Dia da Pizza: 20 restaurantes para comemorar a data em São Paulo

A paixão dos paulistanos por pizza é inegável. Prova disso é que São Paulo é a cidade que mais consome pizza no país e ainda ostenta o título de segunda maior consumidora do mundo. Segundo a Associação de Pizzarias Unidas do Brasil, o país produz cerca de 1 milhão de pizzas por dia, e o estado de São Paulo é responsável por consumir mais da metade, com um total de 572 mil unidades diárias.

Para se ter uma ideia, a história da pizza no Brasil começou justamente em São Paulo, sendo trazida por imigrantes italianos no final do século 19. Mas foi a partir da década de 50 que as pizzas ficaram populares em todo o país.

Dos sabores salgados aos doces, passando pelos tradicionais até os mais inusitados, esse prato é protagonista não só em pizzarias, mas também em restaurantes, lanchonetes e padarias.

Para homenagear uma das receitas mais apreciadas do planeta, em 10 de julho celebra-se o Dia Mundial da Pizza. Essa data é a ocasião ideal para deliciar-se com uma fatia (ou várias) dessa delícia que possui versões para todos os gostos.

Confira 20 restaurantes com pizzas clássicas e especiais para a data.

Bráz

Em celebração ao dia da pizza, a Bráz homenageia a pizzaria mais antiga de São Paulo, recriando a cobertura que ganhou o nome da casa: a Castelões. A pizza especial, criada pela Bráz em conjunto com Fábio Donato, atual proprietário da Cantina e Pizzaria Castelões, leva queijo Caccio cavalo Roni, molho de tomate Mutti e uma combinação de duas calabresas artesanais da casa produzidas pelo Frigor Cinque (R$ 125). A criação, elaborada de acordo com a tradição da veterana, onde o queijo é colocado antes do molho, ficará disponível de 10 de julho a 11 de agosto em todas as casas Bráz (pizzarias, tratorias e Casa Bráz) e também na Castelões. Durante o período, os comensais que experimentarem a pizza na Bráz ganham o um tradicional cannoli da Castelões para ser apreciado na centenária cantina.

Rua Graúna, 125, Moema, São Paulo, tel.: 11 5561-1736. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Vupabussu, 271, Pinheiros, São Paulo. Tel.: 3037-7975. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Piracuama, 155, Perdizes, São Paulo, tel.: 2366-9894. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Sergipe, 406, Higienópolis, São Paulo, tel.: 3214-3337. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Apucarana, 1572, Tatuapé, São Paulo, tel.: 2676-2121 / 2268-2501 / 2676-2457. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Abílio Soares, 912 – Paraíso, São Paulo, tel.: 5555-0576. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30. Rua Gandavo, 447 - Vila Mariana, São Paulo, tel.: 5082-3800. Horário de funcionamento: domingo a quarta, das 18h30 às 23h30. Quinta a sábado, das 18h30 à 0h30.

A Pizza da Mooca

Na semana da pizza, entre os dias 8 e 14 de julho, a pizzaria terá uma redonda especial no menu, a Cacio e Pepe com fonduta de queijo grana padano e essência de pimenta (R$58 com 4 fatias), pizza que é inspirada na região do Lazio da Itália.

Serviço: Mooca: Rua da Mooca,1747 - Mooca - São Paulo/SP – Fone: (11) 3571-1221 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h. Pinheiros: Rua João Moura, 529 – Pinheiros - São Paulo/SP – Fone: (11) 3064-0060 | Horário de funcionamento: segunda das 18h às 22h, terça a domingo 18h às 23h.

Câmara Fria

O speakeasy em cima do Bar Original, traz um menu repleto de saborosas pizzas. Entre elas, a novidade do menu é a Pizza Thai (R$44), pizza de massa de fermentação natural que leva barriga de porco glaceada, camarão, broto de feijão, coentro, cenoura e amendoim, e finalizada com molho à base de pasta de amendoim. Ela foi feita para harmonizar com a Peanut Butter Jelly (R$26 com 300 ml), uma Imperial Sour Ale com pasta de amendoim e frutas vermelhas.

Serviço: R. Graúna, 137- Moema, São Paulo – Fone: (11) 2299-5336 | Horário de funcionamento: terça a quarta das 18h às 00h, quinta das 18h à 01h, sexta e sábado das 18h às 02h

Piccini Bar

Com ótimos drinques, o bar intimista também oferece um menu variado com pratos tradicionais da gastronomia italiana. Na seção de pizzas, destaque para a Carbonara (R$85), feita com fonduta, queijo mozzarella de búfala, bacon, gemas de ovos, pimenta do reino e pecorino. Outro sabor que vale a pena experimentar é a clássica Marguerita (R$72), com molho pomodoro da casa, queijo mozzarella de búfala, tomate cereja e manjericão.

Serviço: Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi, São Paulo - SP – Telefone: (11) 3079-8025 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h às 00h, sexta e sábado das 12h às 15h e das 18h às 02h

La Braciera

Entre os dias 8 e 14 de julho, a La Braciera irá oferecer um sabor exclusivo de pizza em homenagem a semana da pizza. A Trentino al Funghi e Tartufo (R$79) é inspirada na região de Trentino Alto-Adige na Itália, com destaque aos ingredientes locais de Funghi e Speck, que leva fiordilatte, mix de cogumelos, Speck e salsa trufada. Também durante a semana, o delivery da pizzaria terá frete grátis e os clientes ganharão um brinde especial.

Serviço: 5 unidades + Alameda Lorena, 1040 – Jardins, São Paulo – Fone: (11) 5990-2158 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 23h e sexta e sábado das 18h às 00h.

Onesttà

No Dia da Pizza, qualquer pedida da Onesttà pode vir com borda recheada sem custo adicional. A casa, que pertence ao chef Fellipe Zanuto, ainda desenvolveu três opções de recheio em homenagem às padarias tradicionais da cidade. Na Fabrique vão parmesão com jalapeño e cerveja Ipa, enquanto a Carillo combina calabresa com mussarela. Já a Monte Líbano é uma borda com escarola com mussarela. Entre os sabores de pizza que seguem fazendo sucesso, estão a margherita (molho de tomate, mussarela, manjericão, tomate assado e parmesão, R$82) e a de abobrinha (molho de tomate, mussarela, abobrinha, parmesão, manjericão, alho confit e pimenta togarashi, R$82).

Serviço: Rua do Oratório, 113 - Mooca - São Paulo/SP – Telefone (11) 2268-4865 | Horário de funcionamento: domingo a quinta das 18h às 22h30, sexta e sábado das 18h às 23h.

Basilicata – Pão, Empório e Restaurante

Para o Dia da Pizza, a Basilicata – Pão, Empório e Restaurante, que completou seus 110 anos, apresenta uma versão para quem quer sair do óbvio na hora de celebrar a data. A Pinsa Romana é uma massa leve e crocante, que passa pelo processo de fermentação natural de 72 horas, feita com a mistura das farinhas de trigo, arroz e soja, e está presente no cardápio do restaurante nas opções Tradicional (R$ 31), que inclui tomatinho confitado, mozzarella, rúcula e parmesão, e Pancetta (R$34) defumada, que leva gorgonzola e figo.

Serviço: Rua Treze de Maio, 596, Bela Vista. Telefone: (11) 3289-3111. De Terça a sábado, das 12h às 15h30 e das 19h às 22h30. Domingo, das 12h às 17h. Delivery: Pedidos pelo aplicativo Ifood, pelo Whatsapp 95588-2048 ou na loja virtual

Leggera

Aproximando-se do seu 11º aniversário, a Leggera Pizza Napoletana, reconhecida como a melhor pizzaria da América Latina em 2024 pelo Guia 50 Top Pizza e única pizzaria da América do Sul premiada com Tre Spicchi pelo Guia Gambero Rosso 2024, indica para o Dia da Pizza a sua criação mais inovadora: a Signorina Iamm IA, desenvolvida por inteligência artificial. A Signorina Iamm IA (R$ 77,00) combina uma variedade de tomates italianos assados, rúcula selvagem, presunto cru italiano, mozzarella de búfala "cigliegina" e lascas de grana padano.

Serviço: Unidade Jardins: Rua Capitão Pinto Ferreira, 248. Unidade Perdizes: Rua Diana, 80

A Pizza do Rosso

Restaurater e especialista da autêntica cozinha italiana, o chef Mario Rosso prepara as tradicionais pizzas em cada fornada desse clássico italiano, com massa crocante e sabores exageradamente gostosos. Entre as 14 opções de pizzas, todas servidas com seis pedaços, a sugestão é começar pelas mais pedidas: Calabresa (R$49,90), feita em massa artesanal com calabresa e cebola roxa; a Caipira (R$52,90), também artesanal, leva molho de tomate, frango desfiado com tempero da casa, milho-verde, bacon e Catupiry; e, para os vegetarianos, Abobrinha (R$44,90), feita de abobrinha italianas al dente, molho de tomate e muito parmesão.

Serviço: Rua Simão Álvares, 31, Pinheiros | Telefone: (11) 3037-7304 | Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 11h às 22h45 | Fechado no domingo

Mila

A osteria urbana Mila celebra o Dia da Pizza, com uma cobertura exclusiva servida entre 10 a 14 de julho, somente no salão, em seus dois endereços de São Paulo: Itaim Bibi e Pinheiros. Para ocasião, o chef Danillo Coelho lança a Pizza de Queijos Paulistas (Fonduta de parmesão, Fior Di Latte, Mogiana e Tulha -R$70). No Mila, as pizzas neo-napolitanas de fermentação natural são servidas diariamente no almoço e jantar, individuais ou para compartilhar, entre os seis sabores: Alho negro, fonduta de queijo e mel R$70, Bechamel, mortadela, gruyere e mostarda R$ 60, Margherita R$56, Queijo, cebola caramelizada e zaatar R$ 60, Ragu de ossobuco, fonduta, gorgonzola e cebola caramelizada R$ 58. Para adoçar: Pizzetta de doce de leite, cocada e gelato de fior di panna R$ 38.

Serviço: Mila Itaim Bibi Rua Bandeira Paulista, 1096 Itaim Bibi, tel. (11) 2925-8442. 65 pessoas. Horário de funcionamento (incluindo feriados): Segunda a quinta-feira: 12h-15h / 19h-23h. Sexta: 12h-15h/19h-00h/Sab: 12h-18h l 19h-00h. Dom 12h-17:00/19h-22h. Mila Pinheiros Rua dos Pinheiros, 570. Tel. - 11 93961-7242. Horário de funcionamento: Segunda a quinta: 12h-15h/ 19h-23h. Sexta: 12h-15h/ 19h -00h. Sábado: 12:00-17:00/19h-00h. Domingo: 12h-17h/ 19h-22h.

Bar Caju

O Bar Caju, figura central do lobby do JW Marriott São Paulo, é o local onde os amantes da alta coquetelaria podem encontrar o seu refúgio, um espaço onde a arte da mixologia é levada a sério, com uma carta autoral de coquetéis, elaborada com diferentes técnicas, ingredientes frescos e bebidas premium. Além dos excelentes coquetéis, os clientes podem provar um menu com várias opções de aperitivos deliciosos, como as pizzas feitas de maneira artesanal na própria casa. Uma das opções é a ‘Mortadella Olímpica’ com mozzarella, pistache e ricota (R$96).

Serviço: Av. das Nações Unidas, 14401, - Chácara Santo Antônio, São Paulo. Reservas: 11 2526-0100

Pateo do Palácio

Para a ocasião, o restaurante Pateo do Palácio, localizado na área externa do hotel Palácio Tangará em São Paulo, oferece uma opção especial para quem deseja celebrar a data com muita sofisticação. No menu do restaurante, é possível encontrar o Crostini de Salmão Gravlax (R$120), feito com cebola roxa, coalhada caseira, cebolete, dill e ovas de mujol. O prato, assinado pelo chef recém premiado pelo Guia Michelin, Filipe Rizzato, é um dos favoritos dos hóspedes.

Serviço: Endereço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, SP. Reservas: (11) 4904-4001

Oli Pizzas

A Oli Pizzas apresenta uma combinação especial e feita exclusivamente para celebrar o Dia da Pizza. Para o começo perfeito, a pedida é o pão de alho (R$42), crocante por fora e macio por dentro. Em seguida, a pizza especial do dia (R$143), feita com molho de tomate, mussarela, pepperoni artesanal, mini cebola tostada, tomilho fresco, pecorino e um toque de mel apimentado, proporciona uma explosão de sabores e promete uma refeição memorável.

Serviço: Rua Ministro Jesuíno Cardoso, 104 – Itaim Bibi, SP. Reservas: (11) 93933-3906

Ninetto Trattoria

Uma das sugestões da casa é a pizza Carbonara Tartufata (R$69), feita com massa de fermentação natural, mozzarella fiore di latte, pancetta curada, ovos estalados e salsa de trufa.

Serviço: Av. Rebouças, 3970 – Pinheiros (Shopping Eldorado) | Av. Roque Petroni Jr, 1089 – Jardim das Acácias (Shopping Morumbi)

Cristal CasaMia

Localizado em Pinheiros, o restaurante Cristal CasaMia carrega consigo a tradição de mais de 40 anos das pizzas de massas fininhas e crocantes da Pizzaria Cristal. O chef Rodrigo Bizzo elabora os mais diversos pratos da culinária italiana, incluindo os 15 sabores dessa massa tão querida pelos paulistanos que são servidos durante à noite. Entre eles, destacam-se os clássicos de Calabresa (R$69), que leva molho de tomate, calabresa artesanal, cebola e azeitonas pretas na receita, e Bufalat (R$71), composto por mozarela bufalat suave, molho de tomate e manjericão.

Serviço: Rua Costa Carvalho, 234 – Pinheiros. Telefone: 11 94398-3778. Horário de funcionamento: Terça a sexta, das 12h às 15h e das 19h às 00h. Sábado, das 14h à 00. Domingo, das 12h à 00h.

Gero Panini

O Gero Panini, é o local ideal para apreciar pratos com o sabor e expertise do Grupo Fasano em um ambiente mais informal. Os carros chefes são os paninis, mas, a partir das 18h, é possível provar pizzas de sabores variados em uma de suas unidades, localizadas no Itaim Bibi, Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, em São Roque. Desde a clássica Margherita (R$66), que reúne molho de tomate com mozzarella de búfala e manjericão, até a inusitada de Funghi (R$70), uma combinação de molho de tomate com cogumelo paris e mozzarella, as pizzas da casa são um presente para o paladar.

Serviço: Rua Iguatemi, s/n – Itaim-bibi. Telefone: (11) 3079-7575. Horário: Segunda e terça, das 11h às 22h. Quarta a domingo, das 11h às 23h. Endereço: Avenida Magalhães de Castro, 12.000, 3º piso – Cidade Jardim. Telefone: (11) 3198-9491. Horário: Segunda a quinta, das 12h às 22h. Sexta e sábado, das 12h às 23h. Domingo, das 12h às 20h.

Temperani Cucina

O Temperani Cucina, localizado no Complexo Vila Anália, oferece pratos da gastronomia italiana em um ambiente sofisticado e aconchegante. Na moderna, é possível conferir as massas sendo feitas através do vidro localizado logo na entrada da casa. Quem comanda toda a criação e execução dos pratos é o talentoso chef italiano Antonio Maiolica. Vale destacar as pizzas do cardápio, que fazem os clientes sentirem-se na Itália, como a Diavola (R$67), feita com molho de tomate, flor de latte, gorgonzola, salame picante e manjericão, e a Marinara (R$54), com molho de tomate, orégano, alho e manjericão.

Serviço: Rua Cândido Lacerda, 33 – Jardim Anália Franco. Telefone: 11 2674-0843. Horário: Segunda e terça, das 12h às 16h e das 19h às 23h. Quarta e quinta, das 12h às 23h30. Sexta e sábado, das 12h à 00h. Domingo, das 12h às 22h.

Soffio Pizzeria e QT Pizza Bar

Os pizzaiolos Dani Branca, da Soffio Pizzeria, e Matheus Ramos, da QT Pizza Bar, únicos representantes brasileiros do Top 100 The Best Pizza do mundo, se unem, para celebrar juntos, o Dia da Pizza. Cada um criou uma receita inédita, para ficar na casa parceira a partir de 9 de julho, por R$ 60. Um disco de massa napolitana com camada de pesto de manjericão, fior di latte, presunto cru e chips de grana padano é a receita concebida por Dani Branca, que estará disponível na QT Pizza Bar. Já a Soffio Pizzeria recebe a pizza bianca com fior di latte com shitake e porcini, idealizada por Matheus Ramos.

De 8 a 14 de julho, a casa representa a região da Campania com a Marinara Speciale (R$ 65), que leva molho de tomate, tomate cereja confit, azeitona desidratada, aliche e manjericão. No dia 14, os sócios Michel Nassar e Leandro Metropolo participam do evento “Pizza é Cultura”, no Instituto Italiano de Cultura, na Av. Higienópolis, 436, servindo Marinara Speciale e Margherita (R$ 59), das 11h às 18h.

Serviço: Soffio Pizzeria. Rua João de Sousa Dias, 281 - Campo Belo, São Paulo. Horário: de terça a quinta, das 18h às 23h, sexta e sábado, das 18h às 23h30, e domingo, das 18h30 às 22h30. Reservas (11) 91361-6196

Locale Caffè

Entre os dias 9 e 14 de julho, os clientes que pedirem uma pizza, ganham 2 Negronis como cortesia – clássica bebida à base de gin, Campari e mix de vermutes, que é sucesso absoluto nas noites da casa. Já no delivery, quem pedir uma pizza, ganha 2 cervejas Heineken.

Entre os sabores: Locale R$ 58 (molho de tomate, mozzarella de búfala, basílico e azeite); Pepperoni R$ 62 (mozzarella, pepperoni e molho de tomate); Carpaccio R$ 68 (carpaccio bovino, molho de mostarda e finalizada com queijo grana padano e alcaparrones); Cacio & Pepe R$ 68 (Fonduta de queijo Pecorino e pimenta preta sobre base de mozzarella); Zucchini R$ 62 (abobrinha, parmesão, molho de tomate e mozzarella) e Prosciutto R$ 72 (mozzarella de búfala, molho de tomate, presunto cru, rúcula e mel trufado).

Serviço: Rua Manuel Guedes, 349 – Itaim Bibi. Pedidos WhatsApp: (11)94140-4371. A ação irá vigorar de terça a domingo, apenas durante o jantar. Os pedidos podem ser feitos via link no Instagram (locale.caffe) ou por WhatsApp (94140-4371).