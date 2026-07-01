Mercado Livre vai levar torcedor brasileiro para a final da Copa do Mundo

O Mercado Livre abriu nesta quarta-feira, 01/07, as inscrições para o concurso #MeConvocaMeli, que premiará um torcedor brasileiro e um acompanhante com uma viagem para assistir à final da Copa do Mundo FIFA 2026, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York.

A ação integra a estratégia do Mercado Livre para ampliar sua presença durante a Copa do Mundo. Como patrocinadora oficial do torneio, a companhia tem investido em campanhas de engajamento digital que incentivam a produção de conteúdo pelos próprios consumidores.

Segundo a companhia, o pacote contempla passagens aéreas, hospedagem, translados e ingressos para a final do torneio.

Como participar

Para concorrer, os interessados devem publicar um vídeo de até 60 segundos no Instagram, explicando por que merecem ser "convocados pelo Mercado Livre" para acompanhar a decisão.

A publicação deve utilizar a hashtag #MeConvocaMeli, marcar o perfil oficial da empresa (@mercadolivre) e incluir a marca no vídeo.

Serão aceitos vídeos públicados até às 10h do dia 02 de julho (amanhã). O resultado será divulgado em 07 de julho nos canais oficiais do Mercado Livre.

A promoção é válida para maiores de 18 anos que possuam passaporte e visto americano válidos.