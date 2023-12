Morumbi vai mudar de nome? Mondelēz e São Paulo fecham acordo e estádio será MorumBis até 2026

A Mondelēz, empresa do ramo alimentício que tem como uma de suas marcas o chocolate Bis, anunciou nesta terça-feira, 26, a compra dos naming rights do estádio do São Paulo, na zona oeste da capital paulista. A partir de janeiro de 2024, o Morumbi passará a se chamar MorumBis. O contrato tem validade de três anos.

Essa é a primeira vez que o estádio terá uma marca como dona dos naming rights desde a sua inauguração, em 2 de outubro de 1960. Com o acordo, o São Paulo se junta a outros times de futebol que também utilizam nome de empresa em suas casas, a exemplo do Corinthians e do Palmeiras.

Em comunicado, a Mondelēz, que não informa o valor do contrato, disse que pretende aproximar de seus consumidores nos momentos de entretenimento por meio do lazer.

“É uma imensa felicidade fazer esse anúncio que para nós faz todo sentido. Sabe todos os momentos da nossa vida que pedem bis? Aqueles que queremos repetir e deixam um gostinho de quero mais? Então, assim será o MorumBis. Mais uma música, mais um show, mais um gol, mais da torcida cantando junto”, celebra Alvaro Garcia, vice-presidente de Marketing da Mondelēz Brasil.

Para Fabíola Menezes, diretora de Marketing da Mondelēz Brasil, a parceria também reforça os atributos da marca. “Além dos momentos que queremos repetir e pedem Bis, é impossível também não associar a marca com a versatilidade do estádio. De grandes jogos a palco de shows, assim como Bis, que possui opções para comer sozinho, em família, pode ser usado em receitas e diferentes sabores.”

Além de casa do tricolor, o MorumBis seguirá recebendo grandes shows e eventos. O estádio comporta quase 80 mil pessoas. Já o Allianz-Parque, principal concorrente, menos de 60 mil.

“Estamos muito felizes com a chegada da Mondelēz Brasil à nossa casa. O São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceira. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como Bis. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito”, afirma Eduardo Toni, diretor executivo de Marketing do São Paulo, em nota.

Acordo exclusivo com Live Nation

Na última semana, o São Paulo também anunciou acordo exclusivo com a Live Nation para receber shows internacionais no Morumbi. O contrato, avaliado em R$ 60 milhões, ainda é mantido em sigilo, já que precisa ser aprovado formalmente pelo conselho do clube.

A informação foi divulgada incialmente pela jornalista Monica Bergamo, na "Folha de S.Paulo", e confirmada pela EXAME. A expectativa é que a assinatura aconteça em janeiro de 2024.

Para o ano que vem, a agenda de shows internacionais no Brasil por parte da produtora já está recheada. Estão confirmadas apresentações de Jonas Brothers, Nick Carter, Twice, Westlife, Tom Jones, Iron Maiden, Eric Clapton, McFly, Interpol e Louis Tomlison.