Mercado Pago leva rendimento de 120% do CDI para as campeãs do Carnaval do Rio

Recém-anunciado como patrocinador oficial do Carnaval do Rio de Janeiro, o Mercado Pago já tem a sua primeira ação em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA). O banco digital do Grupo Mercado Livre informou que os prêmios distribuídos às escolas campeãs terão rendimento equivalente a 120% do CDI entre agosto de 2025 e fevereiro de 2026.

O valor aplicado corresponde a parte da receita obtida com a venda de ingressos do tradicional Desfiles das Campeãs. Dessa forma, as agremiações receberão,além do montante previsto, um acréscimo vinculado ao desempenho do CDI, índice de referência para a maioria das operações financeiras no país.

Na avaliação da Liesa, o valor adicional vai ajudar no planejamento do evento carioca. “As escolas de samba estão investindo cada vez mais na produção dos desfiles, fazendo com que o público consiga se surpreender com apresentações inovadoras e de vasto conteúdo cultural. O rendimento da premiação será mais um incentivo para o início do trabalho das agremiações no ciclo seguinte”, diz Gabriel David, presidente da entidade.

A iniciativa é inspirada no Cofrinho, produto de investimento oferecido aos clientes da plataforma. No modelo, assinantes do programa Meli+ podem alcançar até 120% do CDI para aportes de até R$ 10 mil, enquanto clientes pessoa física que transferirem ao menos R$ 1 mil no mês para a conta da fintech podem obter até 115% do índice para valores de até R$ 5 mil.

Flexibilidade digital

A ação do Mercado Pago se conecta à tendência de popularização do CDI no Brasil. De acordo com um levantamento realizado pela empresa em maio, com mais de 24 mil entrevistados em todo o país, 52% dos usuários consideram mais atrativos os investimentos que rendem igual ou acima do CDI, enquanto apenas 28% preferem a poupança tradicional.

Antes restrito ao universo de investidores especializados, o CDI passou a fazer parte do vocabulário de um público mais amplo. O interesse em alternativas com maior rentabilidade se reflete no crescimento das plataformas digitais de investimento, ao mesmo tempo em que a poupança, hoje atrelada a cerca de 70% do CDI, perde relevância como referência.

"O brasileiro está mais atento ao que faz o dinheiro render e não se contenta mais com pouco. Uma pesquisa nossa com mais de 24 mil pessoas mostrou que mais da metade já prefere investimentos que rendem igual ou acima do CDI. Com o Cofrinho, por exemplo, qualquer um pode começar com pouco e ver o dinheiro crescer até o dobro da poupança", comenta Felipe Castaño, diretor de marketing & growth do Mercado Pago no Brasil.

Ainda segundo a pesquisa realizada pela instituição, questionados sobre o principal motivo em escolher um banco digital para investir ou gerenciar o dinheiro, 63% dos entrevistados apontaram a facilidade de acesso, seguido por 40% que buscam rendimentos mais altos e 31% que valorizam produtos com custos menores.

Conexão com o público

Com mais de 68 milhões de usuários ativos na América Latina, o Mercado Pago quer expandir a sua atuação em serviços como pagamentos, crédito, investimentos, seguros e gestão de benefícios. E atrelar-se ao Carnaval carioca, reforça a estratégia da empresa de associar a sua marca a eventos de grande alcance no país.

Desde 2024, o banco digital tem patrocinado festas de rua em São Paulo, Salvador e no próprio Rio de Janeiro. Agora, essa presença fica ainda maior como patrocinador oficial do desfile das escolas de samba.

"Além de valorizar e apoiar a cultura, por meio de uma das maiores festas populares do Brasil, queremos oferecer mais oportunidades para todos. É a nossa chance de mostrar aos milhões de fãs do Carnaval, às pessoas que se dedicam o ano inteiro para esse momento, que o Mercado Pago é o melhor banco digital para eles, exemplificado na prática como o dinheiro pode render mais quando bem aplicado" finaliza Castaño.