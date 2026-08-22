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Collab entre Farm e Stanley ultrapassa 8 mil cadastros antes do lançamento

Coleção une estampas da Farm a produtos de hidratação da Stanley e já supera 5 milhões de visualizações nas redes sociais

Farm e Stanley: colaboração entre as marcas ganhou divulgação em pontos do Rio de Janeiro (Divulgação)

Farm e Stanley: colaboração entre as marcas ganhou divulgação em pontos do Rio de Janeiro (Divulgação)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 13h50.

Última atualização em 24 de agosto de 2026 às 15h36.

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Os produtos da colaboração entre Farm Rio e Stanley despertaram interesse no público antes mesmo de chegarem às lojas. Segundo dados compartilhados pela Farm, mais de 8 mil cadastros já foram realizados no "notify me", ferramenta usada para avisar consumidores sobre a disponibilidade dos itens nos sites de ambas.

Nas redes sociais, as publicações sobre a parceria somaram mais de 5 milhões de visualizações.

A coleção combina as estampas e referências visuais da Farm com produtos de hidratação da Stanley. Depois da repercussão digital, as marcas levaram o lançamento para as ruas do Rio de Janeiro com uma vending machine itinerante de 3 metros, que passou pelo Arpoador e por Ipanema.

A primeira parada ocorreu na quinta-feira, 20, no quiosque Alalaô, na praia do Arpoador. Em seguida, a estrutura foi instalada na Rua Garcia d’Ávila, em frente à loja Farm Etc., em Ipanema. Além da venda dos produtos, a iniciativa ofereceu brindes e experiências associadas à cultura carioca.

Entre os itens disponíveis estava o Quencher de 887 ml, produto que integra a colaboração. Quem realizou a compra diretamente na vending machine recebeu brindes da Farm Etc. e um benefício para compras na Farm.

A ação também explorou o contexto em que a colaboração foi lançada, com o público consumindo mate gelado, água de coco e Biscoito Globo enquanto DJs tocaram durante um happy hour no fim da tarde.

Duas marcas, dois hypes

No caso de Farm e Stanley, a parceria aproxima duas marcas que já possuem comunidades próprias e utiliza elementos associados ao lifestyle carioca para apresentar a coleção.

Fundada em 1997 no Rio de Janeiro, a Farm Rio atualmente possui mais de 135 lojas no Brasil e presença internacional. A marca iniciou sua expansão para fora do país em 2019 e hoje mantém boutiques nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e México, além de pontos de venda em grandes varejistas internacionais.

Já a Stanley, marca com mais de um século de história, ampliou nos últimos anos sua atuação para além das tradicionais garrafas térmicas. O Quencher se tornou um dos principais produtos de sua linha de hidratação e ajudou a aproximar a marca do segmento de lifestyle.

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