O Boticário lança nova versão do perfume Malbec e aposta em sustentabilidade

O Boticário aposta no seu clássico perfume Malbec e lança o Malbec Bleu com a assinatura de Alberto Morillas, perfumista espanhol responsável pela criação de mais de 250 perfumes de marcas internacionais nos últimos 20 anos.

"Malbec é a marca líder de vendas em fragrâncias no Brasil, conforme levantamento da Euromonitor International Limited, na pesquisa Passaport Beleza e Cuidados Pessoais, de 2020. Para se ter uma ideia, são vendidos em média 9 Malbecs por minuto em todo o país. Com esse lançamento queremos colocar a marca no território da família olfativa Fougére Fresco, a mais consumida no mercado de perfumaria masculina em todo o mundo", diz Gustavo Fruges, diretor de comunicação e marca O Boticário.

Nesta versão, a companhia trabalhou com o contraste das notas amadeiradas com as notas aquáticas da molécula Aquozone, uma molécula sintético.

O portfólio inclui ainda um body spray. Para o lançamento, o Boticário preparou uma promoção que vai sortear um BMW conversível 0km. Para concorrer, é preciso cadastrar o código presente na embalagem na área promocional do aplicativo do Boti. Mais informações e o regulamento estão disponíveis exclusivamente no app da marca.

Sustentabilidade

Segundo a companhia, Bleu é feito com o polysantol, uma matéria-prima da cadeia circular que reutiliza a sobra das madeiras usadas na indústria de papel, e seriam inutilizadas, e a transforma em uma substância amadeirada.

Outros componentes são cultivados por diversas comunidades ao redor do mundo - como Ylang de Comoros, a Lavandin da França e o Patchouli da Indonésia. E por meio do programa Naturals Together, que aumenta a rastreabilidade e a sustentabilidade da cadeia de abastecimento, é possível acompanhar a contribuição na vida de 4 mil agricultores por meio do aumento da renda, construção de escolas e implementação de sistema de saúde.

A produção de Malbec Bleu conta ainda com o Ecoálcool, feito a partir do bagaço da cana e outros resíduos de biomassa, que antes eram queimados ou descartados. Este processo também garante a redução na pegada de carbono em mais de 30% em relação ao álcool tradicional. A tecnologia para essa produção foi desenvolvida pela Raizen e o Grupo Boticário é o primeiro da indústria de cosméticos nacional a utilizar o EcoÁlcool em 100% de sua produção de perfumaria.

Campanha

Nesta sexta-feira, 12, para divulgar a novidade a empresa envia produtos para mais de 40 influenciadores com entregas feitas por drone em São Paulo e no Rio de Janeiro.

O lançamento de Malbec Bleu conta ainda com um filme para TV e digital, criado pela AlmapBBDO e produzido pela Paranoid.