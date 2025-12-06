Por que Ronald McDonald sumiu da publicidade do McDonald’s

Criado em 1963, Ronald McDonald tornou-se um dos principais símbolos da rede McDonald’s, aparecendo em campanhas publicitárias e ações institucionais ao longo de décadas. A partir de 2016, porém, o personagem deixou de figurar nas propagandas da empresa, movimento que ainda gera questionamentos sobre as razões desse afastamento.

Segundo o Business Insider, o desaparecimento do personagem coincidiu com uma série de relatos de palhaços assustando pessoas nos Estados Unidos, iniciada em agosto de 2016, em Greenville, na Carolina do Sul.

Já o jornal The Sun acrescentou que os episódios chegaram a envolver abordagens a crianças e se espalharam para outros países, como o Reino Unido.

O que motivou a retirada do personagem das campanhas

Na época, o McDonald’s informou ao Insider que acompanhava o impacto das aparições de palhaços nas comunidades e, por cautela, reduziu a presença de Ronald McDonald em eventos e ações públicas. A decisão buscou evitar associações indesejadas entre o personagem e o clima gerado pelos incidentes.

O personagem, contudo, já enfrentava críticas anteriores. Em 2011, o Daily Mail reportou que um grupo de médicos e educadores enviou uma carta ao então CEO da companhia, Jim Skinner, pedindo o fim do uso do palhaço em campanhas direcionadas ao público infantil.

O documento alegava que o marketing para crianças contribuía para o aumento de problemas de saúde, como obesidade e diabetes, e comparava a influência do personagem à de figuras populares como o Papai Noel.

Outro desdobramento ocorreu em 2018, quando a divisão britânica do McDonald’s esclareceu em seu site oficial que Ronald McDonald não fazia mais parte das campanhas publicitárias locais. A empresa afirmou, no entanto, que o personagem continuava presente em iniciativas da marca, incluindo visitas a restaurantes.

Atualmente, embora não seja mais utilizado na publicidade global, Ronald McDonald segue associado ao Instituto Ronald McDonald, organização de apoio a crianças com câncer e suas famílias. O personagem também aparece ocasionalmente em eventos da marca, como no “McDonald’s All American Basketball Games”, realizado em março de 2023.