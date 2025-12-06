Marketing

Por que Ronald McDonald sumiu da publicidade do McDonald’s

Decisão envolve incidentes de 2016 e debates sobre marketing direcionado a crianças

Ronald McDonald

Ronald McDonald

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 06h22.

Última atualização em 6 de dezembro de 2025 às 14h00.

Tudo sobreCampanhas Publicitárias
Saiba mais

Criado em 1963, Ronald McDonald tornou-se um dos principais símbolos da rede McDonald’s, aparecendo em campanhas publicitárias e ações institucionais ao longo de décadas. A partir de 2016, porém, o personagem deixou de figurar nas propagandas da empresa, movimento que ainda gera questionamentos sobre as razões desse afastamento.

Segundo o Business Insider, o desaparecimento do personagem coincidiu com uma série de relatos de palhaços assustando pessoas nos Estados Unidos, iniciada em agosto de 2016, em Greenville, na Carolina do Sul.

Já o jornal The Sun acrescentou que os episódios chegaram a envolver abordagens a crianças e se espalharam para outros países, como o Reino Unido.

O que motivou a retirada do personagem das campanhas

Na época, o McDonald’s informou ao Insider que acompanhava o impacto das aparições de palhaços nas comunidades e, por cautela, reduziu a presença de Ronald McDonald em eventos e ações públicas. A decisão buscou evitar associações indesejadas entre o personagem e o clima gerado pelos incidentes.

O personagem, contudo, já enfrentava críticas anteriores. Em 2011, o Daily Mail reportou que um grupo de médicos e educadores enviou uma carta ao então CEO da companhia, Jim Skinner, pedindo o fim do uso do palhaço em campanhas direcionadas ao público infantil.

O documento alegava que o marketing para crianças contribuía para o aumento de problemas de saúde, como obesidade e diabetes, e comparava a influência do personagem à de figuras populares como o Papai Noel.

Outro desdobramento ocorreu em 2018, quando a divisão britânica do McDonald’s esclareceu em seu site oficial que Ronald McDonald não fazia mais parte das campanhas publicitárias locais. A empresa afirmou, no entanto, que o personagem continuava presente em iniciativas da marca, incluindo visitas a restaurantes.

Atualmente, embora não seja mais utilizado na publicidade global, Ronald McDonald segue associado ao Instituto Ronald McDonald, organização de apoio a crianças com câncer e suas famílias. O personagem também aparece ocasionalmente em eventos da marca, como no “McDonald’s All American Basketball Games”, realizado em março de 2023.

Acompanhe tudo sobre:McDonald's

Mais de Marketing

O Boticário distribui 6 mil kits e vales-presentes em esteiras de desembarque

Trussardi e Bacio di Latte lançam collab de verão com coleção de toalhas

Amazon Brasil atinge 1 milhão de pedidos com embalagem de presente em 2025

Marketing e impacto social: como campanhas moldam cultura e comportamento

Mais na Exame

Esporte

Verstappen leva a pole em Abu Dhabi e pressiona Norris na decisão da F1

Pop

Meses antes de comprar Warner, CEO da Netflix chamou cinema de ultrapassado

Brasil

Lula tem vantagem de 15 pontos sobre Flávio no segundo turno, diz Datafolha

Minhas Finanças

Pix bate recorde de R$ 179,9 bilhões em transações em um único dia