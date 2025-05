O canal já não basta: na nova era da comunicação, quem conquista é a emoção

A omnicanalidade deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar um pré-requisito no mercado atual.

Estar presente em múltiplos canais já não é suficiente: é preciso costurar todos os pontos de contato em uma narrativa coesa, integrada e, acima de tudo, encantadora.

Nesse novo cenário, o marketing emerge como função estratégica central – não mais uma área de apoio, mas a guardiã da identidade da marca em todos os formatos, linguagens e plataformas.

Marketing como arquitetura da narrativa

A integração entre canais físicos e digitais exige uma arquitetura narrativa precisa e sensível, que vá além de táticas promocionais.

O consumidor não faz distinções entre departamentos internos de uma empresa – ele enxerga a marca como um todo. É aí que o marketing assume protagonismo: garantir consistência, relevância e emoção em todos os momentos da jornada.

Essa abordagem exige do profissional de marketing uma combinação complexa de habilidades técnicas e sensibilidade criativa.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Dominar dados e automação é essencial, mas não suficiente. É preciso compreender o comportamento humano, traduzir emoções em experiências e desenvolver repertório para atuar de forma versátil e estratégica.

Consumidor emocional e personalização inteligente

Um dos grandes vetores dessa mudança é o novo perfil do consumidor, guiado não mais por necessidades práticas, mas por descobertas emocionais.

A jornada de compra muitas vezes começa sem objetivo definido – olhar as redes sociais pode despertar o desejo por um produto fora do radar. Isso exige do marketing criatividade para gerar desejo, construir contextos envolventes e estimular conexões genuínas.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.