Piraquê lança o clássico “biscoito da vaquinha” com cobertura de chocolate

A marca de alimentos carioca Piraquê lançou nesta semana um novo sabor do seu clássico biscoito de leite maltado, desta vez com cobertura de chocolate. Carinhosamente apelidado de “biscoito da vaquinha”, o produto já tinha a versão light de chocolate, mas sem cobertura.

A Piraquê completa 70 anos em setembro e tem presença forte no estado do Rio de Janeiro. Na década de 1950, quando foi criada, a empresa começou produzindo biscoitos salgados, mas logo expandiu seus produtos. Hoje, a marca também produz massas, lámen, torradas e refrescos.

Além do biscoito de leite maltado, outros clássicos da empresa são o Goiabinha e a linha de salgadinhos, que englobam o Presuntinho e o Queijinho.

As embalagens icônicas da Piraquê são referência no campo do design de embalagens brasileiro. Criadas pela artista Lygia Pape na década de 1960, as embalagens utilizam a lógica da repetição dos elementos.

Em 2008, a empresa modernizou o design das embalagens, que nunca tinha sido alterado, mas preservou o tom vintage e a repetição.

Lygia Pape, que era do movimento artístico concretismo, também criou o formato cilíndrico das embalagens de biscoitos, algo que se tornou um padrão nacional e internacional.

Desde 2018, a Piraquê faz parte da M. Dias Branco, grupo que também é dono das marcas Adria e Richester. Com a compra, a M. Dias Branco investiu na expansão da distribuição para outros estados e na modernização da marca.