YoPRO sorteia viagem à Europa para fãs conhecerem Carlos Alcaraz

Os fãs do tenista espanhol Carlos Alcaraz, e consumidores da marca YoPRO, da Danone, terão a chance de conconrrer a um encontro presencial com o atleta. Com a promoção "YoPRO desafie o Alcaraz", a marca vai levar um cliente, com acompanhante, para a Europa, em uma ação que ainda inclui a oportunidade de desafiar Alcaraz em uma modalidade esportiva.

"Com a promoção, queremos proporcionar uma experiência única e memorável aos nossos consumidores, aproximando-os de um ídolo global e reforçando a conexão emocional com a marca", explica Manoella Tarouco, head de marketing de YoPRO.

Além da experiência internacional, a campanha prevê o sorteio de vouchers de até R$ 750 para a compra de itens esportivos.

Foco nos esportes

Desde julho do ano passado, Carlos Alcaraz é embaixador global de YoPRO, em um movimento que busca fortalecer a associação da marca aos esportes e ao desempenho físico.

"A escolha de Alcaraz reflete o que YoPRO acredita e incentiva em seus consumidores: dedicação, disciplina, evolução constante e a busca por alta performance, sempre com equilíbrio. Ele é um dos maiores nomes do esporte mundial e inspira uma nova geração ao mostrar que grandes resultados são construídos com consistência e hábitos saudáveis, valores que estão no centro do propósito da marca", destaca a executiva.

Segundo Manoella, a expectativa é com ação é ampliar o engajamento do público e consolidar YoPRO como uma marca que vai além da nutrição.

Uma partida com Alcaraz

O vencedor será convidado para participar do chamado "Desafio dos Vencedores", etapa que antecede o encontro com Carlos Alcaraz, previsto para acontecer na Europa no último trimestre de 2026.

Na experiência, o consumidor poderá enfrentar o tenista em uma modalidade esportiva escolhida previamente entre as opções previstas no regulamento. Entre elas estão badminton, tênis de mesa, basquete (arremessos), futebol (chutes), boliche, bilhar, pickleball, padel, minigolfe, dardos, frisbee, xadrez e outras modalidades recreativas.

O prêmio inclui passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte local e o direito de levar um acompanhante.

Como participar

A campanha estreia nesta quarta-feira, 1º de julho, e vai até o dia 30 de setembro. O cadastro é limitado a três registros por participante e os consumidores devem guardar as notas fiscais até o encerramento da promoção.

Podem participar consumidores maiores de 18 anos que comprarem, no mínimo, R$ 30 em produtos da linha YoPRO e cadastrarem a nota fiscal no site oficial da campanha.

A cada múltiplo de R$ 30 em compras, o participante recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio principal, cujo sorteio será realizado com base na Loteria Federal.

De acordo com a Danone, as compras de produtos da linha YoPRO Iogurte garantem o dobro de chances de concorrer à viagem.