FOMO 3.0: criador do termo diz que IA fabricará ansiedades sobre realidades que não existem

Há pouco mais de 20 anos, Patrick McGinnis criou um termo que se tornaria um dos principais retratos da vida conectada: FOMO, sigla para Fear of Missing Out, que significa "medo de ficar de fora". Hoje, observando a aceleração frenética da inteligência artificial (IA) e o comportamento dos mercados, McGinnis identifica que estamos entrando em uma nova fase do FOMO, em que a fronteira entre o real e o simulado começa a desaparecer.

"Na era da simulação, a IA será o combustível de um FOMO fabricado, sobre coisas que, muitas vezes, nem existem na vida real. E isso é bem perigoso", diz o autor e investidor americano, em conversa com a EXAME.

McGinnis vem ao Brasil para participar de uma conversa durante o Rio Innovation Week, festival de inovação, tecnologia e criatividade que acontece em agosto, no Rio de Janeiro.

A terceira fase do FOMO

Para entender o presente, McGinnis revisita a própria trajetória do FOMO. Quando usou a sigla pela primeira vez em um artigo, em 2004, ele descrevia uma sensação bastante específica: a ansiedade por não conseguir participar de um evento ou atividade.

O FOMO, portanto, nasce enraizado às interações físicas e concretas. "Há 20 anos, eu me referia à ansiedade de perder uma festa com os amigos, uma reunião importante ou uma viagem especial. Tudo bem real", diz McGinnis.

Durante os anos 2010, o FOMO passou a ser moldado pelas redes sociais, que multiplicaram nossa exposição às experiências que outras pessoas vivem. Em poucos minutos, tornou-se possível acompanhar festas, viagens, shows, restaurantes e experiências acontecendo em tempo real, intensificando a sensação de que sempre há algo melhor acontecendo em outro lugar.

"Plataformas como o Instagram e o TikTok transformaram a comparação em um estado permanente. Além disso, filtros e conteúdos cuidadosamente produzidos criaram uma distorção do FOMO. Quando tudo é perfeito, a distância entre o que vivemos e o que o outro vive, ou aparenta viver, fica maior ainda", analisa o especialista.

Agora, essa distância tende a crescer ainda mais. Segundo McGinnis, o mundo está entrando na terceira era do FOMO, em que algoritmos e inteligência artificial deixam de apenas mostrar a realidade para começar a produzi-la.

"Nos próximos cinco ou dez anos, vamos passar muito tempo tentando entender a diferença entre a realidade e a simulação."

Quando a ansiedade chega às lideranças

De acordo com um estudo publicado no International Journal of Consumer Studies, o medo de ficar de fora influencia diretamente a intenção de compra nas redes sociais. A pesquisa concluiu que o FOMO funciona como um gatilho para decisões de consumo, especialmente quando combinado com o desejo de acompanhar tendências.

Para McGinnis, a terceira era do FOMO não afetará apenas consumidores, mas também empresas e lideranças. O especialista identifica o surgimento do FOMOAI, um comportamento em que organizações investem em IA mais por receio de parecerem atrasadas do que por uma estratégia claramente definida.

"Hoje, o medo de ficar de fora da era da IA já move decisões mais por medo do que por estratégia. É FOMO, mas com muito orçamento para ser investido", afirma.

Para ele, esse movimento lembra o início dos anos 2000, quando a euforia da internet levou investidores a despejarem bilhões de dólares em empresas que desapareceriam poucos anos depois. A diferença é que, agora, o volume de recursos é muito maior.

"O perigo é gastar tempo e dinheiro fazendo investimentos em coisas que não fazem sentido", afirma.

Em vez de tentar ser sempre o primeiro a adotar uma tecnologia, McGinnis defende que as empresas façam uma pausa para entender onde a IA realmente pode gerar retorno. Caso contrário, fica o alerta:

"O desperdício de hoje pode comprometer a capacidade de investir nas próximas ondas de inovação."