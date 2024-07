Mortadela gourmet: Seara reforça posicionamento premium em nova campanha

Nos restaurantes, bares, supermercados e fotos em redes sociais, as tábuas de charcutaria estão por todo lugar. No último ano, a busca por assuntos ligados ao termo aumentou 300%, conforme dados da plataforma Stilingue. A arte culinária de curar carnes não é nova, mas vem crescendo e conquistando cada vez mais o paladar dos consumidores brasileiros com novos produtos, sabores e marcas.

Somente a Seara Gourmet, da gigante de alimentos JBS, desde que começou a expandir o seu portfólio, em 2018, cresceu mais de quatro vezes em faturamento, segundo Rafael Palmer, diretor de marketing da Seara. Mas a categoria ainda é disputada por outras grandes empresas, a exemplo de Perdigão, Ceratti, Sadia, Pif Paf, Frimesa e Rezende.

"Cada vez mais, os brasileiros estão começando a consumir produtos que antes não faziam parte de seu cotidiano. A charcutaria é um ótimo indicativo disso, pois está crescendo no país com frios diferenciados”, diz Palmer que acaba de liderar o lançamento de uma campanha para Seara Gourmet.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira, 4, em um “Bar Secreto”, filial do Guilhotina Bar, dentro do ambiente da CASACOR 2024, no Conjunto Nacional, em São Paulo. A JBS é uma das mais de cem marcas patrocinadoras da mostra de arquitetura este ano. A EXAME acompanhou o evento, que contou com a presença de celebridades, como Juliana Paes, Thayla Ayala e Ticiane Pinheiro.

A proposta da marca com a ação é apresentar uma nova experiência sensorial e valorizar todo o processo de inovação e qualidade dos produtos. Idealizada em parceria com a agência GALERIA.ag, a campanha inclui um filme institucional, dois filmes sobre produtos, destacando primeiramente a mortadela defumada, além de desdobramentos no ambiente digital, ações com influenciadores e peças para mídia out of home.

Sob o mote “Só se for Seara Gourmet” e com o garfo como ícone, o primeiro filme aborda a produção artesanal. Na sequência, as cenas abusam de appetite appeal (imagens de dar água na boca) para mostrar os atributos dos alimentos, como a 'suculência' da costelinha com molho barbecue. Ao final, entra a assinatura: “Existe o bom. O ótimo. E Seara Gourmet”.

"O mercado de mortadela, no contexto de frios e carnes, é o mais presente na casa dos brasileiros. O que precisamos fazer é nos diferenciar para que o consumidor perceba o valor agregado. Procuramos ganhar competitividade não pelo preço, mas pela qualidade”, afirma o executivo. Ele destaca características como o presunto produzido na província de Parma (Itália) maturado por 16 meses ou a mortadela duplamente defumada e cozida lentamente por nove horas.

A estratégia centrada na experiência sensorial tem um sentido. "A marca Seara Gourmet é muito importante para a JBS, porque é a porta de entrada para a categoria. Por meio dela, introduzimos inovações e sabores não tão difundidos entre os brasileiros. Temos já uma extensa linha de produtos e novidades estão por vir", revela o diretor de marketing.

Ana Coutinho, head de negócios da GALERIA.ag, explica que a campanha tenta refletir a experiência gourmet que o consumidor pode ter em casa. “Esse trabalho representa uma evolução no posicionamento de Seara Gourmet, e apropria da qualificação gourmet, por meio da representação da experiencia única, sensorial, reforçando a diferenciação e o premiumness da marca e produtos”, finaliza.

