportunidades de negócios em setores como IA, fintechs, clima, saúde, marketing e software corporativo.

Os empreendedores também estarão representados nos palcos. Entre os destaques estão Gerry Giacomán Colyer, fundador e CEO da fintech mexicana Clara, referência no ecossistema latino-americano, e executivos de empresas que se tornaram protagonistas da nova onda da inteligência artificial e da economia digital.