BBB 25 estreia com todas as cotas de patrocínio comercializadas e carreata da Chevrolet

O Big Brother Brasil 2025 estreou nesta segunda-feira, 13, com um recorde comercial: 21 marcas patrocinadoras, que adquiriram todas as 28 cotas de publicidade disponibilizadas pela TV Globo.

A 25ª edição do BBB conta com quatroze marcas patrocinadoras confirmadas: Mercado Livre, Stone, Betnacional, Rexona, Amstel, Downy, Seara, Méqui, Ademicon, CIF, Sazón, Electrolux, Kwai e Chevrolet.

Outras sete marcas já estão garantidas, incluindo Pantene e iFood nas cotas TOP 5. Além disso, MRV, Nestlé, Dove, Delícia e Claro participam por meio de cotas de combos e dinâmicas.

Este ano, o programa superou seu próprio recorde, alcançando 21 acordos, dois a mais do que em 2024. A expectativa é que outras marcas se juntem ao time de patrocinadores após a estreia, como ocorre em edições anteriores, à medida que o programa ganha visibilidade e novas ações publicitárias, como festas e provas na casa, entram em cena.

A venda antecipada das principais cotas de patrocínio demonstra a força do BBB como plataforma publicitária, que continua atraindo grandes marcas, a exemplo do Mercado Livre, que aumentou em 30% os investimentos em marketing para a 25º edição. Já a Electrolux trouxe o apresentador Pedro Bial de volta ao programa para uma ação comercial na TV Globo, minutos antes da estreia do reality.

BBB 25 estreia com carreata da Chevrolet

Presente no BBB pelo terceiro ano consecutivo, a Chevrolet foi a primeira patrocinadora a estrear na edição, trazendo de volta a icônica carreata de entrada dos participantes confinados na casa.

A ação, criada pela agência WMcCANN, celebra os 100 anos da Chevrolet no Brasil. O comboio reuniu modelos modernos, como Blazer, Silverado e Equinox, intercalados com carros clássicos que destacam o legado da montadora. Todos os veículos foram customizados com bandeirinhas do BBB, evidenciando a evolução da marca e conectando a identidade visual da ação ao espírito do reality.

“Patrocinar o maior reality show do país é uma oportunidade única de aproximar a Chevrolet de um público altamente engajado. Celebrar os 100 anos no Brasil com a carreata é uma forma de reforçar nosso legado de inovação e criar uma experiência memorável, tanto dentro quanto fora do programa”, diz Guilherme Arruda, diretor de marketing e marca da GM América do Sul, que pretende realizar outras ativações ao longo do BBB 25.