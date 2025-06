Para transformar nostalgia em desejo, Nike e Levi’s se juntam e lançam produtos exclusivos

Nike e Levi’s lançam, nos dias 10 e 11 de julho, a coleção Blue Arc County, criada para comemorar os 30 anos do tênis Air Max 95. A parceria reúne as duas marcas em uma série limitada de peças que combina referências do vestuário esportivo e do jeans tradicional.

A colaboração une elementos característicos das duas marcas: a trajetória esportiva da Nike e o uso do jeans como símbolo de estilo da Levi’s.

O resultado inclui versões do tênis com diferentes lavagens e texturas em jeans e roupas que remetem à estética dos anos 2000. Entre as peças, destacam-se calças largas, costuras em tom cru e jaquetas com cortes inspirados em modelos antigos.

A coleção também está alinhada ao movimento “Compre Melhor, Use por Mais Tempo”, promovido pela Levi’s, que incentiva o consumo consciente e a durabilidade das roupas.

Os rostos por trás da campanha

Os vídeos da campanha mostram cenas do cotidiano, como andar de skate, jogar basquete e passar o tempo com amigos. As gravações foram feitas em ambientes urbanos.

A campanha traz a jogadora de basquete universitário Paige Bueckers, o jogador de futebol americano Keon Coleman e o rapper Larry June. As cenas não têm narração nem diálogos. Os três aparecem em situações informais, vestindo as peças da coleção.

E isso tem um motivo.

Por que vestir o passado vende tanto?

Para Hugo Cavalari, especialista em marketing digital, esse tipo de narrativa transforma o consumo em conexão. “As marcas entendem que, ao tocar a memória emocional do consumidor, elas não vendem apenas um tênis ou uma calça jeans”, diz ele. “Elas vendem lembrança, pertencimento e identidade”.

Em outras palavras: o poder dessa colaboração está na nostalgia, no pertencimento geracional e no valor simbólico de produtos raros.

“Estamos falando de duas marcas que transcenderam seu mercado original”, diz ele. “O tênis da Nike e o jeans da Levi’s são símbolos culturais. Juntá-los é reunir dois ícones em uma narrativa com poder afetivo e valor de mercado”, avalia o especialista.

Resgatar um modelo de tênis ou uma lavagem clássica de jeans é uma forma de acionar no público lembranças associadas a determinada época da vida. “Isso é branding emocional na sua forma mais pura”, diz Cavalari.

