Outback chama Gretchen para marcar o retorno da Royal Cheese Ribs

A Royal Cheese Ribs, uma das receitas mais aclamadas do Outback, segundoa rede de restaurantes, retorna ao cardápio e tem a cantora Gretchen como garota-propaganda.

"Trazer a Royal Cheese Ribs de volta ao menu dos restaurantes, um dos maiores sucessos do Outback , traduz nossa atenção com o consumidor que está sempre nos pedindo esse retorno. E para tornar essa volta ainda melhor e mais divertida, nos unimos à Gretchen, um ícone da Internet", diz Renata Lamarco, diretora de Marketing da Bloomin’ Brands, detentora da marca Outback no Brasil.

A Royal Cheese Ribs é desossada e empanada em farinha panko, recheada de queijos e coberta com um mix de queijos, molho cheese ranch e pedaços crocantes de bacon. O prato pode ser pedido com um acompanhamento à escolha do cliente por 99,90 reais.

Em 2019, na campanha All Start, a costela ficou no topo do ranking de vendas da rede no período e voltou em 2020 para a campanha Back To Outback, ao lado de mais dois produtos. Logo depois, foi inclusa com exclusividade no menu do delivery do Outback. Agora, retorna definitivamente ao menu, estando disponível em todas as plataformas da marca.

