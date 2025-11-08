McDonald’s aposta em preços acessíveis para enfrentar crise nos EUA

O McDonald’s intensificou sua estratégia de preços acessíveis e ofertas de valor nos Estados Unidos como resposta à desaceleração do consumo e à redução no fluxo de clientes de menor renda. O presidente da companhia nos Estados Unidos, Joe Erlinger, informou aos franqueados que a marca está mantendo a direção esperada, mas ressaltou que o desempenho recente reforça a importância de seguir com disciplina em relação aos preços e às promoções.

A orientação foi enviada em um memorando interno, e publicado pela CNBC, após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Embora o lucro por ação e a receita tenham ficado abaixo das expectativas de Wall Street, as vendas em lojas comparáveis subiram 2,4%, resultado atribuído ao lançamento do Snack Wrap de US$ 2,99 e das Refeições Extra Value, que ajudaram a atrair consumidores em busca de opções mais baratas.

Rede ajusta estratégias para reter consumidores e conter queda no tráfego

Erlinger reconheceu que, apesar do bom desempenho das promoções, o número total de visitantes nas lojas segue em queda, o que exige que a empresa mantenha políticas de preço e valor consistentes. Ele avaliou que o plano estratégico da companhia no quarto trimestre deve registrar melhora, beneficiado por comparações mais favoráveis com o mesmo período do ano anterior.

O CEO global, Chris Kempczinski, afirmou a analistas que o McDonald’s tem observado uma diferença cada vez mais clara entre consumidores de diferentes faixas de renda. Segundo ele, o fluxo de clientes de baixa renda em restaurantes de serviço rápido caiu quase dois dígitos no terceiro trimestre, enquanto a frequência de consumidores de renda mais alta continua crescendo no mesmo ritmo.

O executivo indicou que a empresa mantém uma visão cautelosa sobre o cenário econômico e espera que as pressões sobre o consumo persistam até 2026.

Em comunicação a operadores globais, Kempczinski acrescentou que o McDonald’s continuará priorizando ofertas de valor e inovação em categorias de alto potencial, especialmente frango e bebidas, para sustentar o crescimento e atender às expectativas de um público mais seletivo.

Para isso, a rede está testando novas linhas de bebidas em cerca de 500 restaurantes em Wisconsin e Colorado, com base em aprendizados do antigo projeto CosMc’s, descontinuado recentemente.