Collab entre Farm e Stanley ultrapassa 8 mil cadastros antes do lançamento

Os produtos da colaboração entre Farm Rio e Stanley despertaram interesse no público antes mesmo de chegarem às lojas. Segundo dados compartilhados pela Farm, mais de 8 mil cadastros já foram realizados no "notify me", ferramenta usada para avisar consumidores sobre a disponibilidade dos itens nos sites de ambas.

Nas redes sociais, as publicações sobre a parceria somaram mais de 5 milhões de visualizações.

A coleção combina as estampas e referências visuais da Farm com produtos de hidratação da Stanley. Depois da repercussão digital, as marcas levaram o lançamento para as ruas do Rio de Janeiro com uma vending machine itinerante de 3 metros, que passou pelo Arpoador e por Ipanema.

A primeira parada ocorreu na quinta-feira, 20, no quiosque Alalaô, na praia do Arpoador. Em seguida, a estrutura foi instalada na Rua Garcia d’Ávila, em frente à loja Farm Etc., em Ipanema. Além da venda dos produtos, a iniciativa ofereceu brindes e experiências associadas à cultura carioca.

Entre os itens disponíveis estava o Quencher de 887 ml, produto que integra a colaboração. Quem realizou a compra diretamente na vending machine recebeu brindes da Farm Etc. e um benefício para compras na Farm.

A ação também explorou o contexto em que a colaboração foi lançada, com o público consumindo mate gelado, água de coco e Biscoito Globo enquanto DJs tocaram durante um happy hour no fim da tarde.

Duas marcas, dois hypes

No caso de Farm e Stanley, a parceria aproxima duas marcas que já possuem comunidades próprias e utiliza elementos associados ao lifestyle carioca para apresentar a coleção.

Fundada em 1997 no Rio de Janeiro, a Farm Rio atualmente possui mais de 135 lojas no Brasil e presença internacional. A marca iniciou sua expansão para fora do país em 2019 e hoje mantém boutiques nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e México, além de pontos de venda em grandes varejistas internacionais.

Já a Stanley, marca com mais de um século de história, ampliou nos últimos anos sua atuação para além das tradicionais garrafas térmicas. O Quencher se tornou um dos principais produtos de sua linha de hidratação e ajudou a aproximar a marca do segmento de lifestyle.