Neymar pai oficializa compra da marca Pelé e detalha operação; entenda

A NR Sports oficializou nesta terça-feira, 25, a aquisição e repatriação da marca Pelé, passando a concentrar no Brasil a administração dos direitos de propriedade intelectual do Rei do Futebol. O anúncio foi feito no Museu Pelé, em Santos, e marca o início de uma nova fase de gestão, licenciamento e preservação da identidade do ex-jogador.

A operação consolida o retorno ao país de todos os ativos relacionados ao nome, à imagem e ao acervo histórico de Pelé, antes administrados pela agência americana Sport 10. A NR Sports passa agora a conduzir a proteção global da marca e o desenvolvimento de projetos ligados a produtos, educação, cultura e parcerias comerciais.

O processo foi liderado por Neymar da Silva Santos, CEO da NR Sports. “Assumimos um compromisso histórico com respeito, responsabilidade e amor pelo legado do Rei Pelé. Devolver sua marca ao Brasil é devolver um pedaço da nossa própria identidade”, afirmou.

NR Sports formaliza a repatriação e o controle da Marca Pelé (Anna Paula Felix/NR Sports)

Os valores da negociação não foram divulgados. Reportagem do UOL apurou que o acordo foi fechado por US$ 18 milhões (cerca de R$ 95 milhões). A NR Sports não comenta cifras e afirma apenas que “a marca Pelé não está à venda e possui valor intangível”.

Segundo o advogado da empresa, Gustavo Xisto, a iniciativa surgiu de uma combinação entre a admiração pessoal de Neymar Pai por Pelé e uma oportunidade apresentada pela família do atleta. Ele afirmou que o trabalho foi conduzido “com extremo cuidado, atenção técnica e profundo respeito à história do Rei”.

Durante o anúncio, esteve presente Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, que representou a família. Também participaram parentes e ex-jogadores que atuaram ao lado do atleta no Santos, entre eles Clodoaldo, Pepe e Edu.

Para marcar a repatriação, a NR Sports lançou um filme que une imagens de Pelé e Neymar Jr. Dirigido por Léo Campos e Leila Savary, o vídeo utiliza projeções de acervo histórico. A peça tem narração de Neymar Jr., que declarou: “Estou muito feliz em participar deste marco histórico. Repatriar uma marca tão importante para o futebol mundial e tê-la de volta ao Brasil é maravilhoso.”

A seguir, veja os detalhes da operação e da estrutura de gestão da Marca Pelé.

Como a negociação foi estruturada

A empresa norte-americana Legends 10, que administrava a marca desde 2012, era a proprietária do portfólio de direitos até a negociação. Ao assinar o contrato, em 2012, Pelé declarou: “Tenho total confiança na Legends 10 e sei que eles vão proteger meu legado hoje e para as futuras gerações”. Após a morte do jogador, em 2022, a exploração comercial da marca teria diminuído.

A NR Sports já havia realizado movimentos de aproximação com o legado de Pelé antes da compra. A empresa financiou a reforma do camarote usado pelo atleta na Vila Belmiro, onde foram trocados os assentos, instalado revestimento de vidro, construído um novo banheiro e instalado ar-condicionado.

O que motivou a compra da Marca Pelé

A NR Sports afirma que a decisão de adquirir a Marca Pelé está ligada ao entendimento de que o legado do atleta representa um patrimônio cultural imaterial do país, cuja transmissão entre gerações deve ser preservada. A empresa destaca que o retorno de Neymar Jr. ao Brasil reforçou a conexão simbólica entre os dois atletas, já que o jogador herdou a camisa 10 de Pelé e foi associado à figura de “Príncipe” ao longo da carreira.

Segundo a NR Sports, a sinergia entre os dois ativos abriu espaço para reposicionar a Marca Pelé, cuja construção ocorreu em um período de mídia analógica, e aproximá-la de um público mais jovem por meio da presença digital de Neymar Jr. Como detentora dos direitos de propriedade intelectual da marca do atleta, a empresa decidiu avançar na aquisição dos direitos relacionados à Marca Pelé.

Como foi conduzido o processo de negociação

A negociação teve início em março de 2025, quando Edinho, filho de Pelé, apresentou à NR Sports os titulares dos direitos de propriedade intelectual da marca, Gary e Luke Davis. De acordo com a NR Sports, Edinho já vinha conduzindo tratativas para uma possível aquisição, intermediado pelo advogado Gustavo Xisto. As conversas avançaram, mas, em maio, Edinho decidiu deixar o processo.

Dois meses depois, os titulares da marca retomaram o contato com a NR Sports, desta vez por meio de Márcio Clare, parceiro estratégico da empresa no setor de entretenimento. As negociações evoluíram e resultaram na compra de todas as ações da Pelé Brands LLC, empresa sediada na Flórida desde 2023 e responsável pelos registros da Marca Pelé em mais de 50 países.

Com a aquisição integral das unidades acionárias, foi criada a Pelé Brand Brasil, que passou a concentrar todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à marca.

Valor da operação

A NR Sports afirma que os contratos de aquisição são regidos por cláusulas de confidencialidade e que valores financeiros não podem ser divulgados. A empresa declara que a Marca Pelé “não está à venda” e que possui valor intangível.

Quem participou das negociações

A negociação envolveu diretamente Neymar da Silva Santos, CEO da NR Sports; Gustavo Ribeiro Xisto, advogado das empresas da família Neymar; e Márcio Clare Goulart de Carvalho, parceiro estratégico da companhia. O processo contou também com o apoio do escritório FFT Advogados, representado por Felipe de Assis Torres.

Quais direitos a NR Sports passou a deter

A Pelé Brand Brasil, ligada à NS10 Holding, adquiriu 100% das ações da Pelé Brand LLC, empresa americana que detinha todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à Marca Pelé. O pacote reúne o direito de exploração comercial do nome do atleta, sua assinatura, desenhos, personagens, caricaturas, imagem, voz, fotos, vídeos e perfis oficiais nas redes sociais, incluindo o @pele no Instagram.

A empresa também assumiu os contratos ativos, as propostas em andamento e o direito de licenciar esses ativos a terceiros. Entre os elementos protegidos estão a silhueta do “soco no ar” e da “bicicleta”, considerados parte do acervo de propriedade intelectual. A marca “Café Pelé”, negociada nos anos 1970 e atualmente pertencente à Jacobs Douwe Egberts (JDE), não faz parte dos direitos adquiridos, mas segue como ativo potencial para licenciamento.

Como parte da negociação, foi firmado um contrato de licenciamento com Gary Davis, ex-titular dos direitos de propriedade intelectual, para continuidade da operação da Pelé Soccer — rede de lojas físicas e de e-commerce mantida pela Soccer World, de Gary e Luke Davis. A marca tem unidades em Nova York, Orlando (Disney) e Miami, e prepara a abertura de uma nova loja em Paris.

Com a aquisição integral das ações, a Pelé Brand Brasil passou a ser a titular de todos os direitos de propriedade intelectual da marca. A companhia é administrada por Neymar da Silva Santos e Márcio Clare, com Gustavo Xisto como diretor jurídico.

Visão da NR Sports sobre o legado

A empresa afirma que busca reposicionar a Marca Pelé como um patrimônio cultural brasileiro, com atuação em educação, identidade nacional e iniciativas voltadas para diferentes públicos. A proposta é transformar o legado do atleta em uma plataforma estratégica, não restrita ao campo esportivo.

A NR Sports afirma ainda que a nova fase pretende apresentar Pelé como um agente ativo de impacto social, com diálogo com crianças, jovens, adultos e idosos. A direção da marca será orientada pela ampliação da presença do legado em projetos culturais, educativos e institucionais.

Relação com o Santos Futebol Clube

O Santos FC não participou da aquisição da marca. A NR Sports afirma, porém, que a relação entre o clube e o atleta é indissociável. Segundo a empresa, “não existe Pelé sem Santos, não existe Santos sem Pelé”, lembrando que o clube apresentou o jogador ao mundo e que o atleta projetou o time internacionalmente.

Os gestores da marca afirmam que a negociação de um contrato de licenciamento com o Santos é considerada prioritária. O tema já está em discussão entre os departamentos comerciais e de marketing das duas partes.

Papel da família de Pelé na repatriação

De acordo com a NR Sports, a família de Pelé não participou da negociação, exceto Edinho, que esteve envolvido apenas na fase inicial do processo. Após sua saída, as tratativas seguiram exclusivamente entre a empresa e os titulares dos direitos da marca.

A gestão da Pelé Brand Brasil será conduzida sem participação da família de Pelé ou de Neymar Jr., com exceção de Neymar da Silva Santos, administrador das empresas.

Segundo a NR Sports, duas diretrizes foram definidas desde o início do projeto: apoiar a Pelé Foundation, criada pelo próprio atleta, e oferecer suporte à família do ex-jogador. Esses temas fazem parte do planejamento estratégico da nova gestão e serão tratados diretamente com os representantes após o período de anúncio oficial.