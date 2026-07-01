Marketing

Mercado Livre vai levar torcedor brasileiro para a final da Copa do Mundo

Campanha vai selecionar um vencedor e um acompanhante para assistir à decisão do Mundial, em Nova York; inscrições ficam abertas por 24 horas

Seleção Brasileira durante o jogo contra o Japão (Paul ELLIS / AFP)

Seleção Brasileira durante o jogo contra o Japão (Paul ELLIS / AFP)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 1 de julho de 2026 às 14h01.

Última atualização em 1 de julho de 2026 às 14h06.

O Mercado Livre abriu nesta quarta-feira, 01/07, as inscrições para o concurso #MeConvocaMeli, que premiará um torcedor brasileiro e um acompanhante com uma viagem para assistir à final da Copa do Mundo FIFA 2026, marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova York.

A ação integra a estratégia do Mercado Livre para ampliar sua presença durante a Copa do Mundo. Como patrocinadora oficial do torneio, a companhia tem investido em campanhas de engajamento digital que incentivam a produção de conteúdo pelos próprios consumidores.

Segundo a companhia, o pacote contempla passagens aéreas, hospedagem, translados e ingressos para a final do torneio.

Como participar

Para concorrer, os interessados devem publicar um vídeo de até 60 segundos no Instagram, explicando por que merecem ser "convocados pelo Mercado Livre" para acompanhar a decisão.

A publicação deve utilizar a hashtag #MeConvocaMeli, marcar o perfil oficial da empresa (@mercadolivre) e incluir a marca no vídeo.

Serão aceitos vídeos públicados até às 10h do dia 02 de julho (amanhã).  O resultado será divulgado em 07 de julho nos canais oficiais do Mercado Livre.

A promoção é válida para maiores de 18 anos que possuam passaporte e visto americano válidos.

Acompanhe tudo sobre:Mercado LivreCopa do MundoPromoções

Mais de Marketing

YoPRO sorteia viagem à Europa para fãs conhecerem Carlos Alcaraz

Petlove anuncia Xuxa como embaixadora

Treze anos após aposentadoria, Beckham segue como estrela de comerciais da Copa

Keeta lança bolsa especial para entregas de pizzas e comida japonesa

Mais na Exame

Esporte

Sinner, número 1 do tênis, salva set point e avança em Wimbledon

Mundo

O que acontece com as empresas sancionadas por ligação com o PCC?

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda o que acontece se uma eleição majoritária tiver apenas dois candidatos 

Marketing

YoPRO sorteia viagem à Europa para fãs conhecerem Carlos Alcaraz