Viral após negar assento de avião à criança, Jennifer Castro fecha publicidade com Magalu

Imagine que você está em um voo na classe econômica, sentada na janela. Pouco antes do avião decolar, uma mãe aparece com o filho pequeno aos prantos e exige o seu assento, que foi comprado e escolhido com antecedência. Você cederia o espaço para a criança ou não? A resposta a essa pergunta mudou a vida de Jennifer Castro de tal forma que a fez ganhar mais de 1,7 milhão de seguidores nas redes sociais — e fechar a primeira publicidade com o Magazine Luiza, nesta sexta-feira, 6.

A publicidade com a varejista acaba de ser publicada nas redes sociais da bancária e marca sua primeira ação comercial desde que ganhou notoriedade, praticamente da noite para o dia, nesta semana.

Em um voo da Gol, Jeniffer Castro foi gravada por uma passageira depois de recusar ceder seu lugar na janela para uma criança durante uma viagem. No vídeo, que viralizou nas redes sociais poucas horas depois de ser publicado, Jennifer aparece sentada no assento na janela, que comprou com antecedência, enquanto uma mulher — que não foi gravada — tenta convencê-la a ceder o espaço para seu filho. "Essa pessoa tem algum problema? Porque se tiver, a gente até entende, mas é muita falta de empatia. É uma criança!", diz a mulher na gravação.

@antenasulfm 👑 TODOS COM JENNIFER CASTRO! Jennifer Castro se tornou o assunto do momento nesta quarta-feira (4), depois de viralizar em um vídeo onde foi filmada e insultada por outra passageira em um avião. O motivo? Ela não quis trocar de lugar com uma criança que queria sentar na janela. Com a repercussão, Jennifer recebeu uma onda de apoio e compartilhou em seu Instagram uma montagem que a retrata como uma rainha, usando a hashtag TODOSCOMJENNIFERCASTRO. ✈️ Quem nunca defendeu o seu lugar com garra? E você, trocaria de lugar ou ficaria firme como a Jennifer? #JenniferCastro #Trending #TodosComJennifer #Viral #AntenaSulFM ♬ som original - Antena Sul Fm

O motivo do vídeo se tornar viral, no entanto, não foi a indignação da mãe e sim a reação de Jennifer, agente de Negócios no Bradesco: enquanto a mulher a questionava aos gritos, diante dos demais passageiros, Jennifer seguiu sentada e não se deixou abalar pela situação. Colocou os fones de ouvido e ignorou completamente o pedido.

De lá para cá, a vida de Jennifer tomou um novo rumo. O vídeo ficou tão viral que é impossível descobrir a fonte original e tanto ela quanto a mãe da criança já publicaram pronunciamentos. Procurada por outras marcas, Jennifer acaba de publicar a primeira publicidade em vídeo, feita em parceria com o Magazine Luiza, para seus mais de 1,7 milhão de seguidores.

'Diva que não se abala'

O vídeo ficou cada vez mais viral especialmente porque a internet saiu em defesa de Jennifer e se encantou com a forma como ela lidou com a situação. Esse foi um dos ganchos que levou o Magazine Luiza a procurá-la para uma publicidade com a marca.

"Aqui no Magalu, a gente está sempre ligado no timing perfeito para participar das conversas", afirma Aline Izo, gerente de branding e comunicação da empresa. "Recentemente, tivemos essa agilidade com a Patricia, protagonista do meme 'que Xou da Xuxa é esse?' e, agora, novamente, com a Jennifer que é o assunto mais comentado das redes sociais no momento. As marcas precisam, constantemente, buscar relevância, participar de contextos nos quais as pessoas já estão inseridas."