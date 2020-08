Nova campanha do PlayStation 5 dá mais detalhes sobre console; assista

Nesta quinta-feira, (20), foi lançada uma campanha sobre o novo console da Sony, o PlayStation 5. Nela são mostrados ainda mais detalhes do videogame que promete marcar de vez a nova geração de consoles da companhia. O PS5 chega aos mercados ainda este ano, apesar de não ter data exata confirmada.

Entre as novidades do PlayStation 5 estão um sistema que promete “aumentar a velocidade de leitura dos jogos”, um sistema de feedback que permite que “a sensibilidade responda a diferentes situações dentro de um jogo”, além de um sistema de som 3D que promete “aumentar a imersão do jogador”.

Uma boa hora para a Sony sair da caixa e investir mais (ainda) em seus consoles. Segundo o banco Goldman Sachs, em maio de 2020 o mercado de games cresceu 95% nos Estados Unidos, mais do que qualquer outro setor. No Brasil, os jogos para celular dobraram na pandemia.

De acordo com o Google, a receita paga aos desenvolvedores brasileiros no primeiro semestre de 2020 é duas vezes maior que a do mesmo período de 2019. Já o gasto dos brasileiros com aplicativos e jogos para celulares com sistema Android aumentou 50% no primeiro trimestre.

Em junho, quando foi anunciada a novidade, a Sony também divulgou diversos jogos que estarão disponíveis somente no PlayStation 5.

Confira, abaixo, a lista dos jogos anunciados e suas respectivas datas de lançamento:

Grand Theft Auto 5 – 2021

Spider-Man: Miles Morales – 2020

Gran Turismo 7 – sem data

Ratchet & Clank: Rift Apart – sem data

Project Athena – sem data

Stray – 2021

Returnal – sem data

Sackboy: A Big Adventure – sem data

Destruction Allstars – sem data

Kena: Bridge of Spirits – sem data

Goodbye Volcano High – 2021

Oddworld: Soulstorm – sem data

Ghostwire: Tokyo – 2021

Jett: The Far Shore – 2020

Godfall – 2020

Solar Ash – 2021

Hitman 3 – janeiro de 2021

Astro’s Playroom – sem data

Little Devil Inside – sem data

NBA 2K21 – 2020

BugSnax – 2020

Demon’s Souls Remake – sem data

Deathloop – sem data

Resident Evil 8: Village – 2021

Pragmata – 2022

Horizon: Forbidden West – sem data

O preço e a data de lançamento oficial do PlayStation 5 ainda não foram divulgados.