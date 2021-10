Nestlé vai dar chocolates de graça — mas depende do seu signo

Se você costuma culpar o ascendente e os astros pelo estresse do dia a dia, está na hora de tirar alguma vantagem disso. A Nestlé lançou a campanha "ChocoAstral", que dá chocolates grátis por um ano de acordo com as previsões astrológicas para cada signo.

A empresa criou uma plataforma de comunicação voltada a geração Z, ou seja, jovens com idades entre 15 e 25 anos e que realiza mapas astrais e previsões astrológicas em tempo real. A campanha é assinada pela agência de publicidade GUT e tem apoio estratégico da Astrolink, um dos principais portais de astrologia do país.

A proposta é premiar jovens mais "prejudicados" por seus mapas astrais que, por sua vez, são feitos no próprio site da campanha. As previsões de cada signo dão direito a descontos nos produtos da Nestlé, e quem levar a pior, ganha um ano de chocolates grátis.

“Nestlé está criando a plataforma ChocoAstral para reforçar o papel do chocolate de suavizar as tensões. Todas as vezes que as previsões dos astros não forem favoráveis, o consumidor poderá recorrer aos nossos chocolates para deixar os dias mais doces e cremosos.”, afirma Mariana Marcussi, Gerente de Marketing de Chocolates da Nestlé.

“Chocolate já é uma paixão nacional e astrologia têm se tornado cada vez mais uma paixão , então porque não somar estes 2 assuntos e compensar as pessoas que de alguma forma se sentem impactadas pelo próprio mapa astral?” diz Rafael Parigi, porta-voz do Astrolink.

Para realizar o mapa astral e consultar a chance de receber descontos, basta acessar o link.