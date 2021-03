Páscoa: Lacta aposta em venda online, inclusão e desconto com parceiras

A Lacta está preparada para enfrentar a pandemia na data comercial mais importante para a marca: a Páscoa. Depois de ser surpreendida com o início da pandemia no Brasil no ano passado, agora a marca aposta em mais parcerias e na força do e-commerce, que em 2020 cresceu 700% em comparação ao ano anterior.

Com a estrutura aprimorada, o site de vendas da Lacta e se configura como um marketplace desenvolvido com tecnologia de geolocalização. Assim, a partir da escolha do CEP do consumidor, o sistema filtra apenas produtos disponíveis no varejista mais próximo cadastrado.

Inicialmente o site estará conectado para compra direta no site do Savegnago e Mufatto, e conectado para a compra em mercados próximos em mais de 2500 varejistas, além dos distribuidores do e-commerce de Lacta, a Tatix. Os produtos já estão disponíveis no site oficial com entrega em todo o Brasil.

Outra novidade que pretende facilitar a experiência do consumidor é a compra via WhatsApp, que será realizada nos ambientes mobile e web do site, levando o usuário a uma experiência diretamente na plataforma, com perguntas e respostas sobre o processo de compra e uma interação direta para montar seu carrinho.

Nessa experiência as vendas serão direcionadas para vendedores que cubram as regiões da Grande São Paulo e Rio de Janeiro, além de uma parceria com a Lojas Americanas para outras regiões de todo o país. Além da interação de venda, esta opção também permite ao consumidor conversar com um bot do Coelhinho da Páscoa, que o ajuda a fechar o pedido e o direciona para finalizar sua compra. A marca estará presente também nos apps de delivery Rappi, James, iFood e Cornershop.

Outra aposta do e-commerce de Lacta para este ano são 6 kits personalizados e já montados para atender todos os perfis de consumidor, além da venda do portfólio. Nos kits cada pessoa pode personalizar uma mensagem para acompanhar o presente.

Descontos

Para essa Páscoa a Lacta investe não só nos produtos próprios, como em parcerias com marcas de renome. As caixas de variedades Lacta Favoritos foram tematizadas com Hot Wheels e Barbie, e têm um QR Code que leva a um hotsite no qual o consumidor poderá comprar produtos Mattel com 15% de desconto.

Com a Puket, a cada compra acima de R$99 no site da Lacta, o consumidor vai ganhar 15% de desconto nos produtos da Puket, e vice versa. Outro benefício dessa parceria é que na compra de dois pijamas da "Família Coelho", o cliente recebe uma Caixas de Trufas Lacta Sortidas (12un).

Já a Diageo, dona das marcas Red Label, Tanqueray e Smirnoff, oferece troca de cupons entre The Bar e Lacta. Quem compra no site Lacta tem 15% de desconto no The Bar e quem compra no The Bar, tem 15% de desconto no site Lacta. Com a JDE, a cada compra de 100 cápsulas de café Pilão, o consumidor ganha duas Caixas de Trufas Lacta Sortidas de 138g. Os descontos valem pelo período de Páscoa ou até que se esgotem os estoques.

Outra possibilidade é a venda corporativa, em que as empresas podem presentear seus funcionários com produtos do portfólio da Lacta, com uma negociação especial e diferenciada de acordo ao volume solicitado. E é possível que empresas ofereçam uma condição especial para seus funcionários comprarem diretamente no site com um código de parceiro específico.

Já no app Ame Digital, na compra de produtos da Lacta, em qualquer ponto de venda do Brasil, o usuário pode ganhar entre R$ 10,00 e R$ 500,00 de cashback, saldo que estará disponível na carteira digital dos consumidores contemplados. No total, serão cerca de 3 mil prêmios em cashback.

Inclusão

O site de vendas da Lacta traz uma assistente virtual que traduz todo o conteúdo do site para Libras. A iniciativa é importante pois, de acordo com a Federação Mundial dos Surdos, 80% dos surdos de todo o mundo têm baixa escolaridade e problemas de alfabetização, inclusive no Brasil.

"Pensando em possibilitar que cada vez mais pessoas possam viver a magia da Páscoa, trouxemos para o e-commerce de Lacta essa iniciativa inédita no segmento, a fim de oferecer mais autonomia para esse público e nos comunicar melhor com nossos consumidores", explica Renata Vieira, diretora de marketing de chocolates da Mondelēz Brasil. Com a novidade, a marca passa a se comunicar com um público de quase 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva, de acordo com CENSO divulgado pelo IBGE.

Campanha

Com quatro diferentes filmes protagonizados por não atores, a Lacta celebra as conexões entre as pessoas, lembrando que a Páscoa é uma oportunidade para reforçar esses laços com todos os "ovos-metade", em referência a quem divide momentos, mesmo que ainda afastados.

A campanha foi criada pela DAVID e, além dos novos sabores de ovos Lacta, ainda apresenta a identidade visual da marca totalmente redesenhada.

“O formato do produto foi a nossa grande inspiração, uma referência da cara-metade ao ovo-metade. Na mensagem tentamos lembrar que todos têm o seu ovo-metade, aquela pessoa que está ao seu lado a vida inteira, que se parece com você, que está junto nos momentos importantes", diz Renata Vieira, diretora de marketing de chocolates da Mondelēz Brasil.

Além dos filmes de 15 segundos cada para o meio digital, a campanha ainda é composta por ativação nos pontos-de-venda, mídia out of home, ações com influenciadores e projetos sociais, em ações conjuntas com o SP Invisível, por exemplo.

"Nessa Páscoa, Lacta quer convidar as pessoas a fazer mais do que encontrar seus ovos de chocolate. A gente quer comemorar as pessoas que completam a nossa vida", diz Edgard Gianesi, diretor de criação executiva da DAVID.

A campanha ainda aproveita para destacar os lançamentos da Páscoa 2021, como, por exemplo, o novo ovo Tripla Camada Cheesecake de Morango, feito de chocolate branco Laka, com recheio de creme sabor cheesecake e inclusões de morango e biscoito; e a caixa especial presenteável de Diamante Negro, que vem com 12 unidades do chocolate em formato de diamantes.