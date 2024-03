Jogos de hoje, sexta-feira, 1º; onde assistir e horários

O confronto do PSG contra Monaco pelo Campeonato Francês e a partida do Botafogo de São Paulo contra o Guarani pela Campeonato Paulista são os destaques do futebol desta sexta-feira, 1º de março.

O dia também conta com as partidas da Campeonato Espanhol, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Campeonato Turco, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista

18h30 - Botafogo-SP x Guarani - CazéTV (Youtube) e Paulistão Play

Campeonato Francês

17h - Monaco x PSG - Star+

Campeonato Espanhol

17h - Celta Vigo x Almeria - Star+

Campeonato Italiano

16h45 - Lazio x Milan - Star+

Campeonato Alemão

16h30 - Freiburg x Bayern de Munique - Onefootball

Campeonato Turco

14h - Freiburg x Bayern de Munique - Star+

Onde irá transmitir o jogo do PSG, hoje ; veja horário

O jogo desta sexta-feira às 17h entre Monaco x PSG terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas é o jogo do Bayern de Munique hoje?

O jogo desta sexta-feira às 16h30 entre Freiburg x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo no Onefootball.

Qual canal irá passar o jogo do Guarani pelo Campeonato Paulista

O jogo Botafogo-SP x Guarani terá transmissão ao vivo no CazéTV (Youtube) e Paulistão Play, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

17h - Monaco x PSG - Campeonato Francês

17h - Celta Vigo x Almeria - Campeonato Espanhol

16h45 - Lazio x Milan - Campeonato Italiano

14h - Freiburg x Bayern de Munique - Campeonato Turco

CazéTV (Youtube)

18h30 - Botafogo-SP x Guarani - Campeonato Paulista

Paulistão Play