Morumbis vai leiloar letreiro antigo e anuncia 'bisquisa' para renomear setores

Em evento de oficialização do naming rights do Morumbis nesta quinta-feira, 29, a Mondelēz e o São Paulo Futebol Clube anunciaram que vão realizar uma "bisquisa" (pesquisa) para escolher os nomes dos setores, além de um leilão do antigo letreiro da fachada do estádio. O espaço também vai ganhar uma estátua em homenagem a Cícero Pompeu de Toledo, dirigente esportivo responsável pela construção e nome do estádio.

“A parceria começou há um ano. Fomos procurados pelo São Paulo e já estávamos buscando algo grandioso para Bis. A ideia do Morumbis foi perfeita. Desde o começo, percebemos que não era só uma parceria de naming rights. Lacta com Diamante Negro, por exemplo, foi lançado em homanagem a Leônidas da Silvia, uma das lendas do clube e da seleção brasileira. Nossa afinidade é histórica e o objetivo agora é trazer experiências de ativações aos torcedores”, diz Álvaro Garcia, diretor de marketing da Mondelēz Brasil.

A chamada ‘bisquisa’ será lançada a partir da segunda quinzena de março nas redes sociais do São Paulo para os torcedores escolherem os novos nomes do camarotes do estádio.

“É uma parceria com possibilidades infinitas e incríveis de se criar projetos. Vão vir coisas muito bacanas”, promete Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo. “Esses momentos serão viabilizados por meio de promoções, camarotes, ativações, produtos e experiencias”, complementa.

Toni destaca que o letreiro original do estádio, inaugurado na década de 1960 e que agora sera leiloado, foi retirado com cuidado para sua preservação. O lance mínimo será de R$ 1.500 e o dinheiro arrecadado será destinado a ação social administrada por Cristiane Freitas, esposa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“Cada torcedor poderá dar uma lance. O processo será feito por uma empresa especializada. É uma forma de se ter uma parte do estádio em casa. Além disso, as iniciais 'CPT', em referência a Cícero Pompeu de Toledo, também estarão eternizadas no estádio”, reforça o diretor de marketing do São Paulo.

MorumBis até 2026

A Mondelēz anunciou a compra dos naming rights do estádio do São Paulo, na zona oeste da capital paulista, em dezembro. Com a parceria, o Morumbi passou a se chamar MorumBis. O contrato tem validade de três anos.

Essa é a primeira vez que o estádio terá uma marca como dona dos naming rights desde a sua inauguração, em 2 de outubro de 1960. Com o acordo, o São Paulo se junta a outros times de futebol que também utilizam nome de empresa em suas casas, a exemplo do Corinthians e do Palmeiras.

A parceria deve render 30 milhões de reais por ano ao time paulista. Segundo a Mondelēz, a ideia é aproximar de seus consumidores nos momentos de entretenimento por meio do lazer.