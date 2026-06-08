Web Summit Rio 2026 começa hoje com foco em IA, creators e geopolítica

Web Summit Rio: evento acontece de 8 a 11de junho no Riocentro (Divulgação)
Repórter de Marketing
Publicado em 8 de junho de 2026 às 12h56.
O Rio de Janeiro volta a se transformar, a partir desta segunda-feira, 8, em um dos principais pontos de encontro do ecossistema de tecnologia, inovação e criatividade. Até quinta-feira, 11, a cidade recebe mais uma edição do Web Summit Rio, que chega ao seu quarto ano no Brasil consolidado como o principal evento do nicho na América Latina.
De acordo com a organização, a expectativa é reunir mais de 34 mil participantes, cerca de 1.500 startups e mais de 600 investidores, números que reforçam a dimensão da conferência e a aposta do Web Summit em transformar a cidade em um hub permanente de inovação e negócios. Além do Rio, o evento tem edições em Portugal, Qatar e Canadá.
Neste ano, mais do que olhar para novas tecnologias e tendências, o objetivo do evento é entender como todas essas novidades podem ir além das promessas futuristas, levantando debates sobre regulação, concentração de poder e os impactos econômicos e sociais na chamada era da inteligência artificial.
A diversidade de nomes e temas que ocuparão os palcos do Riocentro ao longo dos quatro dias de evento é um dos principais destaques dessa edição. A IA aparece como eixo central da programação, mas as conversas também devem abordar geopolítica, criatividade, mídia, marketing, futuro do trabalho, fintechs e construção de comunidades digitais.
Alguns dos palestrantes mais aguardados são Bruno Lewicki, responsável por políticas públicas da OpenAI na América Latina, e Michele Catasta, presidente e líder de inteligência artificial da Replit. Executivos de big techs como Google, Microsoft, Nvidia, Meta e Huawei Cloud também estão confirmados, entre eles Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, Priscyla Laham, presidente da Microsoft Brasil, Marcio Aguiar, diretor da Nvidia para a América Latina, e Rodrigo Moran, líder global de criação para a família de aplicativos da Meta.
No setor de mídia, criatividade e economia digital, destacam-se nomes como o ator e empreendedor Lázaro Ramos, a ginasta e campeã olímpica Rebeca Andrade, a atriz Deborah Secco e Ronaldo Lemos, integrante do Conselho de Supervisão da Meta.
Alguns painéis também prometem concentrar as atenções do público. Temas como a relação entre verdade e informação na era das plataformas digitais, o papel das comunidades na construção de marcas e as novas estratégias de engajamento em um ambiente cada vez mais dominado pela inteligência artificial estão entre os assuntos mais esperados.
Outra tendência que deve atravessar diferentes palcos é a percepção de que a tecnologia deixou de ser uma questão empresarial para se tornar um tema estratégico para governos e economias. Em um cenário marcado pela disputa entre Estados Unidos e China pelo protagonismo no mercado de IA, infraestrutura digital e semicondutores, cresce o debate sobre quem controlará plataformas, dados e sistemas que deverão definir a próxima fase da economia global.
Assim, a geopolítica da tecnologia surge como um dos temas mais quentes do Web Summit Rio 2026.
Como parte do Programa de Criadores, lançado pelo Web Summit no ano passado, a organização do evento selecionou doze influenciadores para participar ativamente da conferência. A proposta é reunir profissionais que transformaram conteúdo em negócios e que hoje exercem influência sobre milhões de pessoas em plataformas como YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn.
Entre os convidados estão nomes que atuam em áreas como tecnologia, educação, finanças, empreendedorismo e cultura digital. O objetivo é aproximar esses criadores de startups, marcas e investidores, ampliando as oportunidades de colaboração.
Apesar da expansão de temas e abordagens, o Web Summit Rio continua sendo um evento importante para milhares de startups, representando uma oportunidade de apresentar produtos, conquistar clientes e se aproximar de investidores de diferentes partes do mundo. Em 2026, cerca de 1.500 startups participam do encontro, ao lado de mais de 600 fundos e investidores, reforçando uma das principais vocações da conferência: conectar inovação e capital.
Além da tradicional área de exposição, a programação inclui sessões de mentorias, encontros com investidores e espaços voltados para networking entre fundadores e executivos. A iniciativa busca aproximar empresas emergentes de grandes corporações e acelerar oportunidades de negócios em setores como IA, fintechs, clima, saúde, marketing e software corporativo.
Os empreendedores também estarão representados nos palcos. Entre os destaques estão Gerry Giacomán Colyer, fundador e CEO da fintech mexicana Clara, referência no ecossistema latino-americano, e executivos de empresas que se tornaram protagonistas da nova onda da inteligência artificial e da economia digital.