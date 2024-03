Marcas mais valiosas do Brasil crescem 4% e ultrapassam US$ 82 bilhões; veja o ranking

Nesta quarta-feira, 13, a Kantar, consultoria especializada em dados e insight, divulgou o ranking BrandZ que mostra as marcas mais valiosas do Brasil em 2024. Juntas, a 50 companhias listadas na pesquisa ultrapassam US$ 82,80 bilhões em valor de mercado, com base nas percepções de investidores e consumidores, uma alta de 4% nos últimos dois anos.

Pela terceira vez consecutiva, o Itaú lidera o ranking com um valor de marca de US$ 7,4 bilhões, respondendo por 8,9% de todo o ranking. Em segudo lugar, aparece a Brahma (US$ 6,6 bilhões), seguida por Skol (US$ 5,8 bilhões) e Claro (US$ 5,7 bilhões).

Para chegar aos resultados, o relatório BrandZ Top 50 Marcas Brasileiras Mais Valiosas baseia-se nas opiniões de 10.800 entrevistados sobre 396 marcas em 27 categorias.

“As marcas brasileiras mais fortes abrangem diversas categorias, desde Vestuário e Cerveja até Cuidados Pessoais e Serviços de Viagem, o que ajuda a equilibrar a classificação para garantir que ela seja menos suscetível às oscilações econômicas”, afirma Milton Souza, diretor geral da divisão de insights da Kantar no Brasil.

No Top 50, onze empresas de serviços financeiros contribuem com 30% do valor total da marca, sendo o Banco do Brasil (nº 15; US$ 1,6 bilhão) a que mais cresceu, subindo sete posições com alta de 55% em dois anos.

Segundo o relatório, o setor de serviços financeiros no Brasil está passando por uma transformação com a chegada de fintechs que priorizam o digital, como o Nubank (5º lugar; US$ 4,6 bilhões) e cada vez mais clientes que priorizam o digital.

Como resultado, bancos tradicionais como o Itaú e o Banco do Brasil estão tendo que investir em novas tecnologias e experiências dos clientes para se manterem à frente da concorrência.

“O último ranking das marcas brasileiras mais valiosas da BrandZ mostra o quão resilientes as marcas têm sido após a disrupção e a incerteza dos últimos anos no Brasil e nos mercados globais”, diz Souza. “Com 19 marcas aumentando o seu valor este ano, temos uma retomada de crescimento similar aos tempos pré-pandemia, com as marcas investindo em novas campanhas, eventos e festivais, para garantir que se engajam com os consumidores.”

Nove marcas estreiam no ranking

Há nove recém-chegadas ao ranking do Brasil em quatro categorias, incluindo Localiza (US$ 3,1 bilhões), com a melhor estreia, na 8ª posição. A locadora de veículos, com 50 anos de existência, inova com novos aplicativos e serviços, o que contribui para evolução do seu modelo de negócios.

Com a rápida mudança do ritmo tecnológico nos setores bancário e de pagamentos, existem quatro novas marcas de serviços financeiros, incluindo SulAmérica (nº 19; US$ 1,2 bilhão), Rede (nº 27; US$ 1,0 bilhão), PagBank (nº 46; US$ 359 milhões) e C6 Bank (nº 49; US$ 314 milhões). Duas outras novas marcas de Tecnologia e Serviços ao Consumidor entram no ranking pela primeira vez, Unidas (21ª posição; US$ 1,2 bilhão) e Movida (33ª posição; US$ 752 milhões).

A marca global de chinelos Havaianas (35ª posição; US$ 711 milhões), que vende seus produtos em mais de 130 países, também faz sua primeira entrada no Top 50, na 35ª posição, com um valor de marca de US$ 711 milhões. Leão (No.44; US$ 377 milhões), marca de chá com 120 anos, é a única nova marca de Alimentos e Bebidas este ano.

Crescente preocupação com a sustentabilidade

Embora os brasileiros queiram ser sustentáveis, isso ainda não é uma realidade possível para a maioria. No entanto, os consumidores têm grandes expectativas em relação às marcas no que diz respeito ao tratamento dos trabalhadores e à inclusão, bem como às questões ambientais.

As companhias têm a oportunidade de se conectar com os brasileiros sendo sustentáveis e garantindo que os consumidores saibam disso evitando o “greenwashing”. Neste quesito, a Natura (12ª posição; US$ 1,7 bilhão), fabricante de cosméticos do Brasil, teve a mais alta pontuação de sustentabilidade.