A Pizza Hut dará pizzas grátis para consumidores que apresentarem uma tatuagem da iguaria nesta quarta-feira, 10, data em que é celebrado o Dia Mundial da Pizza.

A rede americana, que faz parte do Grupo IMC (International Meal Company), liberou a distribuição de mais de 7 mil unidades de pizzas individuais de Massa Pan, sabor pepperoni, em suas 275 lojas no Brasil (até se encerrarem os estoques).

Como parte da estratégia de marketing, juntamente à promoção, a companhia ainda anuncia o lançamento da "Fina da Hut", uma versão de massa fina com recheio abundante, visando competir com as tradicionais pizzas de bairro. A nova opção estará disponível nos sabores marguerita, frango e calabresa.

“Sabemos da força que a massa fina e as pizzarias de bairro têm no coração dos brasileiros, e por isso estamos trazendo a nossa versão de massa fina para trazer penetração e frequência de consumo para o sistema Pizza Hut”, explica Camilla Ortenblad, diretora de marketing e comercial da bandeira, no Grupo IMC.

Até o dia 14 de julho, pedidos pelo aplicativo da marca terão desconto de 50% em pizzas grandes de Massa Pan. Já as solicitações feitas por agregadores terão 30% de desconto na Fina da Hut. Ao longo do mês, a empresa ainda oferecerá descontos de 30% em pizzas grandes e frete grátis para pedidos da Hut Box com Coca-Cola grande por meio de plataformas de delivery.

“A proposta da Pizza Hut é se apropriar da data oferecendo aos clientes múltiplos benefícios para fazermos o melhor mês da pizza dos últimos tempos”, finaliza a executiva.

Como conseguir pizza de graça na Pizza Hut?

Para conseguir pizza de graça na Pizza Hut no Dia da Pizza é preciso ir até um dos 275 restaurantes da marca no Brasil e apresentar uma tatuagem ou desenho de pizza no corpo. A promoção é limitada a uma pizza por CPF e inclui somente as unidades individuais de Massa Pan, sabor pepperoni.

