Preço dos comerciais do Super Bowl 2025 ultrapassa R$ 47 milhões

O preço dos comerciais do Super Bowl, que chega à sua 59ª edição, ultrapassou pela primeira vez os US$ 8 milhões (aproximadamente R$ 47,2 milhões, na cotação atual) para 30 segundos de exibição em alguns anúncios durante a transmissão pela Fox, marcada para o próximo dia 9. O valor é superior aos US$ 7 milhões cobrados no ano passado.

A alta demanda pela partida final do campeonato de futebol americano da NFL levou a Fox a implementar uma lista de espera para as marcas interessadas em comprar espaço publicitário. As informações são do AdAge.

Segundo Mark Evans, chefe de vendas publicitárias da Fox Sports, a demanda deste ano é a mais forte de sua carreira. Desde que os ingressos para os comerciais se esgotaram em novembro, a Fox revendeu cerca de 10 spots durante o jogo.

O aumento de preços, que começou em US$ 7 milhões, foi impulsionado por diversos fatores, como as perspectivas econômicas de algumas marcas e a retirada da seguradora State Farm, que cancelou seu anúncio no Super Bowl 59 e adiou uma campanha vinculada ao drama Severance devido aos incêndios em Los Angeles.

O preço inicial para um spot de 30 segundos foi de cerca de US$ 7 milhões. Com o aumento da demanda, a Fox elevou o valor para US$ 7,5 milhões e, posteriormente, tornou-se a primeira vendedora a atingir os US$ 8 milhões, com mais de 10 spots vendidos a esse valor ou superior, segundo uma fonte com conhecimento sobre os acordos.

Conforme Evans afirmou ao AdAge, a edição deste ano contará com anunciantes tradicionais, como bebidas, snacks, automóveis, fast food e telecomunicações. No entanto, os maiores crescimentos foram observados nos setores de tecnologia, com ênfase em produtos de inteligência artificial, e farmacêutico.

Este último segmento, que tradicionalmente ocupava uma pequena fatia do espaço publicitário do Super Bowl, teve crescimento expressivo, com a estreia da Novartis, que exibirá um anúncio sobre conscientização do câncer de mama, e da Hims & Hers, que promoverá medicamentos para emagrecimento em sua primeira participação no evento.

O setor de viagens também apresentou crescimento após a pandemia, enquanto o segmento de entretenimento, incluindo estúdios de cinema e plataformas de streaming, registrou redução em seu espaço publicitário. A queda é atribuída à recuperação lenta da indústria cinematográfica e aos efeitos persistentes das paralisações em Hollywood em 2023.

A 59ª edição do Super Bowl será a primeira a ser transmitida simultaneamente no Tubi, plataforma de streaming gratuita da Fox. Evans destacou que o impacto da audiência do Tubi na visualização do jogo ainda é incerto, pois mais da metade dos usuários da plataforma pertence às gerações Z e Millennials, e 77% não têm acesso à TV a cabo. No entanto, ele acredita que a nova plataforma pode resultar em um aumento na audiência, em vez de fragmentá-la.

A força do mercado publicitário deste ano está ligada à migração de verbas de TV paga e redes lineares para o digital e streaming, que atingiram seu ponto de saturação. O esporte ao vivo tem sido uma solução eficaz para alocar investimentos, devido à sua alta audiência. Além do Super Bowl, a demanda por outros eventos transmitidos pela Fox, como a pós-temporada de baisebol, futebol universitário, NFL e a Copa do Mundo de 2026, também cresceu.

A crescente demanda por eventos esportivos ao vivo, segundo o chefe de vendas publicitárias da Fox Sports, também influenciou a preparação para a Copa do Mundo de 2026, especialmente em um ano em que a emissora já fechou uma quantidade significativa de contratos publicitários, com valores superiores às expectativas, o que resultou no aumento dos preços dos espaços publicitários para o evento.

Por que os comerciais exibidos no Super Bowl são tão caros?

Os comerciais do Super Bowl são os mais caros dos Estados Unidos devido a uma combinação de fatores, como a enorme audiência e o impacto cultural do evento. Com cerca de 100 milhões de espectadores, o jogo é a transmissão de maior alcance no país, oferecendo às marcas uma oportunidade relevante de se conectar com uma vasta e diversificada base de consumidores.

O evento é um dos poucos que atrai um grande público ao vivo, o que eleva o valor dos espaços publicitários. Esse formato ao vivo, sem a possibilidade de adiamento ou de pular os comerciais, garante que os anúncios sejam vistos integralmente, uma vantagem significativa em um cenário no qual a publicidade digital é fragmentada.

Outro fator que impulsiona o alto custo dos comerciais do Super Bowl é a exclusividade e o preparo das marcas. O evento atrai os maiores anunciantes do país, dispostos a pagar altos valores por 30 segundos ou um minuto de exposição. Além disso, cria uma competição intensa entre as marcas, que investem em campanhas criativas e memoráveis, muitas vezes com estrelas do entretenimento e grandes orçamentos em produção.

O Super Bowl é um evento de grande impacto cultural, conhecido por gerar discussões tanto sobre os jogos quanto sobre os comerciais. Esse ambiente de alto engajamento torna a publicidade mais eficaz, proporcionando um retorno significativo para as marcas. A combinação de demanda crescente e o desejo das empresas de se destacar em um mercado competitivo contribui para os preços recordes dos espaços publicitários.

Curiosamente, o recorde de valor pago por um comercial no Super Bowl foi registrado em 2011, quando a montadora Chrysler investiu US$ 12,4 milhões. A campanha, estrelada pelo rapper Eminem, se tornou icônica e resultou em um aumento de 50% nas vendas da empresa após sua exibição.

Quem jogará no Super Bowl 2025?

O último domingo, 26, foi marcado pelas finais de conferência da NFL, definindo os times que disputarão o Super Bowl LIX. O Philadelphia Eagles e o Kansas City Chiefs garantiram suas vagas em confrontos que demonstraram a força e a determinação de ambas as equipes. Esse é o terceiro ano seguido do Chiefs na final do principal campeonato de futebol americano do mundo.

Quem se apresentará no show do intervalo do Super Bowl de 2025?

O aguardado show do intervalo do Super Bowl, com duração de 12 a 15 minutos, retorna como um dos momentos mais icônicos do calendário musical nos Estados Unidos. Desta vez, o destaque será o premiado artista de hip hop Kendrick Lamar.

Aos 37 anos, o rapper de Compton, um dos grandes nomes da cena de rap de Los Angeles, acumula 17 Grammys em sua carreira. Lamar já brilhou no palco do Super Bowl em 2022, ao lado de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem e Mary J. Blige, e agora retorna para mais uma performance inesquecível.

Onde assistir ao Super Bowl 2025?

O Super Bowl LIX será realizado no dia 9 de fevereiro de 2025, em Nova Orleans (EUA). A partida será transmitida no Brasil por diversos canais:

TV aberta: RedeTV!

TV fechada: ESPN

Streaming: Disney+, NFL Game Pass (DAZN) e CazéTV (YouTube e Prime Video)

Os maiores campeões da história da NFL