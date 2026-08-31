EXCLUSIVO: Wellhub mira até US$ 500 milhões em eventual IPO nos EUA

A Wellhub, antigo Gympass, pode levantar entre US$ 400 milhões e US$ 500 milhões em uma eventual abertura de capital nos Estados Unidos, apurou o EXAME Insight. A faixa aparece como uma referência para o tamanho que a operação poderia alcançar, embora o desenho ainda esteja em aberto e o valor possa mudar até uma eventual oferta.

A possibilidade de chegar ao mercado de capitais americano está no radar da companhia há pelo menos dois anos. Em abril de 2024, o Financial Times revelou que a Wellhub vinha se preparando para um IPO. Cesar Carvalho, fundador e CEO da empresa, afirmou na ocasião que a companhia já procurava operar com a disciplina exigida de uma empresa aberta.

Os Estados Unidos apareciam desde então como o destino mais provável da listagem. Naquele momento, porém, a Wellhub ainda não havia escolhido uma bolsa, contratado bancos ou estabelecido uma data para a oferta.

De lá para cá, a companhia ganhou escala e continuou financiando sua expansão como empresa fechada. Em 2025, comprou a alemã Urban Sports Club em uma transação de cerca de US$ 600 milhões, entre dinheiro e ações. Hoje, a Wellhub reúne mais de 50 mil clientes corporativos, mais de 110 mil academias e estúdios parceiros e mais de 5 milhões de assinantes em 18 países. Cerca de 60% da receita do Wellhub já é internacional.

A expansão também mudou a base de comparação para uma eventual precificação. A última rodada de investimento divulgada pela empresa ocorreu em 2023, quando a Wellhub levantou US$ 85 milhões e foi avaliada em US$ 2,4 bilhões. Referências posteriores do mercado privado colocaram a avaliação da companhia acima de US$ 3 bilhões. Desde 2019, quando se tornou unicórnio, a companhia já levantou US$ 555 milhões em seis rodadas de investimento.

O tamanho efetivo da operação dependerá também da divisão entre uma eventual oferta primária, com recursos destinados ao caixa da Wellhub, e uma secundária, na qual acionistas venderiam parte de suas participações.

Investidores de peso

A companhia tem entre seus investidores nomes como General Atlantic, SoftBank, EQT Growth, Kaszek e Valor Capital. É o Softbank quem puxa o movimento de IPO do Wellhub. O fundo não comenta.

Apesar dos preparativos, a Wellhub tem evitado colocar oficialmente uma data no IPO. Em março deste ano, Carvalho afirmou ao NeoFeed que a abertura de capital “não é um milestone” para a companhia e que não havia nada concreto em relação a datas. Mas "dentro de casa" a história é diferente. A expectativa é realizar a operação até o início de 2027.

Segundo Carvalho, uma listagem faria sentido principalmente se acionistas buscassem liquidez ou se a Wellhub precisasse de capital que não pudesse obter por outras vias. Até agora, a empresa conseguiu continuar crescendo e fazer aquisições relevantes permanecendo fechada.

Procurada pelo EXAME Insight, a Wellhub afirmou que acompanha as condições do mercado, sem comentar especificamente uma eventual oferta. “Como qualquer empresa do nosso porte, monitoramos continuamente as condições do mercado. Mas nosso foco está na força do nosso negócio e em cumprir nossa missão. O nosso progresso fala por si: mais de 50 mil clientes corporativos, mais de 110 mil academias e estúdios parceiros e mais de 5 milhões de assinantes em 18 países. O que nos move é a missão por trás desses números: tornar toda empresa uma empresa de bem-estar”, afirmou.