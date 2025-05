Essa rede social está se tornando um palco estratégico para um marketing estratégico

Em sua primeira participação no evento NewFronts, organizado pelo IAB nos Estados Unidos, o LinkedIn deixou claro seu novo posicionamento: tornar-se o principal hub de streaming B2B.

Segundo Matt Derella, vice-presidente do LinkedIn Marketing Solutions, essa virada de chave atende a uma mudança geracional entre os compradores B2B.

Um relatório recente da Forrester apontou que 71% dos compradores B2B são millennials ou da geração Z — exatamente o público que consome mais vídeos nas plataformas sociais.

“As mesmas jogadas que você usou no passado não necessariamente vão funcionar da mesma maneira hoje em dia”, afirmou Derella ao Ad Age.

Criadores como peça central do marketing B2B

A presença dos criadores de conteúdo no LinkedIn tornou-se estratégica.

Derella afirma que, desde sua chegada ao LinkedIn, conversou com mais de 100 CMOs do setor. Em todas essas conversas, uma palavra surgiu com frequência: “criadores de conteúdo”.

Um novo patamar de visibilidade e performance

A consolidação do LinkedIn como uma plataforma audiovisual B2B representa uma oportunidade de reposicionamento de carreira para profissionais de marketing.

O desafio agora é assumir o papel de curadores de narrativas empresariais, colaborando com criadores de conteúdo, desenhando campanhas com foco em performance e explorando plataformas além dos canais tradicionais.

